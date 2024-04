So kannst du anderen Komplimente machen - und dich selbst dabei auch glücklich

Nicht nur Empfänger:innen warmer Worte sind glücklich. Beim Lobenden werden Glücksgefühle ausgeschüttet, wie wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben. Wie und wann du richtig Komplimente verteilst, erfährst du hier.

Was lösen Lob und Komplimente in uns aus?

"Du siehst heute toll aus!" oder "Das hast du richtig gut gemacht!" Wer so etwas hört, fühlt sich gleich viel besser? Als wäre der Welttag der Komplimente (1. März) nicht allein schon Grund genug, deinen Mitmenschen heute mit warmen Worten zu begegnen, bestätigt eine aktuelle Studie nun, welchen Einfluss sie haben. Wissenschaftler:innen des Heidelberger Uniklinikums haben herausgefunden, dass Komplimente im Gehirn Regionen mit Dopamin-Aktivität stimulieren. Ein Lob von einem anderen Menschen macht uns also glücklich.

Doch darüber hinaus fanden die Wissenschaftler:innen rund um Studienleiterin Dr. Monika Eckstein heraus, dass die gleichen Belohnungssysteme im Gehirn sogar dann aktiviert werden, wenn wir jemand anderen loben. Unsere Mitmenschen mit einem Kompliment zu erfreuen, macht uns also ebenfalls glücklich. Nachdem sich Proband:innen beispielsweise gegenseitig zehn Minuten lang wertgeschätzt hatten, gaben sie an, dass sie ihre Beziehung als glücklicher empfanden und die Zufriedenheit mit dem Partner oder der Partnerin höher eingestuft wurde.

Komplimente stärken Beziehungen

Komplimente können also deine Beziehung festigen - vor allem, wenn sie authentisch, aufrichtig, persönlich und ohne Hintergedanken sind. Mit einem Kompliment solltest du niemals etwas bezwecken wollen. Außerdem darfst du Komplimente nicht inflationär gebrauchen. Wenn du deinem Gegenüber jeden Tag aufs Neue sagst, dass er oder sie heute verdammt gut aussieht, stumpft das nach einer gewissen Zeit ab und wirkt nicht mehr authentisch. Am besten wirken Komplimente, wenn wir nicht damit rechnen.

Am Arbeitsplatz: Andere Ebene

Mit unseren Arbeitskolleg:innen verbringen wir in der Regel fast genauso viel Zeit wie mit unseren Partner:innen. Deshalb ist ein Kompliment auch am Arbeitsplatz von Zeit zu Zeit bestens dafür geeignet, um die soziale Beziehung mit unseren Kolleg:innen zu stärken. Anders als in deiner Beziehung sollten Komplimente im Büro aber nicht auf Äußerlichkeiten abzielen. Ein Satz wie "Du hast schöne Augen" kann da schnell missverstanden werden. Besser ist es, wenn du das Lob an die Situation anpasst und auf eine Aufgabe beziehst. Zum Beispiel: "Den Pitch hast du großartig gemacht." Auch am Arbeitsplatz sollte ein Kompliment keinesfalls etwas bezwecken. Es sollte beispielsweise nicht dazu führen, dass deine Kolleginnen dir leichter Arbeit abnehmen.

Bei psychisch Erkrankten positive Wirkung

Bei den wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich zudem gezeigt, dass Komplimente bei Menschen mit psychischen Erkrankungen Glücksgefühle auslösen und die Stimmung heben können. Die Ergebnisse überraschten die Forscher:innen dahingehend, dass Proband:innen mit psychischen Problemen nach dem Austausch von Komplimenten ihre Partnerschaft noch zufriedener macht als bei gesunden Versuchsteilnehmer:innen.

Komplimenten kommt also eine große Bedeutung in sozialen Beziehungen mit unseren Mitmenschen und in einer Partnerschaft zu. Vielleicht kannst du deine Liebsten ja demnächst öfter mit einem netten Satz glücklich machen.

