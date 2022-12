Horoskop 2022: Für dieses Sternzeichen stehen die Sterne zu Weihnachten gut

Von intensiven Dates, bis zu schicksalhaften Begegnungen. Der Liebeszauber schwappt in diesem Winter auf einige Sternzeichen über und sie sehen die Welt durch eine rosarote Brille. Ob du zu den Glücklichen gehörst? Das erfährst du hier...

Gerade in den kalten Wintermonaten sehnen sich viele Menschen nach einem Seelenwärmer. Wenn es draußen stürmt und schneit verbringt man doch gerne mal ein paar Stunden auf der Couch, schaut Weihnachtsfilme und kuschelt sich mit einem Kakao in eine warme Decke ein. Man wünscht sich eine Person herbei, die einem Kuscheleinheiten und Körperwärme gibt. Einige Sternzeichen, die sich aktuell noch danach sehnen, Sonntage mit ihrem Liebsten im Bett zu verbringen, könnten in diesem Winter nun endlich Glück haben. Die Sternenkonstellation prophezeit für einige Sternzeichen in nächster Zeit nichts als L I E B E. Hier erfährst du, ob du zu den Glücklichen gehörst:

Diese 4 Sternzeichen schweben diesen Winter im siebten Himmel

Löwe

Schütze

Widder

Steinbock

Löwe: Einfach Märchenhaft

Du darfst gespannt sein, lieber Löwe, denn es wartet diesen Winter eine intensive Begegnung auf dich! Deine Freunde können dir diesen Winter den Spitznamen Rotbäckchen geben, denn deine Wangen werden in nächster Zeit vermutlich nicht nur vom Glühwein ständig rot leuchten. Venus ist im Dezember und Januar beim Löwe präsent und es kann gut sein, dass dir zufällig die Liebe deines Lebens über den Weg läuft. Klingt wie ein Märchen? Ja, so wird es sich vermutlich auch anfühlen, es könnte aber ganz bald schon Wirklichkeit werden. Begebe dich nach draußen, gehe mit Freunden auf einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in deiner Umgebung und halte die Augen und Ohren offen. Du solltest diese schicksalhafte Begegnung allerdings nicht erzwingen, sie wird sich vermutlich ganz von selbst ergeben. Auch im neuen Jahr werden bei dir in den ersten Monaten ganz viele Endorphine ausgeschüttet. Die Sterne meinen es in der nächsten Zeit ganz besonders gut mit dir!

Schütze: Liebesplanet Venus beflügelt dich

Happy End in Sicht! Es ist sehr gut möglich, dass du dieses Jahr auch endlich einen Neujahreskuss bekommst - und das von einer ganz besonderen Person. Vermutlich ist deine bessere Hälfte schon im November in dein Leben getreten und bereichert dich seitdem in allen Lebensbereichen! Denn der Liebesplanet Venus beflügelt dich schon seit dem 16. November und sorgt bei dir endlich für die romantische Stimmung, auf die du wahrscheinlich schon das ganze Jahr gewartet hast. Die Sternenkonstellation zeigt, dass der Schütze mit Liebesfunken in das neue Jahr 2023 startet und diese Glücksgefühle auch erst einmal anhalten werden. Also: Verwerfe deine mentale Checkliste mit all den Kriterien, die dein Gegenüber erfüllen sollte - diese Beziehung wird vermutlich alles andere als 0815 und das im positivsten Sinne!

Widder: Love is in the air

Love is in the air! Widder fühlen sich diesen Winter vermutlich so gut wie noch nie. 2022 war für dich wahrscheinlich bisher eine Achterbahnfahrt der Gefühle - das wird sich aber ziemlich sicher bald ändern. Dank deiner attraktiven Ausstrahlung wirst du bald schon den oder die Richtige:n finden. Dir reicht es nämlich langsam mit lockeren Geschichten und du suchst nach einer Person, bei der du dich komplett fallen lassen kannst. Deine Gebete werden vermutlich bald schon erhört und du wirst im neuen Jahr deine Abende nicht mehr alleine auf der Couch verbringen müssen. Du solltest dir in der kalten Jahreszeit überlegen, eine Dating-App wie Bumble oder Tinder herunterzuladen, denn es kann sein, dass dein nächster rechts Swipe die Liebe deines Lebens ist.

Steinbock: Es erwarten dich leidenschaftliche Momente

Singles, die im Zeichen Steinbock geboren sind, haben in ihrem Geburtsmonat nach einer längeren "Durststrecke" in Liebesdingen nun endlich wieder ein glückliches Händchen. Nach einigen misslungenen Dates läuft dir nun endlich dein/e Traummann/frau über den Weg und du bist bis über beide Ohren verliebt. Du kannst dich auf einen Liebesrausch im Dezember und im neuen Jahr bereit machen. Während es draußen stürmisch kalt ist, wirst du sinnliche Dates bei Kerzenschein mit deinem neuen Crush genießen. Wenn du dich darauf einlässt und deinen ratternden Kopf in nächster Zeit mal abschaltest, erwarten dich leidenschaftliche Nächte und intensive Momente.