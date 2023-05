Das Wichtigste in Kürze Der Deszendent steht in direktem Zusammenhang mit dem Aszendenten.

Der Deszendent zeigt dir deine Bedürfnisse und was du in zwischenmenschlichen Beziehungen brauchst.

Dein Deszendent ist das gegenüberliegende Tierkreiszeichen von deinem Aszendent.

Anzeige

Er ist das Gegenstück zum Aszendent: Dein Deszendent im Horoskop beschäftigt sich mit deinen Wünschen und Erwartungen an andere. Welchen Einfluss er auf dich hat und wie du ihn berechnest.

Bedeutung: Was ist ein Deszendent?

Dein Herz schlägt für Astrologie und du bist du erste Ansprechperson für deine Freund:innen, wenn es ums Thema Horoskope und Co. geht? Dann solltest du unbedingt auch wissen, was es mit dem Deszendenten auf sich hat. Warum es wichtig ist, deinen Deszendenten und die Bedeutung dahinter zu kennen? Weil du so noch besser deine eigenen Bedürfnisse und auch die der anderen erkennen kannst.

Der Deszendent deckt Bereiche im Leben ab, die sich um die Frage drehen, was wir von Beziehungen erwarten und wie wir dadurch selber Beziehungen führen. Er komplementiert unsere persönliche Entwicklung, gilt als Kompass deiner Bedürfnisse und weist daher auch auf die Punkte hin, die dich verletzlich machen.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Diese Sternzeichen erleben einen Sommer der Liebe

Deszendent berechnen - so funktioniert’s

Gute Nachrichten: Du musst kein Mathe-Genie sein, um deinen Deszendenten zu berechnen und Vorkenntnisse benötigst du auch nicht. Das Einzige, was du wissen musst, ist dein Aszendent. Wie du den herausfindest? Nutze dafür einfach einen kostenlosen Online-Rechner, der das schnell und unkompliziert für dich übernimmt. Dein Aszendent berechnet sich aus deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und der exakten Geburtszeit. Und dann hört es mit dem Rechnen auch schon wieder auf. Jetzt gehst du folgendermaßen vor:

Nachdem du deinen Aszendenten berechnet hast, nimm einen Tierkreis zur Hand. Der lässt sich ganz einfach online finden. Im Tierkreis ist alles symbolisch dargestellt - suche nun nach deinem Aszendenten. Jetzt kannst du entweder sechs Tierkreiszeichen abzählen oder einfach einen Blick auf das gegenüberliegende Sternzeichen deines Aszendenten richten - und schon kennst du auch deinen Deszendenten.

Eine weitere Möglichkeit, deinen Deszendenten herauszufinden, ist, einfach eine Übersicht oder Tabelle zu nutzen. Im Folgenden haben wir alle Aszendenten mit ihren Deszendenten im Überblick.

Anzeige

Sternzeichen, Aszendent, Deszendent - Was ist was?

So ganz klar ist dir immer noch nicht, was genau der Unterschied zwischen Sternzeichen, Aszendent und Deszendent ist? So lässt es sich differenzieren:

Sternzeichen: Auch Sonnenzeichen genannt, beschäftigt sich mit unserer eigenen Identität.

Aszendent: So wirken wir auf unsere Umgebung.

Deszendent: Bedürfnisse, die du von anderen brauchst.

Mondzeichen: Gibt Aufschluss über unsere Gefühlswelt und unser Unterbewusstsein.

So kannst du dein Mondzeichen ganz einfach berechnen: Diese Bedeutung hat es für deine Persönlichkeit.

Deszendenten im Überblick

Anzeige

Anzeige

Aszendent Widder - Deszendent Waage

Widder neigen dazu, hin und wieder etwas hitzköpfig zu sein und sich mit ihrer risikofreudigen Art in Schwierigkeiten zu bringen. Die ruhigere Waage bringt etwas mehr Ruhe und Ordnung in dein Leben, außerdem weiß sie am besten, wie sie in heiklen Situationen auf den Widder einzugehen hat. Im Austausch werden Waagen wiederum ermutigt, sich zu trauen und sich auf Neues einzulassen, ohne gleich aus der Balance zugeraten.

