Für Fans von "Save Me - Maxton Hall": 6 grandios gute Young-Adult-Buchreihen

Die "Maxton Hall"-Reihe hat nicht nur TikTok, sondern auch eine große Leserschaft im Sturm erobert. Wer sich schon durch die Bücher geschmökert hat und Nachschub will - hier sind die besten Young-Adult-Buchreihen für "Maxton Hall"-Fans.

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Anzeige

Anzeige

"Gossip Girl" von Cecily von Ziegesar

Gossip Girl von Cecily von Ziegesar © Zamurovic Brothers - stock.adobe.com; Penguin Random House Verlagsgruppe

"XOXO Gossip Girl" ist einfach iconic - nicht zuletzt dank der gleichnamigen Fernsehserie, die die damaligen Newcomer Blake Lively und Leighton Meester zu Hollywood-Stars katapultierte. Was nicht viele wissen: Die Serien basiert auf einer Buchreihe von Cecily von Ziegesar.

Darum geht es im ersten Band:

Anonym berichtet das Gossip Girl über das schicke Upper Class Leben von Serena, Blair und ihren Freunden - auch die nicht so hübschen Seiten der auf Hochglanz polierten Welt der New Yorker Upper East Side werden weitererzählt.

Die hübsche und vom Luxus verwöhnte Serena, ist aus dem Internat geflogen und wieder zurück in New York, wo sie allen Jungs den Kopf verdreht. Was ihre ehemals beste Freundin Blair rasend macht und sie deswegen die wildesten Gerüchte über Serena verbreitet. Mit Erfolg: Schon bald will niemand aus der High Class Clique etwas mit ihr zu tun haben. Doch Serena findet einen Weg, sich an Blair zu rächen - in Form von deren großer Liebe Nate ...

In dieser Reihenfolge solltest du die Bücher lesen:

Gossip Girl - Ist es nicht schön, gemein zu sein? Gossip Girl - Ihr wisst genau, dass ihr mich liebt! Gossip Girl - Alles ist mir nicht genug Gossip Girl - Lasst uns über Liebe reden! Gossip Girl - Wie es mir gefällt Gossip Girl - Ich lebe lieber hier und jetzt Gossip Girl - Sag niemals nie Gossip Girl - Lass uns einfach Feinde bleiben Gossip Girl - Träum doch einfach weiter Gossip Girl - Das haben wir uns verdient Gossip Girl - Liebt er mich? Liebt er dich? Gossip Girl - Alte Liebe, neue Lügen Gossip Girl - Es kann nur eine geben Gossip Girl - Manche kriegen nie genug Gossip Girl - Nimm doch einfach mich Gossip Girl - Liebe deinen Nächsten - und nicht nur ihn!

Tipp: Es gibt außerdem noch ein Prequel, also ein Buch, das vor dem ersten offiziellen Teil ansetzt, mit dem Titel: "Gossip Girl - Wie alles begann". Zudem gibt es ein nur auf Englisch erhältliches Begleitbuch mit dem Namen "Gossip Girl - Psychokiller"

Anzeige

"Shatter Me" von Tahereh Mafi

"Shatter Me" von Tahereh Mafi. © Zamurovic Brothers - adobe.stock.com; Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

TikTok made me buy it - denn die Buchblogger der App sind ganz begeistert von der Romantasy-Buchreihe, die also ein Mix aus Romance und Fantasy ist. Zuletzt kam im März mit "Imagine Me" der nächste Teil der mittlerweile umfassenden "Shatter Me"-Reihe raus. Und ja, man sollte sie auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge lesen, da die Bücher aufeinander aufbauen.

So startet die Buchreihe:

Juliette darf nicht angefasst werden - und sehnt sich so nach Berührung. Aber wenn man sie anfasst, passieren seltsame, schlimme Dinge. Darum lebte Juliette schon immer als Ausgestoßene, man fürchtete sie. Doch dann wollen die Machthaber einer fast zerstörten Welt sie als Waffe einsetzen. Juliette beschließt, sich dagegen zu wehren - für sich selbst, für die, die sie liebt und für das Wunder der Berührung.

Die richtige Lese-Reihenfolge:

Tipp: Es gibt auch "Zwischenbücher", die "Shatter Me"-Shorts, die exklusiv als E-Books erhältlich sind. Also kurze Geschichten, die eventuelle Lücken zwischen den Büchern füllen. Wer diese auch noch lesen will, sollte sich diese Reihenfolge schnappen:

"Shatter Me" (Band 1) "Destroy Me" (Band 1.5, E-Short) "Unravel Me" (Band 2) "Fracture Me" (Band 2.5, E-Short) "Ignite Me" (Band 3) "Restore Me" (Band 4) "Shadow Me" (Band 4.5, E-Short) "Defy Me" (Band 5) "Reveal Me" (Band 5.5, E-Short) "Imagine Me" (Band 6) "Believe Me" (Band 6.5, E-Short)

Anzeige

"Blackout – Liebe leuchtet auch im Dunkeln" von Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk, Nicola Yoon

"Blackout – Liebe leuchtet auch im Dunkeln" von Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk, Nicola Yoon. © Zamurovic Brothers - stock.adobe.com; Penguin Random House Verlagsgruppe

Wer jetzt denkt, ich habe mich in der Autorenzeile vertippt: Nein, die "Blackout"-Reihe, die derzeit aus zwei Büchern besteht, ist tatsächlich von sechs Young-Adult-Autorinnen geschrieben worden. In sechs Geschichten feiern sie die Liebe.

