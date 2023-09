Das Wichtigste in Kürze Uhrzeiten haben in der esoterischen Numerologie eine bestimmte Bedeutung.

Spiegel-, Zwillings- und Drillingszahlen können versteckte Botschaften enthalten, die deine Achtsamkeit schärfen können. So nutzt du sie für dich!

Du schaust oft auf die Uhr und bemerkst auffällige Zahlen? Möglicherweise wollen sie dir etwas mitteilen. Finde es mit uns heraus!

Bedeutung von Uhrzeiten: Der Hintergrund

Uhrzeiten sorgen dafür, dass wir keine Termine verpassen und wissen, wann wir wo sein müssen oder ob es Tag oder Nacht ist. Schon als Kinder lernen wir, die Uhr zu lesen, schließlich sind Zeiten eine hilfreiche wie auch notwendige Orientierung im Leben. Darüber hinaus gibt es einige Uhrzeiten, die offenbar eine bestimmte Bedeutung besitzen.

Schaust du zufällig immer wieder zur gleichen Uhrzeit auf die Uhr? Bemerkst du Zahlen, die dich scheinbar permanent begleiten? Dann könnte es sein, dass sich dahinter Botschaften verbergen. Die zu verstehen, kann dich bei den vielen kleinen und großen Herausforderungen unterstützen oder dich auf etwas Bestimmtes aufmerksam machen, das dir bisher vielleicht entgangen ist. Ob du nun daran glaubst oder nicht - interessant ist es allemal, diese Botschaften zu entschlüsseln. Wir erklären dir, wie das geht und welche Uhrzeiten eine besonders wichtige Rolle spielen.

Uhrzeiten-Bedeutung: Spiegelzahlen und Zwillingszahlen

Du schaust regelmäßig um 17:42 Uhr auf die Uhr? Dann könnte es sein, dass in naher Zukunft genau dann etwas passiert. Natürlich könnte das Ganze auch nur reiner Zufall sein. Etwas konkreter wird es bei Spiegel- und Zwillingszahlen.

Bedeutung der Zwillingszahlen: Botschaft hinter den Zahlen

Diese Zahlen sind dir vielleicht umgangssprachlich als Schnapszahl bekannt, heißen in der Esoterik jedoch Zwillingszahlen. Bei den Uhrzeiten sind die Stunden- und Minutenzahl identisch. Diese Bedeutung wird ihnen zugeschrieben:

Überblick von Mitternacht bis Mittag

00:00 – Eine wichtiger Mensch in deinem Leben weiß dich zu schätzen. Schenke anderen dieselbe Wertschätzung, die dir entgegengebracht wird.

01:01 – Herz gebrochen? Jemand versucht, dich zu vergessen. Unter Umständen weißt du nicht einmal etwas davon.

02:02 – Du empfindest für eine Person mehr als sie für dich. Handelt es sich dabei um deinen Partner bzw. deine Partnerin oder jemanden aus deinem Freundeskreis?

03:03 – Eine geliebte Person hat jemand anderen im Kopf als dich. Hier ist es ebenfalls wichtig, achtsam zu sein und herauszufinden, ob das für dich eine Rolle spielt oder nicht.

04:04 – Jemand versucht dir Konkurrenz zu machen, im Job oder in der Liebe.

05:05 – Jemand beschwert sich über dich. Hattest du in letzter Zeit Konflikte im Privat- oder Berufsleben? Wie verhältst du dich anderen gegenüber? Die Beschwerde muss nicht immer gerechtfertigt sein.

06:06 – Jemand ist heimlich in dich verliebt. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?

07:07 – Du hast die wahre Liebe gefunden. Was gibt es Schöneres?

08:08 – Vielleicht steht dir bald eine – Vielleicht steht dir bald eine Trennung bevor. Das muss nicht gleich etwas Schlechtes sein, da es sich ebenso um alten Balllast handeln kann oder um Menschen, die dir gar nicht guttun.

09:09 – Ein Freund oder eine Freundin hat sich in dich verliebt. Weißt du, wer es ist?

10:10 – Der Mensch, an den du gerade denkst, liebt dich. Wie steht es um deine Gefühle?

11:11 – Jemand beobachtet dich und deine Handlungen genauestens. Es ist gut, das im Hinterkopf zu behalten.

12:12 – Dich erwarten lustvolle Stunden und Spaß. Klingt vielversprechend, oder?

Überblick von Nachmittag bis Nacht

13:13 – Ein:e Freund:in oder Bekannte:r hegt starke Gefühle für dich. Vielleicht ist es an der Zeit für ehrliche Worte?

14:14 – Um deine Beziehung steht es gerade gut. Arbeite daran, damit es auch so bleibt!

15:15 – Du hast einen heimlichen Verehrer oder eine heimliche Verehrerin. Möchtest du wirklich wissen, wer das ist oder bleibst du lieber ahnungslos?

16:16 – Dein:e Partner:in zweifelt gerade ein wenig an euch. Wie verhält es sich mit deinen Gefühlen und Gedanken? Es ist Zeit für ein klärendes Gespräch.

17:17 – Jemand kriegt dich einfach nicht aus dem Kopf. Davon solltest du dich aber nicht unter Druck gesetzt fühlen.

18:18 – In Sachen Liebe läuft es jetzt besonders gut. Der perfekte Zeitpunkt also, um ein bisschen Tempo in dein Dating-Leben zu bringen oder den nächsten Schritt in deiner Beziehung zu gehen.

19:19 – Jemand aus deinem Umfeld findet dich extrem attraktiv und anziehend. Das muss jedoch noch lange nicht bedeuten, dass die Person sich auch in dich verliebt hat.

