Arbeit mit KI: Diese Jobs wird es bald wohl nicht mehr geben

Buchhaltung, Bauzeichnung, Gerichtsschreibung: Die KI könnte Jobs wie diese schon bald überflüssig werden lassen. In den nächsten Jahrzehnten könnte unsere Arbeitswelt maßgeblich verändert werden. Und "Prosieben THEMA." denkt noch weiter: Was, wenn die KI sogar die Führung in unserer Politik übernehmen würde?

Das Wichtigste in Kürze KI wird 60 % der Berufsfelder maßgeblich beeinflussen (laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds "IWF"). Nicht wenige Jobs könnten durch maschinelle Weiterentwicklung gänzlich verschwinden.

In der neuesten Folge von "ProSieben THEMA." führt Moderatorin Linda Zervakis ein spannendes Experiment durch und stellt die Frage: Was wäre, wenn die KI den Job unserer Politiker:innen übernehmen würde?

"ProSieben THEMA. Kann KI die Demokratie retten?" Das zeigt sich am Dienstag, 20. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Diese Jobs sind durch KI besonders gefährdet

Allein in den USA soll die KI bis 2030 fast zwölf Millionen Jobs überflüssig machen. Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Besonders gefährdet? Die allermeisten Bürojobs.

Natürlich wird eine Maschine niemals als Krankenschwester deine Oma pflegen können oder als Erzieher dein Kind betreuen. Doch die KI wird unsere Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, wie wir ihn kennen, maßgeblich verändern.

Tools basierend auf künstlicher Intelligenz sollen vor allem Routinetätigkeiten erleichtern. Bedeutet: Eine Maschine kann den Menschen nicht ersetzen, aber die Arbeit produktiver, gefragter und lukrativer machen.

Jobs, die ausschließlich analytische Tätigkeiten mit Zahlen und Mengen ausführen, könnten von der KI in den kommenden Jahrzehnten sogar komplett ersetzt werden.

Dazu zählen: Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Bauzeichnung, Steuerberatung, aber auch Kundenberatung und mehr.

Sicher ist: Wir werden nicht mehr ohne Maschinen arbeiten können - egal Wo. Auch nicht in der Politik. Linda Zervakis in "ProSieben THEMA."

Der einfache Grund: Die maschinelle Analyse von Daten durch KI kann auf lange Sicht effizienter und kostengünstiger für den Arbeitgeber sein.

Die KI wird also viele Jobs für immer verändern. Egal ob in der Medizin, in der Lebensmittelproduktion und vielleicht sogar in der Politik?

Was, wenn die KI sogar Politiker:innen ablösen würde?

Die Möglichkeiten mit KI erscheinen schier endlos. Moderatorin uns Journalistin Linda Zervakis hat sich gemeinsam mit "ProSieben THEMA." die Frage gestellt: Was, wenn die KI zukünftig auch unsere politischen Entscheidungen treffen würde?

Können Algorithmen die derzeit extrem gespaltene Politik einen und die Demokratie retten?

Eine berechtigte Frage, denn ein Computer würde jenseits von Ego, persönlichen Befindlichkeiten und Parteipolitik entscheiden. Stattdessen würden politische Entscheidungen basierend auf rein objektiven Lernwerten mit internationalem Blick getroffen werden.

Linda Zervakis will es genau wissen, besucht den Reichstag, trifft Politiker:innen und begegnet Wähler:innen. Immer an ihrer Seite: ihr persönlicher Avatar "KI-Linda", die genauso aussieht, spricht und sich verhält wie die Journalistin.

Wie würde eine künstliche Intelligenz entscheiden? In welchen Bereichen der Politik wird KI unentbehrlich? Sind Algorithmen die Lösung für die gefährdete Demokratie?

