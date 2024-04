Anya Taylor-Joy: So hoch ist das Vermögen des "Damengambit"-Stars

Mit nur 28 Jahren zählt Anya Taylor-Joy zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten der Branche. Und das spiegelt sich auch in ihrem Erfolg wider. Hier erfährst du, was sie so auf dem Konto hat.

Ihre Erfolgsgeschichte

Mit ihren 28 Jahren kann Anya Taylor-Joy bereits zufrieden zurückblicken: In den vergangenen Jahren hat es die Tochter einer spanisch-britischen Psychologin und eines schottisch-argentinischen Bankers zum erfolgreichen Filmstar geschafft.



So überzeugte sie zum Beispiel als Schachgenie in der vielfach preisgekrönten Netflix-Miniserie "Das Damengambit" (2020), als Escort-Lady in der Horror-Satire "The Menu" (2022) oder aktuell mit einem Gastauftritt als Schwetser von Paul Atreides (Timothée Chalamet, 28) im Science-Fiction-Blockbuster "Dune 2" (2024).

Nicht nur Filmstar: Unerwartete Modelkarriere

Doch auch als Model (etwa für Dior) verdient Anya Taylor-Joy gut. Genau genommen begann ihre Karriere sogar in dieser Branche, als sie im Alter von 16 Jahren beim Gassi gehen in London auf der Straße entdeckt wurde. Und das, obwohl sie als Kind wegen ihrer außergewöhnlichen Gesichtszüge gemobbt wurde, sich lange als "nicht schön genug" empfand und auch heute noch oft mit ihrem Aussehen hadert.



Doch die Welt scheint ihr Gesicht zu mögen - und das macht sich bezahlt: Das geschätzte private Nettovermögen der Blondine ist für Hollywood-Verhältnisse zwar vergleichsweise überschaubar, doch zu den umgerechnet rund 3 Millionen Euro dürfte in den nächsten Jahren noch einiges dazukommen. Durchschnittlich sollen aktuell etwa 20.000 US-Dollar (ca. 18.820 Euro) monatlich auf Anya Taylor-Joys Konto wandern, Tendenz steigend.

Luxuriöse Traumhochzeit in Italien

Klar, dass sie sich ihre Hochzeit mit dem Musiker Malcolm McRae etwas hat kosten lassen. Die feierten beide im vergangenen September in einem Palazzo am Canal Grande in Venedig mit 150 geladenen Gästen in einer aufwendigen Zeremonie. Organisiert haben soll das Fest dem britischen Boulevardblatt "Daily Mail" zufolge der Luxus-Eventplaner The Wedding Boutique Italy. Kostenpunkt: mindestens 250.000 Pfund (ca. 288.700 Euro)!



Allerdings sollen Anya und Malcolm bereits am 1. April 2022 heimlich in New Orleans geheiratet haben, wie beide kürzlich via Instagram verrieten. Übrigens: Anyas Ehemann hat wie sie selbst am 16. April Geburtstag - er wird 30! Wer weiß, wie pompös die Geburtstagsparty ausfallen wird ...

Zwischen Luxus und Verantwortung

In weiten Teilen führen die beiden Liebenden eine Fernbeziehung, was jedoch kein Dauerzustand bleiben soll: Während Malcolm in den USA wohnt, ist Anyas Lebensmittelpunkt in Ost-London, wo sie eine schicke Wohnung besitzt. Daneben sollen ihr ihre Eltern auch eine 2,16-Millionen-Euro-Villa in den Hollywood Hills in Los Angeles geschenkt haben.



Dass sie ein privilegiertes Leben führt, ist der jüngsten von sechs (Halb-)Geschwistern bewusst. Darum unterstützt sie regelmäßig Hilfsorganisationen, beispielsweise zugunsten von Obdachlosen, von Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sowie der Schwarzen Community.