20:20 – Eine (gute oder schlechte) Überraschung steht dir bevor. Bleib offen und positiv, du kannst sowieso nichts daran ändern.

21:21 – Jemand mischt sich ungefragt in dein Leben ein. Setze anderen klare Grenzen, ob Freund:innen oder Familie.

2 2:22 – Ein Wunsch von dir wird bald in Erfüllung gehen. Du darfst gespannt sein!

23:23 – Du hast dein Glück selbst in der Hand und musst es jetzt angehen. Ergreife jede Chance, die sich dir bietet.

Bedeutung der Spiegelzahlen: Botschaft hinter den Zahlen

Spiegelzahlen werden auch Invertzahlen, Umkehrzahlen oder Kehrzahlen genannt. Die Spiegelzahl ergibt sich aus der umgekehrten Reihenfolge einer mehrstelligen natürlichen Zahl. Bei den Uhrzeiten entsprechen die Minutenzahlen der gespiegelten Stundenzahl. Die Bedeutungen entsprechen teilweise denen der Zwillingszahlen. Sollte dir also eine bestimmte Botschaft immer wieder erscheinen, ist besondere Achtsamkeit geboten!

Überblick von Mitternacht bis Mittag

01:10 – Du bist erfüllt mit Liebe und positiver Energie. Genieße das in vollen Zügen!

02:20 – Eine gute Nachricht erwartet dich. Bist du bereit, sie zu empfangen?

0 3:30 – Jemand fühlt sich in diesem Augenblick sexuell zu dir hingezogen. Du hast eine tolle Ausstrahlung auf andere!

04:40 – Du bist jemandem (bewusst oder unbewusst) in den Rücken gefallen. Reflektiere dein Verhalten anderen gegenüber und entschuldige dich.

05:50 – Eine (gute oder schlechte) Überraschung erwartet dich. Mache das Beste daraus.

10:01 – Dein:e Partner:in denkt gerade an eine andere Person. Musst du dir wirklich Sorgen machen oder sind deine Zweifel unbegründet?

12:21 – Jemand meint es nicht gut mit dir und verbreitet Gerüchte. Pass also auf dich auf und umgib dich nur mit Menschen, die ehrlich sind und dich gerne haben.

Überblick Nachmittag bis Nacht

1 3:31 – Eine kleine Pechsträhne wird folgen. Versuche, dich davon nicht demotivieren zu lassen. Auch die geht wieder vorbei!

14:41 – Du findest bald etwas/jemanden wieder, das/den du vermisst. Ist das nicht ein schönes Gefühl?

15:51 – Jemand hofft, dass du dich in ihn oder sie verliebst. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

20:02 – Jemand vermisst dich oder wünscht sich mehr von dir. Kannst du diese Erwartungen erfüllen und ist es wirklich das, was auch du möchtest?

21:12 – Dein Schutzengel ist bei dir. Du kannst alles schaffen.

23:32 – Jemand redet schlecht über dich. Mache dir nichts daraus! Solche Dinge passieren und am besten gehst du damit um, in dem du die Person direkt ansprichst oder das Ganze gar nicht an dich heranlässt.

Bedeutung von Uhrzeiten: Die Drillingszahlen

Drillingszahlen spiegeln in der Numerologie die Engelszahlen wieder und sind sehr selten.

01:11 – Höchste Zeit für einen Neuanfang: in der Liebe, im Job oder generell im Leben. Auf dich wartet noch so viel Gutes!

02:22 – Du bist auf einem guten Weg! Bleib dir treu und vertrau auf dein Gefühl.

03:33 – Es ist der richtige Zeitpunkt, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Du kannst dich nicht ewig davor drücken und jetzt stehen die Sterne besonders gut.

04:44 – Die Liebe wird bald etwas komplizierter. Kompliziert kann auch gut sein, denn du und dein:e Partner:in könnt gemeinsam daran wachsen.

05:55 – Positive Energien begleiten dich und helfen dir, voranzukommen. Nutze dieses Glück und gehe besondere Herausforderungen an.

Uhrzeiten Bedeutung: Was deine Geburtszahl bedeutet

Du schaust auf die Uhr und dir wird regelmäßig dein Geburtsdatum angezeigt? Zum Beispiel wurdest du am 12.09. geboren und dein Blick geht immer wieder um 12:09 Uhr auf die Uhr? Dahinter stecken zwei sehr wichtige Bedeutungen!

Zum einen ist es ein Zeichen dafür, einfach mal loszulassen. Es gibt so viele Dinge im Leben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir hatten weder in der Hand, dass und wann genau wir geboren wurden, noch haben wir die Möglichkeit, alles im Leben zu steuern und vorherzusehen. Das Leben ist komplex und immer gut für eine Überraschung. Und das ist auch so ziemlich das Einzige, bei dem wir uns sicher sein können. Verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, die sich sowieso nicht ändern lassen und fokussiere dich auf das Gute.

Außerdem ist es eine Erinnerung daran, den Fokus wieder verstärkt auf dich selbst und deine Bedürfnisse zu legen. Was wünschst du dir für dein Leben? Bist du glücklich? Was brauchst du für ein erfülltes Leben? All das sind Fragen, die du dir von Zeit zu Zeit stellen solltest. Regelmäßige Verschnaufpausen geben uns neue Kraft. Gleichzeitig ist es allerdings auch wichtig, nicht auf der Stelle stehenzubleiben. Das Leben besteht aus Veränderungen und die sind es doch, die alles aufregend und schön machen. Das können kleine und große Dinge sein, sowie Ziele, die du noch erreichen und Wünsche, die du dir selbst erfüllen möchtest. Jetzt ist es an der Zeit, zur Tat zu schreiten!