Weltglücksbericht: Warum sind die Deutschen so unzufrieden?

Der Weltglücksbericht der UN wurde vorgestellt und bietet einige Überraschungen. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass die Finnen das zufriedenste Volk sind? Deutschland hat es dagegen nicht mal unter die Top 20 geschafft.

Wo leben die glücklichsten Menschen?

Wo auf der Welt sind die Menschen besonders happy? Klischeehaft würde man das Glücksgefühl wohl mit südlichem Temperament verbinden und in einer sonnenverwöhnten Region vermuten. Doch erstaunlicherweise ist das Gegenteil der Fall: Im nicht gerade für die durchschnittliche Anzahl an Sonnentagen bekannten Skandinavien leben die glücklichsten Menschen der Welt. Das ist eines von vielen überraschenden Ergebnissen des Weltglücksberichts der UN.

Wer den "World Happyness Report" allerdings regelmäßig verfolgt, wird über den ersten Platz im Ranking nicht verwundert sein: Finnland ist 2024 bereits zum siebten Mal in Folge die Nation mit der glücklichsten Bevölkerung - trotz langer, dunkler Wintermonate. Es folgen die nordischen Nachbarländer Dänemark, Island und Schweden. Auf Rang fünf folgt Israel.

Doch was ist das Geheimnis des Glücks? Dazu hat die Deutsche Presseagentur (dpa) eine Glücksforscherin befragt. Catarina Lachmund, Senior Analystin im Institut für Glücksforschung in Dänemark, erklärt:

Was alle skandinavischen oder nordischen Länder quasi gemeinsam haben - sie haben sehr kleine Bevölkerungen, die sehr bodenständig sind. Catarina Lachmund

Deutschland ist alles andere als Weltmeister im Glück

Wer aus Skandinavien oder Israel (Platz 5) kommt, hat also im wahrsten Wortsinn Glück gehabt. Eine unangenehme Überraschung dagegen ist das Abschneiden Deutschlands.

Scheinbar sind wir nicht nur bei internationalen Turnieren im Männerfußball, beim ESC oder in puncto Wirtschaftswachstum im internationalen Vergleich derzeit nicht bei den Favoriten zu finden, sondern auch in Sachen Euphorie: Deutschland belegt aktuell im Weltglücks-Ranking nicht mal einen Platz unter den Top 20!

Stattdessen findet man uns im World Happyness Report 2024 nur auf Rang 24. Bei der letzten Erfassung fühlten sich die Deutschen noch deutlicher wohler: Damals rangierte Deutschland noch auf Platz 16. Damit zählt Deutschland zu den Ländern mit der unzufriedensten Bevölkerung innerhalb der EU.

Insgesamt wurden für den Weltglücksbericht 143 Länder verglichen und ins Ranking aufgenommen. Zu den Ländern, die im Vergleich zur letzten Messung deutlich abgerutscht sind, zählen neben Deutschland auch die USA. Sie fielen diesmal von Platz 15 auf Rang 23.

Die unglücklichsten Menschen der Welt leben übrigens in Afghanistan. Während die glückseligen Finnen einen Score von 7,7 auf der Glücksskala von 1 bis 10 erreichen, liegt die Zufriedenheit der Afghanen bei nur 1,7. Deutschland verzeichnet 6,7 Punkte auf der Skala. 2023 waren die Deutschen im Durchschnitt noch so glücklich, dass es für 6,9 Punkte reichte.

Kann man Glück wissenschaftlich messen?

Dass der Weltglücksbericht ausgerechnet am Mittwoch, dem 20. März erschien, ist alles andere als Zufall: An diesem Datum wird alljährlich der internationale Tag des Glücks gefeiert. Für den Bericht 2024 werteten die Wissenschaftler:innen die Jahre 2021 bis 2023 aus. Untersucht und verglichen wurde dabei die subjektive Wahrnehmung des eigenen Lebens der Menschen aus den verschiedenen Ländern.

Die Forscher:innen fanden eine Reihe von Schlüsselfaktoren, die Menschen im Allgemeinen glücklicher machen. Dazu zählten vor allem die soziale Unterstützung, das Einkommen, das Gefühl von Freiheit und die Abwesenheit von Korruption.

Einer der Autoren des Weltglücks-Berichts erklärt, dass die Definition des "Glücks", wie die Forscher:innen es verstehen, nicht zu verwechseln ist mit einem konkreten, flüchtigen Glücksgefühl: "Es ist also nicht unbedingt glücklich im Sinne von auf- und abspringen, von Freude im Moment", stellt Jan-Emmanuel De Neve klar und führt fort:

Es ist eher ein Gefühl der Zufriedenheit. Jan-Emmanuel De Neve

Hier sieht De Neve den Schlüssel zum Glücksgefühl der Skandinavier: "Was sie wirklich auszeichnet, ist die soziale Unterstützung und das Vertrauen", so der Autor. Das beschränke sich nicht nur auf Freund:innen, sondern auch auf den Staat. Offenbar haben die Menschen in den nordischen Ländern das Gefühl, dass sie sich auf die Politik in Notzeiten verlassen können.

Top-20-Länder mit den glücklichsten Menschen

Auffällig ist, dass sich in den größeren Staaten kaum Länder unter den Top 20 finden. Bei den 20 glücklichsten Nationen haben nur die Niederlande und Australien mehr als 15 Millionen Einwohner:innen.

Finnland Dänemark Island Schweden Israel Niederlande Norwegen Luxemburg Schweiz Australien Neuseeland Costa Rica Kuwait Österreich Kanada Belgien Irland Tschechien Litauen Großbritannien

