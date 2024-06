Sternzeichen Löwe im Check: Typische Stärken und Schwächen des kraftvollen Feuerzeichens

Alles über das Sternzeichen Löwe, was für Frauen mit dem Sternzeichen Löwe typisch ist und welche Merkmale für Löwe-Männer charakteristisch sind! Worauf es Löwe-Geborenen in der Liebe ankommt, welche Jobs zu ihnen passen und was sie auszeichnet.

Sternzeichen Löwe - Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Wer zwischen dem 23. Juli und 24. August geboren ist, gehört zum Sternzeichen Löwe. Löwen sind starke Persönlichkeiten und geborene Anführer:innen. Das Sternzeichen gehört zu den Feuerzeichen, sein herrschender Planet ist die Sonne. Löwen strahlen deshalb eine besondere Wärme aus, sind großzügig und haben ein einnehmendes Auftreten. Sie können andere leicht für sich gewinnen und wissen ihr strahlendes Lächeln gezielt einzusetzen. Gleichzeitig sehnen sie sich aber nach Bewunderung und brauchen viel Aufmerksamkeit. Einige Vertreter:innen dieses Tierkreiszeichens wirken regelrecht eitel, denn Statussymbole und Luxus gehören für Löwen zum täglichen Leben.

Wie das Tier setzt sich auch das Sternzeichen Löwe für andere ein und übernimmt gerne Verantwortung. Das astrologische Symbol deutet einen Löwenkopf an: Ein kleiner Kreis geht in eine geschwungene Linie über, die die Mähne andeuten soll.

Ähnliches gilt für den Aszendent Löwe. Das Gefühl im Mittelpunkt stehen zu wollen, entwickelt sich bei ihm häufig schon in der Kindheit. Kommt er aus gut betuchtem Haus, wird er als Wunschkind von den Eltern geradezu mit Liebe und Lob überfrachtet. Eine Art Selbstverliebtheit entwickelt sich dann ganz von alleine. Löwe-Aszendenten sind zudem kraftvoll, energiegeladen und darauf aus, andere zu führen.

Typische Eigenschaften für Löwen

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum du geboren bist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für dich. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein, und es gibt viele weitere Faktoren, die dein Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich trotzdem für dein Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Wer ständig im Rampenlicht stehen möchte, braucht Mut und Selbstbewusstsein. Davon haben Löwen mehr als genug. Sie sind stolze Menschen, die sich dem Leben ohne Furcht entgegenstellen. Dank ihres Herrscherplaneten Sonne sind sie stets positiv gestimmt und gehen mit viel Optimismus durchs Leben. Ein Löwe weiß, dass alles irgendwie gut werden wird.

Viele Löwen strahlen eine angenehme Wärme aus und schaffen es, dass man sich in ihrer Nähe wohlfühlt. Um ihre Familie und Freunde kümmern sie sich mit großer Fürsorge und Großzügigkeit. Löwen sind ehrlich, sehr loyal und offen gegenüber Unbekanntem. Sie lernen schnell Menschen kennen, Vertrauen bauen sie aber erst nach einiger Zeit auf.

Charakteristisch für das Sternzeichen Löwe ist auch ein starker Gerechtigkeitssinn, für den sie auch immer wieder einstehen. Familie und Freunde beschützen sie und verteidigen sie bei möglichen Angriffen. Die Option zu scheitern gibt es bei diesem Sternzeichen nämlich nicht, es stellt sich mit voller Willenskraft jeder Aufgabe und findet mit seiner unerschrockenen Art immer eine Lösung.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Schwäche zuzugeben fällt dem Sternzeichen Löwe sehr schwer, deshalb macht es auch manchmal einen überheblichen Eindruck. Zwar gibt es tatsächlich einige Überflieger unter Löwen, doch gerade, weil sie sich immer ins Rampenlicht drängen, versuchen manche Löwen bewusst, Schwäche oder Schüchternheit zu kompensieren und sich anders darzustellen, als sie eigentlich sind. Auch die Hilfe von anderen kann ein Löwe deshalb so gut wie gar nicht annehmen.

