Silvester als Single: 7 Ideen für einen unvergesslichen Start ins neue Jahr

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und du bist Single? Na, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist! Du kannst es am 31.12. so richtig krachen lassen und ins neue Jahr rutschen - nach deinen eigenen Vorstellungen. Mit ein paar Tipps wirst du auch ohne Partner:in einen tollen Abend haben und voller Power ins neue Jahr starten.

Es ist 00:00 am 31. Dezember - links und rechts von dir fallen sich Paare knutschend um den Hals, während du daneben stehst, dich an deinem Glas Prosecco festkrallst und starr das Feuerwerk beobachtest. Vielleicht gibt es für dich in diesem Jahr keinen Neujahreskuss. Das ist absolut kein Grund, Trübsal zu blasen! Denn auch (oder gerade) als Single kannst du es an Silvester so richtig krachen lassen und den Neujahresbeginn ganz nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten. Ein Kurztrip nach Spanien, eine wilde Partynacht oder ein schickes Gänge-Menü in einem Nobelrestaurant - du kannst als Single an Silvester tun und lassen, was du willst! Hier sind ein paar Ideen für dich.

1. Silvester als Single: Eine Mottoparty veranstalten

Du willst ein bisschen Abwechslung und hast keine Lust auf eine 0815 Silvesterparty? Außerdem hat keine:r deiner Freund:innen bisher eine Party geplant und nach Club ist dir auch nicht wirklich zu Mute? Dann nimm das Ruder dieses Jahr doch einfach mal selbst in die Hand und schmeiße eine coole Mottoparty! Du kannst entscheiden, wer kommt, kannst deine alte Partyplaylist wieder rauskramen und für ordentlich Stimmung sorgen. Let`s Party! Hier sind einige Motto-Ideen.

20's Party à la "The Great Gatsby"

eleganter Maskenball

all white Party

Hollywood: Glam & Glitter

60's Flower Power

Du kannst bei einer Maskenballparty ein zweites Gesicht aufsetzen oder eine klassische all white Party schmeißen, für die sicherlich jede:r etwas Passendes im Schrank hat. Je nach Lust und Laune kannst du deine Freunde dazu bringen, sich zu verkleiden und für einen Abend in eine andere Rolle zu schlüpfen. Bestimmt kennst du den Film "The Great Gatsby". Ganz dem Motto des Films kannst du dich und deine Freunde für einen Abend in die 20er-Jahre zurückkatapultieren. Die Männer tragen Smokings und Fliegen und haben eine Zigarre im Mund, während die Frauen fancy Charleston Kleider und lange Perlenketten tragen. Spaß ist garantiert!

2. Silvester als Single: Verreisen und es dir so richtig gut gehen lassen

Wie wäre es, alleine in einen Flieger zu steigen und in die Ferne zu fliegen? Du könntest dir einen Kurztrip nach Spanien, einen Städtetrip nach Israel oder ein Wellnesswochenende in den Bergen gönnen. In Spanien warten Tapas, guter Wein und mega Partys auf dich, während dich in Tel Aviv, Israel eine Mischung aus spannender Kultur und Nightlife erwartet. Auch Reykjavik ist als Single ein außergewöhnliches und tolles Erlebnis, das du sicherlich nicht so schnell vergessen wirst. Alleine zu verreisen kann ganz schön gut tun und du lernst sicherlich im Handumdrehen Leute kennen, mit denen du den Start ins neue Jahr gemeinsam verbringen kannst! Folgende Ziele bieten dir auch alleine eine Vielzahl an Aktivitäten:

Amsterdam

Wellness im Allgäu

Tel Aviv

Barcelona

Reykjavik

Hamburg

Die Vorstellung, alleine zu verreisen, bereitet dir Sorgen? Du kannst natürlich genauso gut deine Single-Freunde einpacken und gemeinsam mit ihnen das Nachtleben in einer Stadt deiner Wahl unsicher machen. Mal raus aus der eigenen Bubble zu kommen und seinen Alltag vergessen, kann dir guttun. Dein Single-Start ins neue Jahr wird an einem anderen Ort auf jeden Fall ein Abenteuer.

