Trauer um Tiger-Nachwuchs

Zoo Leipzig: Drei Tigerbabys nach Geburt eingeschläfert

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 15:54 Uhr
  • dpa
Der Eingang des Zoo Leipzig.
Der Eingang des Zoo Leipzig.© Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Der erste Wurf von der Tigerdame endete tragisch: Die Mutter kümmerte sich nicht um die Babys, der Zoo entschied sich gegen Handaufzucht – und für Einschläferung.

Der Zoo Leipzig hat drei Tigerbabys wenige Tage nach ihrer Geburt eingeschläfert. Die Mutter habe sich nicht um die Jungtiere gekümmert, teilte der Zoo mit.

Deswegen habe man den drei kleinen Amurtigern Leid ersparen müssen. Eine Handaufzucht sei unter dem Aspekt einer artgerechten Wildtierhaltung nicht infrage gekommen.

Tigermutter noch unerfahren

Die Jungtiere seien am Mittwochabend (6. August) zur Welt gekommen. Es sei der erste Wurf der Tigerin "Yushka" gewesen. Die noch unerfahrene Katze habe sich einige Stunden nach der Geburt von ihrem Nachwuchs abgewendet. Ein solches Verhalten sei aus menschlicher Sicht emotional traurig, gehöre im Tierreich aber dazu, teilte Zoo-Direktor Jörg Junhold mit.

In den zwei Tagen, in denen sich die Mutter nicht mehr gekümmert habe, seien die kleinen Tiger ausgekühlt und zunehmend schwächer geworden. "An diesem Punkt, wenn die Jungtiere kein aktives Verhalten 
mehr zeigen und damit beim Muttertier kein Stimulus zur Versorgung oder Milchbildung mehr ausgelöst wird, müssen wir der schweren Verantwortung gerecht werden, und den Jungtieren das Leiden durch Verhungern ersparen", erklärte Tierarzt Andreas Bernhard.

Doch Leipziger Zoo will weiter Tiger züchten

Der Zoo will aber weiterhin versuchen, mit der Amurtigerin "Yushka" die Art zu züchten.

"Sie wird perspektivisch ihren Beitrag zum Fortbestand der Art mit einer natürlichen Aufzucht leisten können", erklärte Zoo-Direktor Junhold.

Guinea-Paviane im Tiergarten Nürnberg
News

Proteste vor Tiergarten

Nürnberger Tiergarten tötet zwölf Paviane - Organisationen schlagen Alarm

Trotz monatelanger Proteste hat der Nürnberger Tiergarten mehrere gesunde Paviane getötet. Der Aufschrei ist groß.

  • 29.07.2025
  • 16:26 Uhr
