Von Liebesroman bis Krimi: Diese Bücher gehören im Herbst 2023 auf jede "Must-read"-Liste

Egal ob die Strahlen der Herbstsonne uns kitzeln oder wir uns an einem kalten Herbsttag einmummeln - Bücher gehören einfach dazu, wenn die Blätter sich langsam wieder rot färben. Welche unbedingt in diesem Herbst auf die Liste gehören? Na, diese hier...

"Wie die Schweden das Träumen erfanden" von Jonas Jonasson

Alle, die "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" gelesen und geliebt haben: Hier kommt das neueste Werk aus der Feder von Jonas Jonasson. Das ebenso charmant, witzig und perfekt zum "An-einem-Wochenende-durchlesen" geeignet ist wie sein Vorgänger.

"Wie die Schweden das Träumen erfanden" von Jonas Jonasson © Penguin Random House Verlagsgruppe

Um was geht's:

Die ganze Welt schläft in den deutschen Betten der Marke Traumbett. Nur nicht die Schweden. Etwas, das Firmenbesitzer Konrad Kaltenbacher Jr. ändern will - was der Bürgermeisterin einer schwedischen Provinzstadt nur Recht ist. Sie versucht alles, um Kaltenbacher davon zu überzeugen, seinen schwedischen Standort genau in ihrem kleinen Örtchen zu errichten. Plötzlich wachsen überall schwarz-rot-goldene Blumen und ein Kreisverkehr wird nach Angela Merkel benannt. Ob die Charmeoffensive bei Kaltenbacher zieht?

Erhältlich ab: 15. November 2024

"The Long Game" von Elena Armas

Witzig, spritzig und romantisch - das beschreibt den Sportroman von Elena Armas ganz passend. Perfekte Lovestory zum Kichern und für die ganz großen Gefühle.

"The Long Game" von Elena Armas © www.piper.de

Um was geht's:

Adalyn Reyes war als erfolgreiche Fußballmanagerin ganz oben. Doch ihre Karriere kommt abrupt zum Erliegen und plötzlich findet sie sich in North Carolina wieder, wo sie ein lokales Fußballteam auf Kurs bringen soll. Nur, dass es sich dabei um eine Kindermannschaft handelt, die eher nach Chaos als nach Talent aussieht. Auf die Hilfe des berühmten Torwart Cam kann sie nicht hoffen, der macht nämlich einen großen Bogen um sie -und ein großes Geheimnis darum, was er überhaupt in der Stadt macht. Aber Adalyn lässt sich nicht unterkriegen und will ihren Ruf retten.

Erhältlich ab: 28. September 2023

"Papierkinder" von Julia Kröhn

Ein Roman, der drei Frauen in den Mittelpunkt stellt, ohne die Kinder weniger Rechte hätten: Emma Döltz, Clara Grunwald und Eglantyne Jebb. Ihr Wirken wird mit "Papierkinder" gewürdigt und zeigt wieder einmal, wie wichtig mutige Frauen in der Geschichte sind und waren.

"Papierkinder" von Julia Kröhn © Penguin Random House Verlagsgruppe

Um was geht's:

Emma und Mathilde schließen im Armenhaus von Berlin-Steglitz im Jahr 1874 eine Freundschaft, die ein Leben lang halten soll. Was beide verbindet: Der Traum von einer besseren Welt. Emma engangiert sich deswegen politisch gegen die Ausbeutung von Frauen in Fabriken, Mathilde hingegen hofft auf die Rettung durch die große Liebe. Als beide Mütter werden, wird Emmas Wunsch, zumindest ihren Kindern eine bessere Welt zu schaffen, zu ihrem größten Antrieb. Ein Kampf, der sie zu einer der wichtigsten Kinderrechtlerinnen Deutschland machte.

Erhältlich ab: 18. Oktober 2023

"Das strömende Grab - Cormoran Strike ermittelt" von Robert Galbraith

Spannung pur im siebten Krimi von Robert Galbraith, dem Pseudonym von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Das Coole: Die einzelnen Teile der Bücherreihe um Ermittler Cormoran Strike lassen sich alle unabhängig voneinander lesen.

