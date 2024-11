Bei "Schlag den Star" ging es am Samstag (2. November 2024) magisch und köstlich zur Sache! Die Ehrlich Brothers lieferten sich gegen die Starköche Tim Raue und Alexander Kumptner ein heißes Duell. Den Koffer mit den 100.000 Euro holte sich am Ende das Magier-Duo!

+++ Update, 3. November 2024 +++

Ehrlich Brothers gewinnen gegen Tim Raue und Alexander Kumptner

Im Doppelduell bei "Schlag den Star" drohten die Ehrlich Brothers im Vorfeld mit dem Einsatz ihrer Zauberkräfte, sollten sie gegen die Starköche Tim Raue und Alexander Kumptner verlieren. Doch magische Tricks hatten die Ehrlich Brothers gar nicht nötig. In zahlreichen spannenden Spielen ließen sie den beiden Küchen-Zauberern am Ende keine Chance und setzen sich schließlich nach dem finalen Match "Wann war der Song?" klar mit 68:10 Punkten durch. Ihren Gewinn in Höhe von 100.000 Euro wollen die Ehrlich Brothers an ihre Stiftung "Magic Moves" spenden. Diese hat das Ziel, Kindern mit einseitiger Lähmung (Hemiparese) mit Zaubertricks zu einer besseren Motorik zu verhelfen. Eine mehr als zauberhafte Idee!

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Magisch-köstliches Duell steht bevor

"Ihr lasst uns gewinnen – oder wir lassen euch verschwinden!" Die Ehrlich Brothers sind fest entschlossen, bei "Schlag den Star" alles zu geben. Heute Abend, 2. November 2024, treten sie ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn gegen die Starköche Tim Raue und Alexander Kumptner an. Wer wird die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen?

Die Star-Köche lassen sich von der Magie der Ehrlich Brothers nicht aus der Ruhe bringen. "Wenn ihr den Hasen aus dem Hut zieht, ziehen wir euch das Fell über die Ohren", geben sie zurück. Kommen sie mit dieser provokanten Antwort dem Sieg näher?

Wer beweist Kampfgeist und Fitness?

In bis zu 15 Runden treten die Kontrahenten im direkten Vergleich an. Matthias Opdenhövel moderiert den Abend, während Ron Ringguth die Ereignisse kommentiert. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.