Welche 4 Sternzeichen in diesem Sommer alle verzaubern!

Die Sterne meinen es diesen Sommer mit einigen Tierkreiszeichen besonders gut - das wirkt sich natürlich direkt aufs Charisma aus. Welche Sternzeichen nachhaltig Eindruck hinterlassen.

Diese Sternzeichen faszinieren andere mit ihrer Ausstrahlung

Einige Menschen besitzen ein starkes Charisma, das anderen sofort auffällt. Sie wirken besonders offen, zugänglich und authentisch und faszinieren mit ihrer positiven Ausstrahlung. Der Grund für die Anziehung ist ganz einfach, schließlich umgeben sich die meisten gerne mit Menschen, deren Einstellung und Auftreten ihnen guttut. Zwar kann das Aussehen unsere Ausstrahlung beeinflussen, wichtiger ist aber, in welcher Stimmung wir uns gerade befinden und mit welcher Einstellung wir durchs Leben gehen.

Das bedeutet, dass Zufriedenheit und Zuversicht einen starken Einfluss darauf nehmen können, was wir an andere senden. Ein interessanter Fakt: Wer an seiner inneren Einstellung und seinen Glaubenssätzen arbeitet, wirkt zugänglicher auf andere. Zunächst ist es natürlich wichtig, dass wir das vor allem für uns selbst tun. Dennoch funktioniert das Ganze wie eine Art Kreislauf, mit dem wir uns in gewisser Hinsicht auch selbst positiv beeinflussen.

Laut Astrolog:innen spielen jedoch auch die Sterne eine Rolle, wenn es um die Ausstrahlung geht. Welche Tierkreiszeichen uns in diesem Sommer besonders faszinieren - und wieso!

1. Widder

Die Konstellation der Sterne und Planeten beflügelt das Sternzeichen Widder in diesem Sommer und gibt ihm einen energetischen Aufschwung. Das wirkt sich natürlich auch auf die Ausstrahlung aus. Wir können dem Widder ansehen, dass er voller Tatendrang ist - jetzt ist definitiv die beste Zeit, jede Chance zu ergreifen, die sich bietet und sein volles Potenzial auszuschöpfen, sowohl privat als auch beruflich.

2. Zwilling

Zwillingen wird im Sommer die Last von den Schultern genommen. Alles, was sich bis dato noch so schwer und demotivierend angefühlt hat, verfliegt, und das zeigt Wirkung. Endlich rücken wieder die richtigen Prioritäten in den Fokus und geben Kraft, sich neuen Projekten zu widmen. Das persönliche Wachstum dieses Sternzeichens haut alle um!

3. Krebs

Normalerweise fällt es Krebs-Geborenen schwer, bestimmte Dinge loszulassen. Nun stehen die Sterne aber so gut, dass sie gar nicht anders können, als alten Ballast abzuwerfen und Neues in ihr Leben zu lassen. Das macht sich auch beim Charisma bemerkbar. Wer schon länger im Job unzufrieden ist, einen Umzug in Erwägung zieht oder neue Menschen kennenlernen möchte, sollte jetzt unbedingt die Chance nutzen! Die Menschen im Umfeld vom Sternzeichen Krebs sind sowieso schon ganz fasziniert von ihnen.

4. Waage

Waage-Geborene verzaubern im Sommer vor allem in Sachen Liebe und Romantik. Sie wirken ausgeglichen und voller innerer Ruhe, was regelrecht ansteckend ist. Ihre Anziehungskraft ist stärker denn je und so können sie sich vor neuen Verehrer:innen und romantischen Avancen in der warmen Jahreszeit kaum retten!