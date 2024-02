Ideen für Last-Minute-Geschenke zum Valentinstag und die schönsten Dates für Verliebte

Der 14. Februar löst bei vielen Paaren und Verliebten Herzklopfen und freudige Erwartung aus: Valentinstag! Ein Tag, an dem die Liebe in all ihrer Pracht gefeiert wird. Bist du noch auf der Suche nach kreativen Ideen für romantische Dates und besondere Geschenke zum Valentinstag? Dann bist du hier richtig...

Auch schon ganz aufgeregt? Der Valentinstag steht vor der Tür und du willst es dir mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten ganz bestimmt so richtig romantisch machen. Hier findest du einige Ideen und Inspirationen, mit denen dieser Tag für euch beide unvergesslich werden könnte.

Warum feiern wir den Valentinstag?

Es gibt viele Legenden und Theorien, wie der Valentinstag entstanden ist. Die meisten sprechen den Valentinstag aber Bischof Valentin zu, der im 3. Jahrhundert in Rom lebte und Liebespaare traute – obwohl es zur damaligen Zeit streng verboten war. Die Legende besagt, dass diese Ehen besonders lange hielten. Am 14. Februar 269 wurde Valentin auf Befehl des Kaisers getötet. Er starb, weil er an die Liebe und die Ehe glaubte und wird deshalb als Schutzheiliger der Liebenden verehrt.

Später im 15. Jahrhundert wurde in England am 14. Februar der "Tag der Liebenden" gefeiert. Dieser Brauch verbreitete sich nach und nach um die Welt und kam in den 1950er-Jahren in Deutschland an.

Viele Langzeitpaare nehmen den Valentinstag heute als Anlass, um sich gegenseitig ihre Liebe und Wertschätzung zu zeigen und mal wieder die Zeit zu zweit zu genießen.

Für frischverliebte Paare ist der erste gemeinsame Valentinstag oft eine kleine unausgesprochene Liebeserklärung. Schließlich verbringt man diesen Tag oder Abend üblicherweise mit dem Menschen, den man gerade in seinem Herzen trägt. Auf diese 25 wunderschönen Arten kannst du "Ich liebe dich" sagen. Speziell zum Tag der Liebenden haben wir 30 wundervolle Liebesbotschaften für dich zusammengefasst.

Aber nicht alle bejubeln den Tag der Liebe. Viele Singles empfinden den Valentinstag als frustrierend. Logisch, an diesem Tag werden sie ständig daran erinnert, dass sie keinen Partner an der Seite haben. Autsch, das kann schon weh tun.

Die besten Ideen für deinen Schatz am Valentinstag

Viele Paare machen sich an Valentinstag mit kleinen oder großen Gesten und Geschenken eine Freude. Wenn du deinen Partner mit einem Geschenk überraschen willst, solltest du eine wichtige Sache nicht vergessen: Bei einem Valentinstag-Geschenk sollte die Liebe im Vordergrund stehen, nicht der materielle Gegenstand. Das heißt, auch wenn deine Freundin in letzter Zeit ein paar Mal erwähnt hat, dass sie eine neue Kaffeemaschine braucht, solltest du ihr die nicht unbedingt zum Valentinstag schenken.

Merke dir diesen Wunsch lieber für ihren Geburtstag oder Weihnachten. An Valentinstag triffst du mit deinem Geschenk eher voll ins Herz, wenn es eine emotionale Bedeutung hat: Es muss nicht zwingend nützlich sein. Hier findest du konkrete Geschenk-Vorschläge und dazu ein paar ausgefallene Date-Ideen für einen Valentinstag mit ganz viel Gefühl:

Was schenkt man zum ersten Valentinstag?

Dir steht der erste Valentinstag mit deinem neuen Schatz bevor – und sehr wahrscheinlich schiebst du deshalb ein wenig Panik. Du willst der Person zeigen, dass du sie gerne hast. Übertreiben willst du es aber nicht. Untertreiben jedoch auch nicht. Ahh, was tun? Zuerst: Nimm dir selbst den Druck raus. Hey, du willst den Tag der Liebe doch mit deinem Schatz genießen können. Denke daran, dass es an Valentinstag nicht um materielle Dinge geht, sondern um eure Gefühle zueinander.

Ein passendes Geschenk für den ersten Valentinstag könnte ein gemeinsames Erlebnis-Date sein, bei dem ihr noch mehr Zeit miteinander verbringt: ob ein Gutschein für ein romantisches Dinner oder ein selbstgebastelter Gutschein für ein Pärchen-Frühstück im Bett. So zeigst du ihm oder ihr, dass dir gemeinsame Momente wichtig sind und du noch viele davon sammeln möchtest.

