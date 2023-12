Advent 2023: Die 13 schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

Liebst du es auch so sehr, wenn es vorweihnachtlich nach gebrannten Mandeln und Glühwein duftet? Wir zeigen dir schöne und besondere Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland, die 2023 auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

1. Dresdner Striezelmarkt

Seit 1434 gibt es den Dresdner Striezelmarkt - somit ist er einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Hier kannst du Dresdens typisch traditionelles Weihnachtsgebäck, den Dresdner Stollen, naschen. Noch besser: Schnapp dir deine:n Liebste:n und fahrt eine Runde auf dem historischen Riesenrad mit Blick über die glitzernden Hütten des Striezelmarktes.

Wann? 29. November bis 23. Dezember 2023

Der Dresdner Striezelmarkt zieht jährlich rund 2,5 Millionen Besucher:innen an. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Nico Schimmelpfennig

2. Nürnberger Christkindlesmarkt

Hier wird Tradition großgeschrieben: Eröffnet wird der Nürnberger Christkindlesmarkt mit einem Prolog des Christkinds, das jedes Jahr von den Nürnberger:innen neu gewählt wird. Lass dich von der historischen Kulisse auf dem Nürnberger Hauptmarkt verzaubern und genieße den besonderen Charme dieses Weihnachtsmarkts.

Wann? 01. bis 24. Dezember 2023

Der Nürnberger Christkindlesmarkt in der Altstadt. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress

3. Weihnachtsmarkt Düsseldorf

Anders als bei den meisten Weihnachtsmärkten gibt es in Düsseldorf nicht nur einen zentralen Platz, auf dem der jährliche Markt stattfindet. Stattdessen gibt es hier über verschiedene Orte der Innenstadt verteilte Themenmärkte. Da lässt sich ein Besuch direkt mit dem Shopping der Weihnachtsgeschenke verbinden.

Wann? 23. November bis 30. Dezember 2023

4. WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt Berlin

Neben kulinarischen Leckereien bekommst du hier on top auch noch richtig Action geboten: Mit einem Punsch in der Hand kannst du unter beheizten Zelten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm genießen. Für Besucher:innen ab zwölf Jahren wird beim WeihnachtsZauber ein Eintrittspreis in Höhe von zwei Euro verlangt.

Wann? 27. November bis 31. Dezember 2023

5. Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Mitten in Köln, direkt zu Füßen des Doms, verwandelt sich der Roncalliplatz einmal im Jahr zum Winter Wonderland. Jährlich besuchen über vier Millionen Menschen die 150 Buden rund um Kölns Wahrzeichen. Beim "Markt der Herzen" kannst du mit deinen Liebsten unmittelbar auf der Domplatte anstoßen. Wenn du auf der Suche nach Geschenken wie Holzschnitzereien, Glasbläsereien, Keramik, Accessoires und Co. bist, wirst du hier auf jeden Fall fündig. Das Besondere auf diesem Weihnachtsmarkt: Kommen die Waren nicht aus Deutschland oder Europa, müssen sie Fairtrade sein – so das Credo.

Wann? 23. November bis 23. Dezember 2023

Wahnsinnskulisse: Blick auf den Kölner Weihnachtsmarkt. © Getty Images/iStockphoto, Thomas Schmidt

6. Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

Auf diesem Weihnachtsmarkt wird die Uhr zurückgedreht und du erlebst eine kleine Zeitreise zurück in das "dunkle Zeitalter". Neben Gauklern und Feuerschluckern präsentieren Händler:innen und Handwerker:innen ihre Waren und Kunst in historisch mittelalterlichen Gewändern. Wer das volle Rundum-Feeling möchte, darf in einem großen Waschzuber des Mittelaltermarktes baden. Na, traust du dich?

