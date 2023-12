Weihnachtsgeschenke für Frauen: Darüber freut SIE sich garantiert

Na, wer kennt's? Man nimmt sich vor, sich dieses Mal früher um die Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Am besten Monate im Voraus. Und ehe man sich versieht, ist schon wieder Weihnachten und - Überraschung - natürlich hat man nicht wie geplant alle Geschenke beisammen. Dir fehlt noch das Weihnachtsgeschenk für deine Freundin? Diese Last-Minute-Geschenke sorgen garantiert für Begeisterung!

Ein passendes Geschenk für die Freundin zu finden, fühlt sich manchmal an, als müsse man den Mount Everest besteigen - ohne einen einzigen Tag dafür trainiert zu haben. Doch ein tolles Geschenk für die Liebste zu finden, muss gar nicht so anstrengend sein. Zuerst einmal wollen wir den Druck rausnehmen. Oft macht man sich den nämlich unnötig selbst, weil man unbedingt DAS PERFEKTE Weihnachtsgeschenk präsentieren will. Aber hat die Freundin wirklich so wahnsinnig hohe Erwartungen? Und was wollen Frauen von ihren Männern wirklich geschenkt bekommen?

Weihnachtsgeschenke für die Freundin: Was wollen Frauen wirklich geschenkt haben?

Wir haben die Antwort, die dir deine Suche nach dem richtigen Geschenk um einiges erleichtert könnte. Laut einer Studie ist für die meisten Frauen tatsächlich gemeinsame Zeit das aller schönste Geschenk! Ganze 63 % geben an, dass Erlebnisse mit dem Schatz ihre Lieblingsgeschenke sind: sowohl an Weihnachten, als auch am Geburtstag. Mit einem Erlebnisgeschenk, bei dem ihr beide gemeinsame Erinnerungen schafft, kannst du also eigentlich nichts falsch machen. Welches Erlebnis du deinem Schatz schenken kannst? Da hätten wir auch ein paar Ideen für dich.

Erlebnis-Geschenk für deine Freundin

Romantisches Candle-Light-Dinner Wellness-Wochenende Alpaka-Wanderung Ausflug in die Therme Picknick Krimi-Dinner Theater/Musical Freizeitpark Städtetrip Konzert/Festival Kutschenfahrt gemeinsamer Koch-Kurs/Tanz-Kurs

Das Gute: Wenn du mal wieder spät dran bist, kannst du den Gutschein als Last-Minute-Idee selbst basteln - ohne das Erlebnis vorher zu buchen. Aber dann solltest du dir beim Basteln des Gutscheins ein bisschen Mühe geben und nicht einfach etwas auf eine weiße Karte schreiben. Vorlagen aus dem Internet als Hilfsmittel zu nutzen, ist voll in Ordnung. Aber überlege zudem, wie du den Gutschein personalisieren kannst. Verwende schöne Pärchen-Fotos von dir und deiner Freundin, werte den Gutschein mit euren Lieblings-Zitaten oder Songtiteln auf. Ganz wichtig ist außerdem: Wenn du deiner Freundin ein Erlebnis schenkst, setze es tatsächlich um! Man fühlt sich automatisch ein bisschen verarscht, wenn man einen Gutschein bekommt, sich total auf die gemeinsame Zeit freut und der Partner die Sache aber nie plant und realisiert. Das mögen Frauen überhaupt nicht und reagieren (zu Recht) verstimmt, wenn sie mal wieder einen Gutschein von ihrem Freund bekommen und genau wissen, dass er es eh nie umsetzen wird.

Was sich Frauen wirklich zu Weihnachten wünschen? Wir haben 26 gute Ideen. © picture alliance / Zoonar | Dasha Petrenko

Das perfekte Geschenk für sie: Darauf musst du achten!

Eine Frau will, dass ihr Partner sich Gedanken um sie macht, vor allem wenn es um Geschenke geht. Hat sie dieses Gefühl beim Auspacken, ist es wie ein unausgesprochenes "Ich liebe dich". Es zeigt Wertschätzung und Liebe. Genau dieses Gefühl bringt deine Partnerin vor Glück zum Strahlen. Willst du deine Freundin mit deinem Geschenk begeistern, dann musst du dir ein bisschen Zeit nehmen und Gedanken machen. Also, gehe in dich und überlege: Was macht sie glücklich? Gibt es etwas, was sie schon immer machen oder sich kaufen wollte? Was ist ihre Leidenschaft?

