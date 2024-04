"Dune"-Star Timothée Chalamet: So viel Geld verdient der Schauspieler

Die "Spider-Man"-Rolle schnappte ihm vor Jahren sein Kumpel Tom Holland weg. Timothée Chalamets Karriere hat das aber nicht geschadet: Der Star aus "Wonka" und "Dune" gehört derzeit zu den angesagtesten Jungstars in Hollywood. Das spiegelt sich auf seinem Bankkonto wider.

Das kaufte er sich von seinem ersten Gehalt

Zugegeben: Mit dem 630-Millionen-Euro-Reichtum seiner Freundin Kylie Jenner (26) kann Schauspiel-Star Timothée Chalamet (28) nicht mithalten. Dennoch zählt der amerikanisch-französische Schauspieler mit einem geschätzten Vermögen von rund 25 Millionen US-Dollar zu den bestbezahlten Stars des Filmgeschäfts.



Vor die Kamera zog es ihn schon früh: Bereits mit 13 Jahren übernahm er erste TV-Rollen. Unter anderem war er in der Krimi-Reihe "Law & Order" sowie der Spionage-Serie "Homeland" zu sehen. Sein erstes richtiges Gehalt für einen Disney-Werbespot investierte der New Yorker Junge 2010 in Basketball-Dauerkarten. Er war sich sicher, dass LeBron James (heute 39) für diese Saison bei den New York Knicks unterschreiben würde. Aber der ging dann zu Miami Heat und Timothée verscherbelte seine Tickets wieder auf dem Schwarzmarkt.

Johnny Depps Nachfolger

Seine erste große Kinorolle hatte Timothée Chalamet 2014 in Christopher Nolans (53) "Interstellar" als Sohn des Astronauten Cooper (Matthew McConaughey). Für seine Hauptrolle im Homosexuellen-Drama "Call Me By Your Name" wurde er vier Jahre später als jüngster Schauspieler seit 1940 für einen Oscar nominiert. Spätestens nach diesem großen Durchbruch ging es steil bergauf: Im Kinofilm "Wonka" spielt er 2023 die Titelrolle und tritt damit in die großen und doch passenden Fußstapfen von Gene Wilder (1933-2016) und Johnny Depp (60). Beide hatten die Rolle des eigenwilligen Chocolatiers Willy Wonka bereits in früheren Filmen verkörpert. Umgerechnet rund 8,4 Millionen Euro soll Chalamet als Gage bekommen haben.



Noch gewaltiger ist die "Dune"-Saga, deren zweiter Teil in Kürze erscheint. Für die Rolle des Adligen und widerwilligen Nachwuchs-Messias Paul Atreides soll Timothée angeblich rund 2,8 Millionen Euro Gage bekommen haben. Pikant: Im Film bandelt er mit Superstar Zendaya (27) alias Chani an - der Freundin seines Kumpels Tom Holland (27). Der wiederum hatte ihm seinerzeit die Hauptrolle in "Spider-Man: Homecoming" weggeschnappt und am Set Zendaya kennengelernt.

Werbebotschafter für Chanel

Neben der Schauspielerei verdient der modebewusste Sohn eines Journalisten und einer ehemaligen Broadway-Tänzerin Geld als Markengesicht für den Duft "Bleu" von Chanel. Wie viel das die Edelmarke gekostet hat, ist unbekannt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Gage in die Millionen geht.



Klar, dass ein Millionär auch in einem prächtigen Zuhause wohnt: Von Supermodel Kate Upton (31) erwarb Timothée für umgerechnet 10,2 Millionen Euro ein Anwesen inklusive Pool und Tennisplatz in Beverly Hills.

Soziales Engagement

Er gibt allerdings nicht all sein Geld für sich aus: Nach den erneut hochkochenden Missbrauchsvorwürfen gegen Regie-Legende Woody Allen (88) spendete Timothée (wie andere Stars aus dem Film) seine Gage für dessen Film "A Rainy Day In New York" (2019) an die Anti-Missbrauchs-Organisationen Time's Up und RAINN (The Rape, Abuse and Incest National Network) sowie das LGBT Center in New York. Außerdem gestaltete er 2021 mit dem Designer Haider Ackermann (52) einen Hoodie, dessen Erlös an Afghan Libre ging. Die NGO setzt sich für die Rechte afghanischer Frauen ein.