Was noch zu den Macken dieses Sternzeichens gehört? Kritik steckt ein Löwe nicht gut weg. Er kann schnell ungemütlich werden, wenn man Einwände gegen sein Verhalten oder seine Denkweisen hat. Denn eigentlich sehnt er sich doch so sehr nach Lob, dass das Raubtier zum Vorschein kommen kann, wenn er sich nicht anerkannt oder sogar gedemütigt fühlt. Dann ist der Löwe sehr direkt und nimmt es in Kauf, andere mit seinen Aussagen zu kränken.

Auch unterordnen möchte sich der Löwe nicht gerne und versucht manchmal sogar Anweisungen zu umgehen, was auch Ärger nach sich ziehen kann.

Löwe Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Der Löwe-Mann hat Charisma und kann andere leicht für sich gewinnen. © IMAGO/Westend61

Ob im privaten oder beruflichen Umfeld, der Löwe-Mann braucht Bewunderung und steht gerne im Mittelpunkt. Er gilt als furchtlos und unternehmungslustig und freut sich über jede Herausforderung. Was er will, das holt er sich, auch wenn es Mühe kostet.

Möchte er jemanden umwerben, legt er sich richtig ins Zeug und gibt den perfekten Gentleman. Seiner Angebeteten oder seinem Angebeteten liest er jeden Wunsch von den Augen ab und lässt keine Konkurrenz zu. Gleichzeitig wünscht er sich, vergöttert zu werden. In einer Partnerschaft trägt er seine:n Liebste:n auf Händen und macht großzügige und luxuriöse Geschenke.

Auch sich selbst umgibt der Löwe gerne mit Exklusivem und gönnt sich Designer-Kleidung, eine extravagante Reise oder ein Dinner im Sterne-Restaurant. Außerdem ist er oft etwas eitel und stolz auf das, was er erreicht hat.

Der Löwe braucht seinen Freiraum, um sich ausleben zu können und kreativ zu sein. Jemand, der ihn einengt oder gar über ihn bestimmen möchte, wird mit dem Löwen keine Harmonie finden.

Löwe Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Auch die Löwe-Frau ist stark und selbstbewusst. Oft hat sie den Anspruch, in allem die Beste zu sein, das kann innerlich belasten.

Sie liebt es zu verführen und wickelt so gut wie jede:n mit ihrem Charme und ihrer Ausstrahlung um den Finger. Sie steht überall im Mittelpunkt und schart ihre Verehreri:nnen fast von allein um sich. Dieses Gefühl bewundert zu werden, beflügelt sie. Doch die Löwe-Frau ist sehr anspruchsvoll und gibt sich nur mit dem Besten zufrieden, deshalb kann es einige Zeit dauern bis sie eine:n passende:n Partner:in gefunden hat. Am besten ist es jemand, der mit ihrem Temperament umgehen kann.

Auf ihr Äußeres legt die Löwe-Frau sehr viel Wert und verbringt deshalb gern Zeit mit der eigenen Pflege und dem Zusammenstellen stilvoller Looks. Natürlich bewundert sie sich dabei selbst und braucht jemanden an ihrer Seite, der kein Problem damit hat, ihr viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Um ihre Familie kümmert sich der weibliche Löwe liebevoll und steht voll hinter ihr. Wenn jemand versucht, sich ihr in den Weg zu stellen, kommt die Kämpferin in ihr zum Vorschein. Die Löwin ist auch oft eine Schulter zum Anlehnen.

Liebe: Welche Partner:innen passen zum Sternzeichen Löwe?

Löwe-Geborene gehören zu den leidenschaftlichsten Tierkreiszeichen. Sie lieben das Spiel der Eroberung. Dank ihrer charmanten Art und ihres meist blendenden Aussehens fällt ihnen das auch unheimlich leicht. Trotzdem ist der Löwe insgeheim auf der Suche nach der großen Liebe, um seinen Familiensinn und Beschützerinstinkt ausleben zu können. In einer Beziehung ist der Löwe nämlich treu und liebevoll, aber auch für seine Eifersucht bekannt.