Aszendent Stier - Deszendent Skorpion

Sicherheit und Loyalität stehen für Stiere an erster Stelle. Durch ihre sehr willensstarke Persönlichkeit können sie jedoch auf andere manchmal etwas zu ernst wirken. Da kommt der Skorpion wie gerufen! Er sorgt mit seiner leidenschaftlichen Art dafür, den Stier aus der Komfortzone zu holen. Außerdem ist er ein perfekter Gesprächspartner, mit dem sich tiefgründige Unterhaltungen führen lassen.

Aszendent Zwilling - Deszendent Schütze

Schützen sind die perfekte Ergänzung für Zwillinge im Aszendenten, da sie Wissbegierde teilen und sich beide gerne in Abenteuer stürzen. Wo es beim Schützen allerdings etwas hapert, ist die Geduld und Ausdauer. Durch die rationale Seite des Zwillings könnt ihr aber gemeinsam Dinge durchziehen und Visionen umsetzen.

Aszendent Krebs - Deszendent Steinbock

Krebse sind nicht nur besonders fürsorglich und legen großen Wert auf Familie, Freund:innen und Partnerschaften. Sie sind zudem sensibel - was einerseits großartig ist, andererseits auch zu Stimmungsschwankungen führen kann. Und auch dazu, dass sie schnell gekränkt sind. Dem Steinbock ist es wichtig, auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen. Er bringt die richtige Portion an Rationalität mit, was dem Krebs wiederum Stabilität gibt.

Welche Sternzeichen in der Freundschaft besonders gut miteinander harmonieren, liest du hier. Außerdem: Welches Sternzeichen besonders beliebt und welches Sternzeichen am unbeliebtesten ist.

Aszendent Löwe - Deszendent Wassermann

Löwen verfolgen ihre Pläne selbstbewusst, stehen gerne im Mittelpunkt und stecken andere mit ihrer enormen Energie an. Da kommt so ein eher unkonventioneller Wassermann wie gerufen! Er ist unterstützend, trotzdem sehr eigenständig und hilft Menschen mit dem Aszendent Löwen dabei, hoch gesteckte Ideen entweder in die Tat umzusetzen oder doch nochmal zu überdenken. Ein weiter Punkt, warum sich diese beiden Zeichen so gut ergänzen ist, dass Löwen durch Wassermänner lernen, andere einzubeziehen und nicht nur ihren Willen durchzusetzen.

Aszendent Jungfrau - Deszendent Fische

Menschen im Aszendent Jungfrau lieben Ordnung, sind ebenso fürsorglich und verlässlich. Was es braucht, ist mehr Leichtigkeit in ihrem Leben. Du solltest die Dinge nicht immer so ernst sehen. Die verträumten und einfühlsamen Fische kommen da wie gerufen! Sie gleichen Defizite ganz hervorragend aus und erhalten im Gegenzug mehr Struktur und Bodenständigkeit.

Aszendent Waage - Deszendent Widder

Waagen sind sympathische und freundliche Diplomatieträger:innen. Sie tun sich zugleich schwer, mit Kritik umzugehen und eine eigene Meinung zu haben bzw. diese auch zu vertreten. Widder unterstützen die Waagen bei dem Lernprozess, sich nicht alles gefallen zu lassen und auch mal etwas feuriger für sich einzustehen. Das überträgt sich auch darauf, im Alltag generell etwas mutiger zu sein und seinen Träumen zu folgen.

