Zweibrücken: Spendenaufruf soll getötete 24-jährige Chaimae nach Hause bringen

Am 17. Juni wurden zwei Menschen in einem Mehrparteienhaus in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) tot aufgefunden. Unter den Opfern die 24-jährige Chaimae aus Marokko.

Anzeige

Ein 29-Jähriger hatte am Montag (17. Juni) zwei Leichen in einer Wohnung in einem Stadtteil im rheinland-pfälzischen Zweibrücken aufgefunden.

Bei einer der Toten handelte es sich um eine 24-jährige Frau aus Rabatt (Marokko). Die junge Frau lebte erst seit sechs Monaten in Deutschland und arbeitete als Krankenschwester in der Nardini-Klinik in Zweibrücken.

Zudem wurde die Leiche eines 34-jährigen Mannes dort aufgefunden. Über die Identität des Mannes will sich die Staatsanwaltschaft offenbar noch nicht äußern. Auch ist noch unklar, was vor der Tragödie in dem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße (im Stadtteil Bubenhausen) passiert ist, schreibt "Bild".

Im Video: Sechsjährigen erstochen - Urteil im Mord-Prozess gegen 15-Jährigen

Anzeige

Anzeige

Cousine startet Online-Spendenaufruf für Überführung

Nun soll der Leichnam der jungen Krankenschwester zurück nach Marokko transportiert werden, damit die Familie Chaimae dort begraben kann. Allerdings seien die Kosten für die Überführung mit rund 7.000 Euro enorm hoch.

Daher hat die Cousine des Opfers, Noura Antar-Doudouh, einen Spendenaufruf mit dem Titel "Help Bring Chaimae's Body Home" ("Hilf mit, Chaimaes Leichnam nach Hause zu bringen") auf der Internetplattform "gofundme.com" gestartet.

Das Spendenziel sei bereits am Freitagmorgen (21. Juni) erreicht worden. Dabei seien insgesamt 4.000 Euro durch Spendensammlungen zusammengekommen und 3.000 Euro durch die Online-Aktion.

Nun überlegt Antar-Doudouh, die Spendenaktion weiter online zu lassen. Hintergrund ist die weitere Unterstützung der Familie. "Ihre Mutter hat es Chaimae ermöglicht, nach Deutschland zu reisen. Sie arbeitet als Putzfrau und hat dafür einen Kredit aufgenommen. Den muss sie noch abbezahlen", äußert sie sich gegenüber "Bild".

Zudem fielen in Marokko noch Bestattungsgebühren an, ergänzt die "Rheinpfalz". "Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir in einem Albtraum leben", so die Cousine.

Anzeige

Rechtsmedizin geht von Gewaltdelikt aus

"Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist von einem Gewaltdelikt auszugehen", zitiert die "Rheinpfalz" bereits am Mittwoch (19. Juni) aus einer Mitteilung.

Die Cousine der Getöteten vermutet zudem hinter dem Ganzen einen Femizid und macht sich Vorwürfe, sich nicht mehr um Chaimae gekümmert zu haben. In dem Spendenaufruf sind daher auch deutliche Worte zu finden: "Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust von Chaimae, einer mitfühlenden 24-jährigen Krankenschwester, deren Leben von ihrem Ex-Freund in Deutschland brutal beendet wurde."

Auf Nachfrage der "Rheinpfalz" allerdings wollte die Staatsanwaltschaft sich nicht zu dem Fall äußern, schreibt die Zeitung. So verweise diese nur auf die laufenden Ermittlungen und gebe weiterhin keine Angaben zum möglichen Täter und zu einem möglichen Motiv.

Im Video: Weiterer Mann in Berlin getötet - Mordkommission ermittelt

Täter noch auf freiem Fuß?

Daher stehe immer noch nicht fest, ob es sich bei dem männlichen Todesopfer um den Ex-Freund der Getöteten gehandelt habe oder ob dieser noch am Leben sei und als Verdächtiger gelte. Auch sei bisher nicht bekannt, ob er bereits vernommen wurde oder eventuell auf der Flucht sei.

Eine Festnahme ist im Zusammenhang mit dem angefragten Tötungsdelikt nicht erfolgt. Staatsanwalt Felix Huth

"Eine Festnahme ist im Zusammenhang mit dem angefragten Tötungsdelikt nicht erfolgt", zitiert die "Rheinpfalz" Staatsanwalt Felix Huth. So würde "die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen unterrichten, sobald weitere belastbare Ermittlungsergebnisse, insbesondere zum Tatgeschehen, vorliegen".

Allerdings sorgen sich nun auch die Anwohner:innen um ihre Sicherheit. "Ich habe seit gestern Pfefferspray unter der Theke liegen und kenne noch jemanden aus einem anderen Geschäft, wo das genauso ist", äußerte sich eine Verkäuferin eines Geschäftes in Tatortnähe gegenüber der "Rheinpfalz". So wisse sie zwar, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte. Allerdings sehe sie offenbar immer wieder drogensüchtige Menschen in Bubenhausen, vor denen habe sie Angst habe.