4. Silvester als Single: Genieße ein Sternemenü

Gutes Essen sorgt bei dir für Glücksgefühle? Dann reservier doch schon mal bei einem der zahlreichen Restaurants, die zu Silvester ein leckeres Gänge-Menü vorbereitet haben und schlemm dich durch den Abend. Sich einmal richtig bekochen zu lassen, ist ein Erlebnis, das man sich an so einem speziellen Tag ruhig gönnen kann. Im neuen Jahr hast du dann reichlich Zeit, deine Vorsätze umzusetzen, mehr Sport zu treiben oder eine Diät zu starten. Dann lass es dir doch davor ruhig noch einmal so richtig gut gehen! Sollte in dir eine Sterneköchin oder ein Sternekoch stecken, dann tob dich an Silvester doch einmal kulinarisch so richtig aus. Lade deine Freund:innen ein und zaubere ihnen ein Festmahl. Mit der richtigen Musik, dem richtigen Wein und der passenden Stimmung wird das Kochen alleine schon zu einem spaßigen Erlebnis. Und auch deine Freund:innen wird die Einladung sicherlich freuen. Es gibt im Übrigen um die Feiertage auch zahlreiche Kochkurse, die du alleine oder mit Freund:innen besuchen kannst.

5. Silvester als Single: Eine Hütte mit Freunden mieten

Du bist ein:e begeisterte Ski-Fahrer:in oder Snowboarder:in? Dann pack gemeinsam mit deinen Freund:innen deine Koffer und fahrt in das nächstgelegene Skigebiet und mietet euch dort gemeinsam eine Hütte. Tagsüber könnt ihr Skifahren, Snowboarden und rodeln, was das Zeug hält. Abends genießt ihr dann bei Raclette, heißem Punsch und Spielen die gemeinsame Zeit. Ihr solltet euch allerdings beeilen: Viele Hütten sind rund um Silvester oftmals schon ausgebucht.

Bei einem köstlichen Dinner, spannenden Gesprächen und tollen Momenten mit den Freunden ist ein gelungener Start ins neue Jahr garantiert. © Getty Images/Goodboy Picture Company

6. Silvester als Single: In die Sterne schauen

In die Ferne schweifen, ohne dafür extra einen Flug buchen zu müssen, kannst du in der nächstgelegenen Sternwarte. Viele Planetarien bieten zu Silvester eine spezielle Show und du kannst das neue Jahr mit einem Blick nach oben beginnen. Das Planetarium in Berlin bietet beispielweise ein Silvester-Special an, bei dem zum Jahresausklang Beethovens neunte Sinfonie gespielt wird. Und auch in zahlreichen anderen Städten gibt es Specials, bei denen du neben den Sternen auch noch das Feuerwerk beobachten kannst.

7. Silvester als Single: Einfach nur chillen

Du hörst überall nur noch Silvester hier, Silvester dort und hast im Grunde genommen gar keine Lust auf Party? Deine Freund:innen unternehmen etwas mit ihren Partner:innen und dir ist das ganze Trara zu viel? Wer sagt denn, dass man an Silvester unbedingt Party machen muss? Was spricht dagegen, sich mit einer Tüte Chips und Popcorn auf die Couch zu kuscheln und einen chilligen Filmabend zu genießen.

Vielleicht lief dein vergangenes Jahr nicht gerade nach deinen Vorstellungen oder du hast gerade erst eine Trennung hinter dir? Dann gönn dir doch eine Pause, nimm Stift und Zettel zu Hand und schreib alles auf, was du im nächsten Jahr gerne anders machen würdest. Das können auch Vorsätze sein, die du dir im nächsten Jahr zu Herzen nehmen willst. Hänge sie gut sichtbar in deine Wohnung (z.B. "Ich werde im nächsten Jahr im Job voll durchstarten" oder "Ich werde mir im nächsten Jahr mehr Zeit für mich nehmen"). So startest du in jedem Fall positiv ins neue Jahr - dazu brauchst du niemanden, außer dich selbst.