"Das strömende Grab" von Robert Galbraith © Penguin Random House Verlagsgruppe

Um was geht's:

Cormoran Strike wird nach Norfolk gebeten, in eine ländliche Gegend, in der ein Vater sich Sorgen um seinen Sohn macht. Der hat sich der Glaubensgemeinschaft der Universal Humanitarian Church angeschlossen, die sich scheinbar für eine bessere Welt einsetzt. Strike findet aber bald heraus, dass sich hinter der harmlosen Fassade böse Machenschaften verbergen. Ikognito schleust Strike seine Geschäftspartnerin Robin in die Glaubensgemeinschaft ein - doch beiden war nicht klar, auf was für eine Gefahr sie sich da eingelassen haben...

Erhältlich ab: 25. Oktober 2023

"Die Insel der Tausend Leuchttürme" von Walter Moers

Amüsant und Apokalypse? Diese beiden Worte passen eigentlich gar nicht zusammen, außer die wilde Paarung stammt von Walter Moers. Fans des Autors werden begeistert sein - und auch alle, die den perfekten Einstieg in die fantastische Welt Zarmoniens suchen.

"Die Insel der Tausend Leuchttuerme" von Walter Moers © Penguin Random House Verlagsgruppe

Um was geht's:

Hildegunst von Mythenmetz versucht auf der Insel Eydernorn seine Bücherstauballergie zu kurieren. Schon auf der Hinfahrt entgeht er nur knapp dem Tod - und auch seine Entdeckungen der dortigen Flora und Fauna bringen ihn näher an die Gefahr. Denn dort lauert neben hungrigen Belphegatoren und schaurigen Wolkenspinnen auch der gefährlichste Dämon Zarmoniens im Wasser: der Quaquappa. Hildegunst muss mithilfe der Gemeinschaft das zauberhafte Zarmonien vom drohenden Untergang retten. Aber als Held wider Willen ist das gar nicht so leicht.

Erhältlich ab: 6. September 2023

"König der Turniere" von Juliane Stadler

Wer sich schon durch alle Ken Follett-Romane durchgeschmökert hat oder Lust auf einen Historienroman mit einer Portion Drama hat, der ist hier richtig.

"König der Turniere" von Juliane Stadler © www.piper.de

Um was geht's:

Erec und eine Gruppe mittelloser Lanzenreiter haben das scheinbar Unmögliche geschafft: Sie werden in die Tuniermannschaft des englischen Thronfolgers aufgenommen - es gibt keine bessere als diese. Am Hof verliebt er sich in die mysteriöse Genofeva. Doch sie ist verheiratet und ihre Liebe muss geheim bleiben. Erec und seine Leute verstricken sich immer mehr in die Machenschaften und Intrigen am Hofe - und werden so unbemerkt zum Spielball der Mächtigen...

Erhältlich ab: 2. November 2023

"Terafik" von Nilufar Karkhiran Khozani

Der autobiografische Roman ist eine Identitätssuche, die mitreißt und gleichzeitig aufwühlt - nichts für alle, die was zum "Nebenbeilesen" suchen.

"Terafik" von Nilufar Karkhiran Khozani © Penguin Random House Verlagsgruppe

Um was geht's:

Nilufar macht sich auf in den Iran - zum ersten Mal. Dort trifft sie auch auf die Familie ihres Vaters, der sie als Kind verlassen hat, um in seine Heimat zurückzukehren. Sie schnuppert in ein Leben, das ihres hätte sein können, hätte ihr Vater sie nicht verlassen. Vor Ort findet sie sich in einem zerissenen Land voller Widersprüche wieder - nicht weniger zerissen als ihre Familienmitglieder oder ihre eigene Identiät, der sie immer weiter auf die Spur kommt. Und das, obwohl ihr Vater eine Annäherung schwierig macht.

Erhältlich seit: 31. September 2023

"Lost Lover: Dem Traummann auf der Spur" von Veronica Fields

Wer den Kopf aus und das Herz anschalten will, ist bei diesem Self-Publishing- Debütroman richtig. An Teil zwei wird bereits fleißig geschrieben und er soll vielleicht sogar schon diesen Herbst rauskommen...

Um was geht's:

Joyce ist Anfang 30 und verkorster Single. Irgendwie rennen alle Männer direkt weg, wenn es ernst werden könnte. Und auch ihre Karriere und ihr Kontostand erinnern mehr an das Chaosleben einer 20-jährigen als an eine gestandene Frau. So war das alles nicht geplant - ebenso wenig wie die turbulente Bekanntschaft mit Peter, bei dem ihre Gefühle verrückt spielen. Genauso, wie bald ihr ganzes Leben...

Erhältlich seit: 22. Februar 2022