Wann? 23. November bis 21. Dezember 2023

7. Weihnachtsmarkt Leipzig

Auf dem zweitältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands lässt es sich ebenfalls nach Herzenslust traditionell schlemmen. Egal ob Pulsnitzer Lebkuchen, Leipziger Glühwein, Marillen-Punsch oder eine Bowle von der beliebten Feuerzangenbowlenpyramide auf dem Nikolaikirchhof – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wann? 28. November bis 23. Dezember 2023

Ein Bummel über den Leipziger Weihnachtsmarkt lässt Vorfreude aufkommen. © Getty Images/iStockphoto, LianeM

8. Weihnachtsmarkt Hamburg

Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz lockt mit nostalgischer Atmosphäre: ein Caféhaus im Jugendstil, historische Verkaufswagen und ein Karussell aus den Zwanzigerjahren versetzen dich in eine andere Zeit. Wenn dir das zu traditionell klingt, bummelst du besser über den Weihnachtsmarkt "Santa Pauli" auf St. Pauli. Weihnachten auf der "sündigen Meile" ist erwartungsgemäß jedoch nicht ganz jugendfrei.

Wann? Rathausplatz: 27. November bis 23. Dezember 2023

Wann? St. Pauli: 13. November bis 23. Dezember 2023

Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn: Jetzt zeigt sich St. Pauli mal von der beschaulichen Seite. © picture alliance / blickwinkel/S. Ziese | Stefan Ziese

9. Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald Goslar

Zwischen alten Fachwerkhäusern, inmitten der historischen Altstadt, kannst du im romantischen, märchenhaften Weihnachtswald hervorragend nach Geschenken stöbern und einen leckeren Punsch genießen. Wusstest du, dass das Erzbergwerk Rammelsberg und die Altstadt von Goslar zum UNESCO Weltkulturerbe gehören? Ein Besuch lohnt sich hier also auch zu jeder anderen Jahreszeit.

Wann? 29. November bis 30. Dezember 2023

10. Christkindlmarkt auf der Fraueninsel

Auf so einem Weihnachtsmarkt warst du bestimmt noch nicht! Der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel liegt ganz verwunschen mitten im bayerischen Chiemsee – Bergpanorama inklusive. Hier kommst du also wirklich nur mit einem Schiff zu dem mitunter einzigartigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands.

Wann? 30. November bis 03. Dezember und 07. bis 10. Dezember 2023

Abenddämmerung am Bootsteg auf der Fraueninsel im Chiemsee in Oberbayern. © picture-alliance/ dpa/dpaweb | Matthias Schrader

11. Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Was für eine tolle Location! Zwischen steilen, bewaldeten Hügeln, unterhalb eines 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukts der Höllentalbahn, liegt die Ravennaschlucht im Hochschwarzwald. Wenn du hier vor 16 Uhr ankommst, zahlst du als erwachsene Person 5,50 Euro Eintritt, danach 7,50 Euro. Außerdem musst du zusätzlich mit 8 Euro Parkgebühren rechnen.

Wann? 24. November bis 17. Dezember 2023, jeweils Freitag bis Sonntag

Wow-Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht. © picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

12. Weihnachtsmarkt auf der Leuchtenburg

Dieser Weihnachtsmarkt findet ganz idyllisch im Innenhof der mittelalterlichen Leuchtenburg statt. Ein besonderes Ritual, das du hier erleben kannst: Auf dem "Weihnachtsmarkt der Wünsche" kannst du deine Wünsche auf Porzellantellern verewigen und anschließend auf dem "Skywalk der Wünsche" in die Tiefe fallen lassen. Wer weiß, vielleicht geht dein Wunsch ja sogar in Erfüllung ... Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder bis einschließlich 16 Jahre sind kostenfrei.

Wann? An den ersten drei Adventswochenenden

13. Glutenfreier Weihnachtsmarkt Sasbachwalden Bischenberg

Auch hier findest du alles, was die kulinarische Adventszeit zu bieten hat – allerdings komplett glutenfrei! Dieser Weihnachtsmarkt ist mittlerweile sogar der größte glutenfreie Weihnachtsmarkt Deutschlands. Egal ob Lebkuchen, Würstchen, Flammkuchen oder Crêpes, hier können auch Zöliakie-Betroffene nach Herzenslust schlemmen.

Wann? 01. bis 03. Dezember 2023 und 09. bis 10. Dezember 2023