Darum geht es im ersten Buch:

Eine Hitzewelle legt New York lahm und Manhattan versinkt in einer Dunkelheit, in der überraschende Wahrheiten ans Licht kommen. Aus Freunden werden Liebende und alles erscheint plötzlich möglich, was anhand von sechs Geschichten erzählt wird, darunter: Ein Ex-Paar will von Brooklyn nach Manhattan und entschließt sich, das gemeinsam zu tun. Zwei Mädchen such ein Foto und finden etwas ganz anderes. In einer U-Bahn stecken zwei Highschooler fest und stellen sich ihren Gefühlen.

In dieser Reihenfolge solltest du die Bücher lesen:

"Blackout - Liebe leuchtet auch im Dunkeln" "Whiteout - Liebe lässt die Herzen schmelzen"

"Der Sommer, als ich schön wurde" von Jenny Han

"Der Sommer, als ich schön wurde" von Jenny Han. © Zamurovic Brothers - stock.adobe.com; dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Die "The Summer I Turned Pretty"-Reihe wurde auch erfolgreich verfilmt und lässt die Romantiker in uns hochleben. Jenny Han ist in der Young-Adult-Szene schon durch die Buchreihe "To All The Boys I Loved Before", die ebenfalls für die Bildschirme adaptiert wurde, bekannt.

So startet die Trilogie:

Belly liebte schon immer die Sommerferien, die sie in Susannahs Strandhaus verbracht hatte. Susannahs Söhne, Jeremiah und Conrad, sind sogar ihr Highlight. Und dieser Sommer ist etwas ganz Besonderes, da Belly sich zum ersten Mal nicht als Mädchen, sondern als attraktive Frau fühlt. Auch die Jungs scheinen es bemerkt zu haben und zeigen endlich Interesse an ihr. Aber Conrad, in den sie schon immer heimlich verliebt war, ist plötzlich zurückhaltender, als er es ihr gegenüber früher war. Auch Jeremiah wirkt bedrückt. Warum nur? Belly versteht langsam, dass es die Sommer von früher nicht mehr geben wird - und dass sie loslassen muss, damit etwas Neues passieren kann.

In dieser Reihenfolge solltest du die Bücher lesen:

"Der Sommer, als ich schön wurde" "Ohne dich keinen Sommer" "Der Sommer, der nur uns gehörte"

Anzeige

"Bloomsbury Campus" von Emma Bellmore

"Bloomsbury Campus - Tough Decisions" von Emma Bellmore. © Zamurovic Brothers - stock.adobe.com; Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

Ganz neuen Wind in die Enemies-to-Lovers-Buchwelt bringt Emma Bellmore, mit dem Auftakt ihrer "Bloomsbury Campus"-Reihe, die am 16. Oktober 2024 erscheint.

Darum geht es im ersten "Bloomsbury Campus"-Teil:

Endlich ist sie im kleinen Küstenort Marchlyn Falls! Dort geht für Lily ein Traum in Erfüllung, als sie die altehrwürdige Bloomsbury University zum ersten Mal sieht. Jetzt will sie nur noch ihre Vergangenheit und ihre Geheimnisse hinter sich lassen können. Alles könnte so einfach und schön an der Uni sein, wäre da nicht der unverschämte Doktorand Ellis. Von ihm muss sich Lily definitiv fernhalten, da er für alles steht, was Lily genau nicht sucht. Trotzdem schafft es Ellis immer wieder in ihre Gedanken. Doch wie soll sie sich auf ihn einlassen, wenn sie ihm nie die ganze Wahrheit über sich sagen kann?

In dieser Reihenfolge solltest du die Bücher lesen:

"Bloomsbury Campus - Hidden Secrets" "Bloomsbury Campus - Tough Desicions" (erscheint am 11. Dezember 2024)

"Icebreaker" von Hannah Grace

"Icebreaker" von Hannah Grace. © Zamurovic Brothers - stock.adobe.com; 2024 Bastei Lübbe AG

Der erste Teil der "Maple Hills"-Reihe konnte auf Booktok schon einige Fans hinter sich scharen, die spicy Romance mögen.

Darum geht es in Buch eins:

Anastasia will schon seit sie klein ist bei den Olympischen Spielen als Eiskunstläuferin für die USA antreten. Dank ihres Stipendiums an der University of California und einem strengen Zeitplan ist die junge Sportlerin ihrem Traum so nah wie noch nie. Doch als eine der Eislaufbahnen geschlossen werden muss und auch noch ihr Eiskunstlaufpartner ausfällt, bricht alles auseinander. Bis ausgerechnet Nathan, Kapitän des Eishockeyteams, ihr Hilfe anbietet. Anastasia nimmt an - doch sie hat keine Zeit für weitere Ablenkungen. Auch nicht in Form eines äußerst attraktiven Nathans, der ihr Herz mit jedem Lächeln schneller schlagen lässt.

Tipp: Die Bücher bauen nicht aufeinander auf und können in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Aber wenn du es trotzdem in der vorgesehen Ablauffolge lesen willst, dann nimm diese hier: