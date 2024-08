Heute im TV bei "taff": Wegen Terrorwarnung - Taylor-Swift-Konzerte abgesagt!

Schock für Taylor Swift und ihre Fans! Am Mittwochabend verkündet der Veranstalter Barracudamusic, dass aus Sicherheitsgründen alle drei Konzerte in Wien abgesagt werden müssen. Die wichtigsten Infos findest du hier.

Warum müssen die Taylor Swift-Konzerte in Wien abgesagt werden?

Grund für die Konzert-Absage sei ein 19-Jähriger, der wegen Radikalisierung im Internet und Besitz von Sprengstoff festgenommen wurde. Laut Angaben der Polizei soll er konkrete Anschlagspläne im Großraum Wien geplant haben. "Wir haben auch festgestellt, dass es einen Fokus des 19-jährigen Täters auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien gibt", so der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium.



Es wurde außerdem eine weitere Person in Wien festgenommen. Die Polizei sagt bisher nicht, in welchem Verhältnis die beiden Festgenommenen zueinanderstehen. Auch was der 19-Jährige genau geplant hatte, ist bisher unbekannt.



Der Veranstalter will innerhalb von 10 Tagen das Geld der Tickets zurückerstatten. Ob es Ersatztermine geben wird, ist bisher noch unklar.

Hauptverdächtiger festgenommen: Chemikalien wurden sichergestellt

Bei dem Hauptverdächtigen handelt es sich laut Aussagen der Polizei um einen 19-jährigern Österreicher aus der Kleinstadt Ternitz rund 75 Kilometer südwestlich von Wien. Der junge Mann mit nordmazedonischen Wurzeln habe kürzlich einen Treueschwur auf die Spitze der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) abgelegt.



Die Polizei umstellte am Mittwochmorgen das Haus der Eltern, bei denen der junge Mann wohnt. Eine Nachbarin beschrieb die Familie, die seit fast vier Jahren im besagten Ort wohnt, als ruhig und unauffällig. Bei der Durchsuchung wurden Chemikalien sichergestellt, die der Verdächtige geklaut haben soll.

Österreichischer Kanzler beschreibt die Lage als "sehr ernst"

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer beschreibt die Bedrohungslage wegen des mutmaßlich geplanten Terroranschlags auf das Konzert in Wien als "sehr ernst". Der Ernstfall konnte dank der intensiven Zusammenarbeit der Polizei und dem neu aufgebauten DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) mit ausländischen Diensten frühzeitig erkannt und eine Tragödie verhindert werden, schrieb er auf X.

Der österreichische Vizekanzler Werner Kogler bedankte sich auf X bei den Ermittlern: "Terroristen wollen uns Angst machen und uns auseinandertreiben ... Wir werden uns unsere Art zu leben nicht zerstören lassen."

Wie die rund 190.000 betroffenen Fans auf die Absage reagieren und wie die weiteren Ermittlungsverfahren aussehen, erfahrt ihr heute um 17:00 Uhr bei taff oder im Stream auf Joyn!