Am ersten Valentinstag sind es vor allem die kleinen Gesten, die eine große Wirkung haben. Räume deiner Freundin oder deinem Freund ein Regal in deinem Schrank für seine Sachen frei, stelle ein Pärchenfoto als dein Handy-Hintergrund ein oder überrasche ihn oder sie mit einer handgeschriebenen Karte. Kleiner Aufwand, große Wow-Gefühle! Viele Frauen freuen sich am Valentinstag zudem über einen Strauß, Blumen oder Schokolade als Aufmerksamkeit.

Die 5 besten Geschenkideen

An Valentinstag geht es beim Geschenk darum, dem Partner zu zeigen, wie sehr man ihn liebt. Dafür muss man nicht viel Geld ausgeben. Mit kleinen Mini-Geschenken kannst du ebenfalls sein oder ihr Herz höherschlagen lassen. Hier sind unsere Top 5 Valentinstag-Geschenke für Verliebte:

1. Schmuck oder andere Gegenstände wie Tassen, Kissen, Schlüsselanhänger mit personalisierter Gravur (zum Beispiel eure Initialen oder das Datum, an dem ihr zusammengekommen seid). Auch schön: ein Bilderrahmen zum Aufstellen oder Aufhängen mit euren schönsten Fotos.

2. Liebe geht durch den Magen: Wie wäre es mit selbstgebackenen Keksen oder einem Kuchen in Herzform. Du kannst dein Kunstwerk mit Zuckerguss und bunten Streuseln passend zum Valentinstag schmücken.

3. Personalisierte Merci-Schoki. Auf Amazon kannst du ein Aufkleber-Set für Merci-Schokolade (ab ca. 6 Euro) bestellen. Die Aufkleber kannst du dann mit Komplimenten und Danksagungen an deinen Schatz beschriften. Damit verzierst du die Merci-Praline in der Schachtel. Doppelt süß, schmeckt noch besser!

4. Eine selbstgebastelte Date-Box mit 12 außergewöhnlichen Dates für ein Jahr. Nimm dafür ein Einmachglas oder eine gekaufte Box, schreibe 12 Date-Ideen auf Kärtchen und lege sie hinein. Wer möchte, kann die Box oder das Glas zusätzlich mit Süßigkeiten auffüllen. Dein Partner zieht nun jeden Monat einen Zettel, gemeinsam unternehmt ihr dann diese Aktion. Ein einfaches Last-Minute-Geschenk für Verliebte, das garantiert ankommt.

5. Verführerische Dessous für eine heiße Valentinstag-Nacht: Das ist ein Geschenk, von dem beide etwas haben. Als Mann kannst du deiner Freundin an Valentinstag schöne Unterwäsche kaufen und sie damit überraschen. Informiere dich vorher unbedingt über ihre Größe und achte darauf, dass die Unterwäsche zu ihrem Charakter passt. Als Frau kannst du dir selbst ein paar aufregende Teile kaufen und sie deinem Freund oder Mann an Valentinstag präsentieren. Du in Dessous – dieser Anblick ist sein Geschenk.

5 besondere Date-Ideen

Immer nur Essen gehen an Valentinstag ist dir zu langweilig? Du hättest Lust, mal etwas anderes mit deinem Partner an Valentinstag zu unternehmen. Puh, aber was nur? Vielleicht helfen dir unsere fünf ausgefallenen Date-Vorschläge weiter:

1. Wiederholt euer allererstes Date: Kehrt gemeinsam an den Ort zurück, an dem eure Liebe begann. Hach, ist das nicht romantisch?

2. Picknick At Home: Breite eine Decke in der Wohnung aus, stelle leckere Snacks hin und verpasse den eigenen vier Wänden mit Kerzen oder einer Lichterkette einen cozy Kuschel-Flair.

3. Liebesurlaub für zu Hause: Ihr habt einen traumhaften Pärchen-Urlaub erlebt und erinnert euch beide gerne an das Land und diese Zeit zurück? Perfekt! Dann bring diesen Urlaub am Valentinstag in euer oder dein Zuhause zurück. Kocht gemeinsam ein Gericht aus dem Urlaub nach, lasst die Songs laufen, die ihr damals gehört habt und schaut euch nach dem Dinner Urlaubs-Fotos an. Flashbacks und Schmetterlinge im Bauch garantiert!

4. Entführe deinen Schatz für eine Nacht in ein Wellness- oder Romantik-Hotel: Es muss nicht das schickste und teuerste Hotel sein. Sicher findest du in deiner Nähe ein gemütliches und bezahlbares Hotel, in dem ihr euren Abend und die Nacht gemeinsam kuschelnd verbringen könnt.

5. Sexy Spieleabend für Verliebte: Für alle, die es an Valentinstag ein bisschen heißer mögen. Online (unter anderem bei Amazon) findet man einige Erotik-Spiele für Paare. Macht euch gegenseitig schick, drüber und drunter, und lasst die Spiele beginnen ;)