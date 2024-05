Im "taff"-Test: Was taugen die neuesten EM-Party-Trends

Grill-Rollkörbe, Grill-Roller, Fußball-Dart: Wird die EM-Grillparty dadurch noch besser? "taff"-Reporterin Annika machte den Test. Und entzauberte gleichzeitig einen der aktuell gehypten Grill-Hacks.

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Öfter mal was Neues. Das gilt immer und überall, und vor allem vor der neuen Grill-Saison. Wenn dann noch ein Großereignis wie die Fußball-Europameisterschaft ansteht, ist jeder motiviert, die angesagtesten Gadgets zeigen zu können. Dann kann bei der Party auch der heißeste Schrei am Grill-Hack-Himmel nützlich sein. Aber: Ist er überhaupt so toll, wie er in den Sozialen Medien gefeiert wird? Reporterin Annika machte für "taff" den Test.

Sie checkte, ob Rollkörbe und Grill-Roller wirklich was taugen, ob ein Fußball-Dart-Spiel der EM-Party zusätzlichen Pep geben kann. Und was an dem Hype um Eiswürfel auf dem Burger-Patty wirklich dran ist.

Im Clip: Grill- und Gartenparty-Gadgets im Test

Der Rollkorb bringt die Grill-Party ins Rollen

Gemüse auf dem Grill zubereiten. Manchem Hobby-Griller graut's davor. Oft wird das Gemüse nicht gleichmäßig gegrillt, hier gibt's dunkle Grillstreifen, dort lächelt ein Teil quasi roh vom Rost.

Hier sollen 360-Grad-Rollkörbe Abhilfe schaffen. Die Rollkörbe sind zylindrisch und werden meist in 30 Zentimeter Länge und einem Durchmesser von rund zehn Zentimetern angeboten. In dem mit vielen Löchern versehenen Korb kann das Gemüse eingefüllt werden. Das getestete Zylinder-Modell hat zwei Standbeine, weshalb der Rollkorb mit einer Grillgabel während des Grillvorgangs leicht gedreht werden kann. Andere Modelle kommen ohne die Standfüße aus und können, beziehungsweise müssen, direkt auf dem Rost hin- und hergerollt werden. Im Test hatte Annika einige Probleme mit dem Verschluss des Korbs. Der öffnete sich mehrfach und ein Teil des Gemüses purzelte raus und direkt auf den Grill.

Das von "taff" gecheckte Modell mit Standfüßen kostete 26 Euro und rangiert somit eher an der Spitze der Preisskala. Etliche Modelle werden - ohne Standfuß - auch schon für unter zehn Euro angeboten.

Lohnt sich der Kauf? Testerin Annika war zufrieden. "Nichts verbrannt, gleichmäßig gegart - und sehr gut im Geschmack." Bei einem Punkt Abzug für den komplizierten Verschluss gab Annika vier von fünf Lampions, der Wertungseinheit für den Grill-Party-Check.

Drink zum Essen gefällig? Limoncello Spritz: So einfach mixt du den Trend-Cocktail des Sommers!

Anzeige

Anzeige

Der Grill-Roller hat's in Deutschland schwer

In den USA werden Hot-Dog-Roller als das Grill-Must-have 2024 gefeiert. Bis zu fünf Würste kann man auf einem Edelstahl-Gestell mit beweglichen Rollen platzieren, die dann durch die Rollwirkung der Walzen über den Grill "gedreht" werden können. Ziel auch hier: von allen Seiten gleichmäßiger Grillerfolg. Im Internet gibt es verschiedene Ausführungen, preislich rangieren sie zwischen 10 und 16 Euro. Das getestete Modell befindet sich am unteren Ende dieses Bereichs.

In den USA mag der Roller ein Erfolg sein, denn er ist für den Hot Dogs, sozusagen die Nationalwurst, ausgelegt. Da gibt es im Würstchenparadies Deutschland mit Bratwürsten, Käsekrainern oder Wollwürsten ganz andere Kaliber zu stemmen. Und daran scheiterte es letztlich auch im Test. "Kleine Würste drehten sich ein bisschen, große gar nicht", stellte Annika fest. "Der Roller rollt nicht."

Urteil: Weil man nicht alle Würste über einen Roller scheren darf und das Gadget für kleinere Bratwürste geeignet sein mag, vergab Annika drei von fünf Lampions.

Anzeige

Grillen mit Eiswürfel: Was taugt der gehypte Grill-Patty-Hack?

In den Sozialen Medien gibt es zig Videos über den neuen, wahrlich brandheißen Grill-Hack: Wenn man einen Eiswürfel auf einen Burger-Patty legt, soll das Fleisch besonders saftig werden, weil der Eiswürfel dem Fleisch Flüssigkeit wieder zuführt, die es durchs Braten verliert. Auch der britische Star-Koch Gordon Ramsey (57) wurde auf den Trend aufmerksam und reagierte. Allerdings entsetzt: "Was zur Hölle? Das wird doch nicht saftiger, das wird fad!" Hatte er recht?

Testerin Annika stellte zunächst fest, dass der Patty mit dem Eiswürfel beim Grillen genau an der Stelle zerbrach, an der der Eiswürfel aufgelegt wurde. Ein suboptimales Grill-Gefühl. Und vom Geschmack? Annika: "Das schmeckte eigentlich genauso wie der normale Patty ohne Eiswürfel."

Urteil: Ziemlich viel Lärm um relativ wenig. Drei von fünf Lampions.

Passend zum Burger-Patty: So funktioniert Abnehmen mit Brot - diese 3 Sorten eignen sich besonders gut!

Trifft Fußball-Dart ins Schwarze?

Nach dem Grillen ist vor dem Fußball-Gucken. Und rund um alles könnte ein Fußball-Dart-Spiel Abwechslung nicht nur für Kinder bringen. Annika testete ein Spielgerät für 100 Euro, im Netz finden sich Modelle auch schon für knapp unterhalb von 60 Euro.

Zunächst ist Luftkraft angesagt, denn das Spielfeld - eine im Durchmesser rund 150 Zentimeter große Dartscheibe aus Plastik - muss aufgeblasen werden. Eine elektrische Luftpumpe war im Preis nicht inbegriffen und wurde extra besorgt. Steht das Teil dann vertikal, werden Fußbälle (nur zwei im Lieferumfang) auf die Scheibe geschossen und bleiben da mithilfe eines Klettverschlusses haften.

Hat man die 20 Minuten, die man zum Aufpumpen braucht, hinter sich, "macht das schon Spaß", urteilte Annika. Man könne das Spiel während der ganzen EM stehen lassen und immer wieder benutzen. "Schon ein cooles Spiel, das seine 100 Euro wert sein könnte", urteilte sie und vergab vier von fünf Lampions.