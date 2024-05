Rebel Wilson: So reich ist die Schauspielerin

Ihre erste große Rolle übernahm Rebel Wilson (44) im Jahr 2011 in der Komödie "Brautalarm". Ihr damaliger Lohn: bescheidene 3.500 US-Dollar. Heute kassiert die Australierin längst Gagen in Millionenhöhe. Wie viel verdient sie wohl mit ihrer neuen Biografie?

So gelang ihr der Durchbruch

Wie die Schauspielerin in ihren jüngst erschienenen Memoiren "Rebel Rising" verriet, sei ihr das niedrige Gehalt zu Beginn ihrer Karriere "egal gewesen". Sie habe die Rolle in "Brautalarm" vielmehr als Karrieresprungbrett genutzt: "Es ging nur um die Erfahrung!" Bereits zwei Wochen nach der Premiere der Komödie sei sie für sechs weitere Filme engagiert worden - darunter auch das Musical "Pitch Perfect", das Wilson zum internationalen Durchbruch verhalf.

Mega-Gage für "Pitch Perfect 3"

Als "Fat Amy" sang sich die 1980 in Sydney geborene Schauspielerin sofort in die Herzen des "Pitch Perfect"-Publikums. Für ihre Rolle erhielt Wilson 65.000 US-Dollar (ca. 60.000 Euro) - ein Vielfaches ihrer "Brautalarm"-Gage. In den Fortsetzungen des Musical-Hits "Pitch Perfect" war die Australierin stets mit von der Partie und strich im dritten und letzten Teil der Reihe (2017) eine satte Gage in Höhe von 10 Millionen Dollar (ca. 9,2 Millionen Euro) ein!



Mittlerweile soll sich Wilson ein geschätztes Vermögen in Höhe von rund 22 Millionen US-Dollar (ca. 20 Millionen Euro) aufgebaut haben. Dazu beigetragen haben Rollen in Filmhits wie "Pain & Gain" (2013), "How To Be Single" (2016), "Jojo Rabbit" (2019), "Isn't It Romantic" (2019), in "Cats" und in der australischen Dramaserie "Les Norton" (2019), in der Wilson eine Hauptrolle übernahm.

Erfolge hinter der Kamera

Hinter der Kamera wurde die Blondine in den vergangenen Jahren aktiv. So zeichnete Wilson unter anderem im Netflix-Film "Senior Year" (2022), der Krimi-Komödie "Glam Girls - Hinreißend verdorben" (2019) sowie der australischen Version der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" als Produzentin beziehungsweise ausführende Produzentin verantwortlich.



Weil sie die meiste Zeit des Jahres in London verbringt, trennte sie sich 2022 von ihrem Anwesen in Sydney - für 6 Millionen Dollar! Gekauft hatte sie es 2015 für "schlappe" 3,76 Millionen. Im selben Jahr gab sie ihre Beziehung zur Unternehmerin Ramona Agruma bekannt, mit der sie ein gemeinsames Kind hat.