Nicht jede:r kann es mit dem starken Löwen aufnehmen. Zu den idealen Paarungen gehört das Duo aus Löwe und Widder. Sie sind ebenfalls charmant und selbstbewusst und wissen, was sie wollen. Bei den beiden bleibt keiner auf der Strecke, sie bauen ihre Stärken gemeinsam sogar noch aus. Häufig verlieben sich auch das Sternzeichen Löwe und das Sternzeichen Zwillinge. Ihre Abenteuerlust und Spontanität passen gut zusammen. Mit der Waage verbindet den Löwen der Sinn für Kunst und Kultur und beide umgeben sich gerne mit Glamour.

Wer passt am besten zum Sternzeichen Löwe? Das erfährst du in unserem Partner-Horoskop.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Löwe aus?

Den Löwen umgibt ein Charisma, das einen umhauen kann. Mit seiner mitreißenden Art und guten Laune steckt er andere an und motiviert sie.

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Löwe gut?

Löwen haben großes Temperament und ihre innere Flamme lodert immer. Pausen und ausreichend Schlaf sind für dieses Sternzeichen besonders wichtig, um die Kraftspeicher wieder vollzutanken. Oft klagen Löwen auch über Probleme mit dem Rücken, da sie sich in ihrem Leben zu selten bücken. Fällt etwas herunter, lassen sie es lieber jemand anderen aufheben, deshalb fehlt ihnen oft Bewegung.

Dem Sternzeichen Löwe wird außerdem das Herz-Kreislauf-System zugeordnet. Belastende Situation können bei ihnen zu Herzrhythmusstörungen oder anderen Erkrankungen des Herzens führen. Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung lässt sie fit und stark bleiben.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Löwe

Das Sternzeichen Löwe ist beruflich oft sehr erfolgreich. © IMAGO/Westend61

Das Sternzeichen Löwe kann Großes leisten und ist in der Lage, sein Potenzial vollkommen auszuschöpfen. Der Löwe weiß, was er kann und setzt seine Fähigkeiten bewusst ein. Mit Ehrgeiz und Fleiß erarbeitet er sich Anerkennung und klettert die Karriereleiter meist schnell automatisch nach oben, ohne die Macht an sich reißen zu müssen. Dank seines Organisationstalents behält er auch bei einem vollen Terminkalender den Überblick und ist gründlich.

Löwen sind in der Regel die geborenen Führungskräfte, sie übernehmen gerne Verantwortung, walten am liebsten in ihrem eigenen Reich und sind bereit, viel für den Job zu geben. Trotzdem verhalten sie sich gegenüber Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen nicht rücksichtslos, sondern agieren stets taktvoll und setzen sich sogar gegen unfaires Verhalten und Ungerechtigkeit ein. Obwohl sie eher dominant auftreten, sind sie keinesfalls unbeliebt.

Sich zu untergeben fällt diesem Sternzeichen schwer, viele Löwen sind deshalb selbstständig oder arbeiten in einer leitenden Position. Die Berufung von Löwe-Geborenen ist es, zu delegieren und als Chef zu glänzen. Auch wenn es ihnen nicht immer leicht fällt, Arbeit abzugeben, überlassen sie lästige Aufgaben lieber anderen. Untergeordneten oder schwächeren Menschen im Team steht der Löwe aber gerne mit Rat und Tat zu Seite.

Löwen mögen die große Bühne und sind oft als Schauspieler:innen oder Politiker:innen tätig. Auch viele Ärzt:innen sind im Zeichen des Löwen geboren.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Löwe

Das Sternzeichen Löwe gibt sich in seiner Freizeit oft ganz der Kunst hin. Es besucht gerne Museen, Galerien oder ist selbst künstlerisch tätig. Beim Sport zählen nicht nur die Bewegung, sondern auch der Status. Bei elitären Sportarten wie Golf oder Tennis fühlt sich ein Löwe-Geborener also wohl. Löwen gehen gerne auf Partys und sind dort der leuchtende Mittelpunkt. Sie sind wunderbare Gastgeber:innen, die die Wünsche ihrer Gäste immer im Blick haben. Im Urlaub möchte sich der Löwe verwöhnen lassen und reist am liebsten in ein luxuriöses Sterne-Hotel, in dem er sich selbst um nichts kümmern muss.

Promis, die im Sternzeichen Löwe geboren sind