Aszendent Skorpion - Deszendent Stier

Skorpione bringen jede Menge Leidenschaft mit, was sie zum einen zu interessanten und aufregenden Menschen macht, zum anderen aber auch schnell zu heftigen Streitigkeiten und einem sehr nachtragenden Verhalten führt. Der bodenständige und sicherheitsliebende Stier kommt hier genau richtig. Er kann durch eine beachtliche emotionale Widerstandsfähigkeit punkten und strahlt Ruhe aus, die dem Skorpion gut tut und ihn wieder auf den richtigen Weg bringt.

Aszendent Schütze - Deszendent Zwilling

Schütze-Aszendenten sind humorvoll und abenteuerlustig, weshalb sie sich mit Persönlichkeiten ergänzen, die weltoffen sind und ihre Wissbegierde teilen. Da passt der Zwilling natürlich wie die Faust aufs Auge! So lernt das Zeichen, anderen zuzuhören, neue Sichtweisen zuzulassen und Pläne tatsächlich in die Tat umzusetzen, da Zwillinge als rational gelten und mit ihrem scharfen Intellekt lösungsorientiert handeln.

Aszendent Steinbock - Deszendent Krebs

Der gewissenhafte und verantwortungsbewusste Steinbock kann auf andere hin und wieder distanziert wirken. Dennoch sind diese Menschen sehr empfindsam und matchen besonders gut mit dem Deszendent Krebs. Durch ihn kann dieses Zeichen lernen, Gefühle zuzulassen und zu zeigen, denn es gibt keinen Grund dafür, Emotionen zu verstecken. Durch eine offene und ehrliche Kommunikation und das Zulassen der eigenen Gefühle kann der Steinbock das Beste aus sich herausholen und sein volles Potenzial ausschöpfen.

Aszendent Wassermann - Deszendent Löwe

Der Aszendent Wassermann legt großen Wert darauf, seinen eigenen Weg zu gehen, neue Möglichkeiten zu entdecken und unabhängig zu sein. Im Mittelpunkt zu stehen, ist eine Rolle, die dem Zeichen guttut. Da könnte es auf den ersten Blick überraschen, dass der passende Deszendent der Löwe ist. Du musst es allerdings so sehen: Gemeinsam könnt ihr die Welt erobern! Löwen sind warmherzig und gutmütig, was den etwas unterkühlten Wassermann sanfter werden lässt.

Aszendent Fische - Deszendent Jungfrau

Fische sind hilfsbereite Mitmenschen mit einer großen Vorstellungskraft und vielen Träumereien. Jungfrauen helfen ihnen, Struktur in die ganze Sache zu bringen und sie zu erden. Sie lieben es, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch anderen zu helfen und tun damit sogleich auch anderen Menschen etwas Gutes: Fische helfen auf emotionale Weise, Jungfrauen wissen es pragmatisch anzugehen. Die perfekte Ergänzung, oder?

Was sagt dein Date-Horoskop? Und euer Partnerhoroskop? Welche Sternzeichen im Sommer im siebten Himmel schweben und welches Sternzeichen im Sommer 2023 leider Pech in der Liebe hat, verraten wir hier!

So beeinflussen Deszendenten das Liebesleben

Der Deszendent und die jeweils beschriebenen Eigenschaften wirken sich natürlich unmittelbar auf dein Liebesleben aus. Was braucht dein Partner oder deine Partnerin, um dich optimal zu ergänzen? Was bringst du mit und wie könntest du dadurch das perfekte Match für jemand anderes sein? Aszendent und Deszendent werden häufig auch als Du-Ich-Achse beschrieben, die ein Richtungsweiser für deine Liebesbeziehung ist.

Du kannst das Wissen darum für dich nutzen: Worauf solltest du bei deiner Partnerwahl achten, wie kannst du an deiner Beziehung arbeiten und was fehlt, damit es klappt. Sieh das Ganze dennoch nicht zu verkrampft - der Deszendent ist ein Richtungsweiser, nicht mehr und nicht weniger. Astrologische Aussagen können dir beim Reflektieren helfen, du solltest trotzdem immer offen bleiben und deine Beziehungen auch von einem Standpunkt außerhalb der Astro-Bubble betrachten.