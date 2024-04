Es geht um den Einzug ins Halbfinale: Der Flip Flop führt als erstes Überraschungs-Duo bei "The Masked Singer" das Rateteam an der Nase herum. Verbergen sich Freunde oder doch Geschwister hinter den aufgedrehten Masken?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Anzeige

Anzeige

Der Flip Flop sorgt für Partystimmung mit "Beggin"

Nach ihrer sensationellen Verdopplung in Folge 3 rocken die Flip Flops ab sofort als Duo die Bühne bei "The Masked Singer". Mit "Beggin" von Maneskin bringen sie das Rateteam in Folge 4 zum tanzen.

Die beiden haben geklärt, wer Flip und wer Flop ist, doch welche Promis verstecken sich hinter der Maske? Viviane Geppert tippt auf zwei Freunde. Immer wieder fällt "Voice" in den Indizien, deshalb vermutet sie die "The Voice"-Coaches Nico Santos und Alvaro Soler hinter den fröhlichen Schuhen..

Rick Kavanian will derweil herausfinden, ob Flip Flop wirklich so große Eintracht Frankfurt Fans sind, wie angedeutet.

Palina Rojinski erinnern die Indizien an Zwillinge: Auch die Stimmen ähneln sich sehr - und singen können sie definitiv. Deshalb tippt sie auf Heiko und Roman Lochmann. Alternativ könnten es auch die Wolter-Zwillinge sein.

Die neuen Indizien aus Show 4

Flip und Flop sind nicht einig, wer welchen Namen trägt. Sie machen es von ihrer "Voice" abhängig.

Die beiden lieben es zu basteln. Sie räumen eine Goldene Henne aus.

Ihnen fällt mit lauter Werkzeug auch ein "LOL" auf den Boden.

Anzeige

Die neusten Tipps aus der Joyn App

In der Joyn App rätseln die Zuschauer:innen weiter fleißig über die wahre Identität des Flip Flops. Diese Stars werden (Stand: 27. April) vermutet:

Heiko Lochmann (61 %)

Roman Lochmann (18 %)

Andreas Ehrlich (8 %)

Bill Kaulitz (2 %)

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Was bisher geschah

Der Flip Flop ist endlich komplett! Nachdem in Show eins erst der eine Teil, in Show zwei dann der zweite Teil der Doppelmaske auftrat, wissen wir seit letzter Woche: Es sind zwei! Die Vermutungen gehen seitdem vor allem in die Richtung, dass die beiden Promis Verwandte sein müssen. Geschwister oder sogar Zwillinge. Anhand der Indizien und der Stimmen sind vor allem die Lochmann Zwillinge Heiko und Roman, sowie die Ehrlich Brothers Chris und Andreas hoch im Kurs. Bei Bill und Tom Kaulitz scheint sich das Rateteam noch nicht ganz einig.

Wie es mit dem Flip Flop bei "The Masked Singer" weitergeht, siehst du nächsten Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.