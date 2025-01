Blinde Passagiere: Zwei Leichen in einem JetBlue- Flugzeug in Florida gefunden

Zwei Männer werden tot aus einem JetBlue-Flugzeugfahrwerk geborgen. Die Situation wirft Fragen zur Sicherheit auf Flughäfen auf.

Das Wichtigste in Kürze In Florida wurden am Montag (6. Januar) zwei Männer tot aus dem Fahrwerk eines JetBlue Flugzeugs geboren.

Es handelte sich um blinde Passagiere. Wie sie an Bord gekommen sind, ist noch nicht klar.

Der Vorfall wirft Fragen auf nach den Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen auf.

In Florida wurden am Montagabend (6. Januar, Ortszeit) auf dem Flughafen in Fort Lauderdale zwei Menschen tot im Fahrwerk eines JetBlue-Flugzeugs gefunden. Die Fluggesellschaft teilte mit, dass sie "die Umstände, unter denen sie in das Flugzeug gelangt sind, weiter untersuchen" und noch nicht mehr bekannt ist zum jetzigen Zeitpunkt. Das Flugzeug kam demnach aus New York und war an dem Tag jedoch bereits länger unterwegs.

Wo genau die beiden Männer in das Flugzeug eingestiegen sind, ist noch nicht klar. Das Flugzeug war am Morgen in Jamaika gestartet und landete in New York, Salt Lake City und wieder in New York, bevor es den letzten Flug nach Florida vornahm. Nach Angaben der Airline hatten alle Passagiere das Flugzeug in Fort Lauderdale bereits verlassen, als die Leichen gefunden wurden.

Leichenfund im Flugzeug kein Einzelfall

Ein Sprecher der Transportation Security Administration (TSA) erklärte gegenüber dem Sender CNN: "Die TSA arbeitet eng mit der Fluggesellschaft, dem Flughafen, der FAA und den Strafverfolgungsbehörden zusammen und dieser Vorfall wird weiterhin untersucht."

Da "es den Anschein hat, dass weder die Flugbesatzung noch der Betrieb des Flugzeugs an dem Vorfall beteiligt waren", wurde der Jet wieder in die Obhut von JetBlue zurückgegeben.

Im Video: Tote und Verletzte - Kleinflugzeug stürzt auf Lagerhalle

Erst zwei Wochen zuvor wurde im Radkasten eines United Airlines-Fluges von Chicago nach Maui eine Leiche entdeckt. Die Federal Aviation Administration (FAA) gab an, dass der Fahrwerksraum oft von blinden Passagieren genutzt wird. Laut einem FAA-Bericht aus dem Jahr 2011 sterben etwa 80 Prozent der Menschen, die versuchen, im Radkasten oder anderen Außenräumen eines Flugzeugs mitzufliegen. Sie werden entweder zerquetscht, wenn das Fahrwerk eingefahren wird, verlieren das Bewusstsein aufgrund von Sauerstoffmangel oder erfrieren, wenn das Flugzeug die Reiseflughöhe erreicht hat.

Blinde Passagiere: Kein seltenes Phänomen in der Hauptreisezeit

Gerade in der Urlaubsreisezeit scheint das Phänomen der blinden Passagiere häufiger vorzukommen. Diese Vorfälle sorgen immer wieder dafür, dass ernste Bedenken hinsichtlich der Flughafensicherheit ausgelöst werden. Im Jahr 2024 wollte beispielsweise in der Thanksgiving-Woche eine Frau ohne Ticket nach Paris fliegen. Sie schaffte es mit der Delta-Fluggesellschaft von Kennedy bis nach Paris, bis sie schließlich festgenommen wurde.

Ein weiterer Passagier wollte auf einem Delta-Flug mitfliegen, der vom Seattle-Tacoma International Airport abflog. Dieser wurde jedoch entdeckt, bevor das Flugzeug nach Honolulu abhob.

"Das passiert immer wieder. Leute dringen auf das Flughafengelände ein und steigen in Flugzeuge, und das stellt eine enorme Sicherheitsgefahr für das Flugzeug dar", sagte die ehemalige Generalinspektorin des Verkehrsministeriums, Mary Schiavo, am Dienstag gegenüber CNN News Central. Diese Situationen werfen natürlich Fragen über die Sicherheit auf, da die blinden Passagiere auch einen Angriff auf ein Flugzeug planen könnten.