Verabschiede dich ruhig von dem Gedanken, dass ein Geschenk an die Freundin unbedingt nützlich sein muss. Muss es überhaupt nicht. Die meisten Frauen legen darauf nicht viel Wert. Wer sich zu sehr an dem "es muss praktisch sein"-Gedanken festhält, landet nämlich öfter Mal bei irgendwelchen Geräten für den Haushalt. Tja, aber häufig für enttäusche Gesichter beim Auspacken. Laut einer Studie will mehr als jede vierte Frau (28 Prozent) auf keinen Fall Haushaltsgeräte geschenkt bekommen.

DIY: Weihnachtsgeschenk für die Freundin selber machen

Diese Geschenke sind mit viel Liebe gemacht und werden garantiert bei deiner Partnerin ankommen! Mit selbstgebastelten Geschenken zeigst du deiner Liebsten, dass du dir Zeit für sie genommen hast. Auch wenn's nicht perfekt wird, wird deine Freundin die DIY-Geschenke und die Geste dahinter lieben. Und unsere Ideen sind so einfach umzusetzen, das kriegt Man(n) auch mit zwei linken Händen hin ;)

1. Liebes-Glas: Darum liebe ich dich!

Romantische Liebeserklärungen und schöne Komplimente gehen im Alltag oft unter. Schade, denn das sollten sie nicht. Liebe Worte stärken eine Beziehung und sind darum sehr wichtig. Mache deiner Liebsten jede Woche eine Liebeserklärung, die du auf Zettel schreibst und in ein Glas steckst. Einmal pro Woche zieht sie einen Zettel und wird beim Lesen wieder Schmetterlinge im Bauch haben. Vor allem kannst du nun auch die Dinge los werden, die du ihr sonst nicht ins Gesicht sagst, weil es dir vielleicht zu peinlich ist und du dich nicht traust.

Du brauchst: Papier in einer Farbe nach Wahl, Geschenkpapier, ein Einmachglas, Stifte, Schere

So geht's: Schneide 52 gleich große Zettel zurecht und schreibe auf jeden Zettel einen Grund, wieso du deine Freundin liebst. Rolle die Zettel ineinander, wickle um jedes Zettelchen ein Geschenkpapier und mache eine kleine Schleife. Fülle das Glas mit den Liebeserklärungen. Das war's schon!

2. Überraschung im Umschlag: Ein Jahr voller Dates!

Was haben wir vorhin gelernt? Genau, Frauen freuen sich vor allem, wenn man ihnen gemeinsame Zeit und Erlebnisse schenkt. Deshalb kann man mit diesem DIY-Geschenk gar nicht daneben liegen. Schenke deinem Schatz 12 unvergessliche Dates, für jeden Monat eins. Pluspunkt: Du musst bei diesem Geschenk nicht mal viel basteln, es kommt trotzdem so rüber, als hättest du viel Zeit und Energie reingesteckt.

Du brauchst: einen Briefumschlag, Drucker, Kleber, festes Papier und Geschenkband

So geht's: Erstmal 12 Dates überlegen und diese auf dem Rechner oder Laptop gestalten. Wenn du zum Beispiel das Date "Eis essen" hast, kannst du online verschiedene Zeichnungen oder Motive von Eiskreationen raussuchen und damit den Gutschein verschönern. Drucke die Dates-Vorlagen aus und klebe sie auf festes Papier. Richte dich bei der Größe nach deinem Briefumschlag, sie sollten hinein passen. Die 12 Dates in den Umschlag legen und mit Geschenkband umwickeln.

3. Liebes-Schloss

Du und ich - für immer! Mit diesem Geschenk zeigst du deiner Freundin, dass du sie nicht mehr loslassen willst. Besorge dir ein Schloss (es kann ein ganz normales sein, noch besser ist aber eines in Herzform). Das Schloss mit ein paar Handgriffen aufpimpen und schön verpacken. Deine Freundin wird Augen machen!

Du brauchst: Schloss, wasserfeste Stifte für Metal

So geht's: Du kannst das Schloss mit Herzchen verzieren, eure beiden Namen drauf schreiben (oder nur die Anfangsbuchstaben) oder das Datum, an dem ihr zusammen gekommen seid. Wichtig ist, dass ihr das Schloss gemeinsam an einer Brücke anbringt. Es geht bei diesem persönlichen Geschenk nämlich darum, symbolisch zu zeigen, dass man zusammengehört. Ebenfalls wichtig: Checkt bitte vorher ab, an welcher Brücke das Anbringen von Schlössern erlaubt ist. An einigen ist es nämlich verboten, sie werden wieder entfernt oder es drohen sogar Strafen, wenn ihr erwischt werdet.

