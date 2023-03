Zwölfjährige aus Freudenberg wurde getötet - Ermittler "fassungslos"

Ein Mädchen verschwindet auf dem Heimweg von einer Freundin. Die ganze Nacht hindurch suchen Einsatzkräfte nach der vermissten Zwölfjährigen - und finden am Sonntag ihre Leiche.

Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag (12. März) tot in der Nähe eines Radweges in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, ist Opfer eines Verbrechens geworden - das ist inzwischen traurige Gewissheit. Aufgrund der Spurenlage vor Ort müsse man davon ausgehen, dass Luise Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist, so die Koblenzer Staatsanwaltschaft.

Das "fassungslose" Statement des verantwortlichen Staatsanwalts sehen Sie oben im Video.