Kleine Weihnachtsgeschenke für die Freundin

Ein Geschenk muss nicht teuer sein, damit die Freundin glücklich ist. Vielen Frauen ist der Preis überhaupt nicht wichtig, es kommt viel mehr auf die Geste an. Du brauchst noch ein kleines Geschenk unter 20 Euro? Kein Problem, hier kommen Ideen:

ein schönes Notizbuch (ca. 10 Euro)

Wellness-Set für zu Hause (selber zusammenstellen: Badesalz, Gesichtsmaske usw., ca. 15 Euro)

Pflege-Set für Haare (ca. 15 Euro)

Kuscheldecke (ca. 10 Euro)

Poster mit Zitat (ca. 8 Euro)

Mini-Kalender (ca. 4 Euro)

Bilderrahmen mit eurem schönsten Pärchen-Foto (ca. 5 Euro)

Süße Wärmflasche (ca. 10 Euro)

Stylische Duftkerze

Massage-Öl (und dazu einen selbstgebastelten Gutschein für eine Massage von dir für sie)

Über diese personalisierten Weihnachtsgeschenke freut sich deine Freundin

Geschenke mit persönlicher Gravur oder einem Foto liegen total im Trend. Mittlerweile kann man fast alles personalisieren lassen. Es dauert nur ein paar Minuten, den Auftrag online fertig zu stellen. Und: Bei den meisten Webseiten, die das Personalisieren anbieten, kommt das Geschenk in ein paar Tagen nach Hause geliefert. Wir haben ein paar Vorschläge für personalisierte Geschenke, die deiner Freundin gefallen könnten:

Schlüsselanhänger mit Foto

Halskette mit deinem Namen/eurem Jahrestag

Metall-Tasse mit Bild oder Namen

Kissen mit Foto

Beauty-Bag mit Namen/Initialen

Armband mit euren Namen/Initialen

Fußmatte mit euren Namen (falls ihr zusammen wohnt)

3D-Fotolampe

Puzzle mit eurem Foto

Tagebuch mit Namen

Ausgefallene Geschenkideen für die Freundin

Du willst dich dieses Jahr selbst übertreffen und deine Partnerin mit einem besonderen Geschenk sprachlos machen? Dann check' unsere Geschenkideen, die auf jeden Fall für einen unvergesslichen Wow-Moment sorgen.

Mit diesen Geschenken wird dieses Weihnachten für deine Freundin unvergesslich © picture alliance / Zoonar | lev dolgachov

Für Mutige: Fahrt mit einem Heißluftballon

Du willst deiner Freundin einen unvergesslichen Moment schenken? Dann könnte eine Fahrt mit einem Heißluftballon genau das Richtige sein. Vorausgesetzt, sie hat keine Höhenangst. Das sollte man vorher unbedingt abchecken. Wenn sie mit Höhe kein Problem hat, wird das auf jeden Fall ein Erlebnis, dass sie nicht so schnell vergisst und bei dem sie garantiert richtig Kribbeln im Bauch haben wird.

Für Romantiker: Das perfekte Schmuckstück

Laut Studien steht Schmuck bei Frauen sehr weit oben auf der "Haben Wollen"-Liste für Geschenke. Welche Art von Schmuck deiner Freundin gefällt, das weißt du wahrscheinlich am besten. Wieso Schmuck als ein Geschenk der besonderen Art gilt? Es geht dabei nicht nur um den materiellen Wert oder die Optik. Eine Frau verbindet damit immer den Menschen, der ihr den Schmuck geschenkt hat. Es ist so, als hätte sie ein Stückchen von dir immer bei sich, wenn sie zum Beispiel die Halskette trägt, die du ihr geschenkt hast. Ziemlich romantisch, oder? Wenn du dir doch unsicher bist, was deiner Partnerin gefällt, frag' ihre beste Freundin um Rat. Und noch ein nützlicher Tipp: Ganze 82 Prozent der Frauen erinnert sich durch ein Schmuckstück an den Moment, wie der Mann ihr das Geschenk überreicht hat. Deshalb schon mal bei der Übergabe mit tiefen Blicken und lieben Worten für einen perfekten Moment sorgen.