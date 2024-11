Das Bling-Bling brachte kein Glück: Aus vom Nashorn in Folge 1 von "The Masked Singer"

"Get The Party Started": Das Nashorn rockt die Bühne mit dem Hit von Pink

Für ausgelassene Party-Stimmung sorgt das Nashorn mit "Get The Party Started" und bringt damit das Rateteam zum Grübeln. Welchem Promi könnte diese Stimme gehören? Kamrad denkt an Jürgen Vogel, Palina dagegen an einen deutschen Ex-Handballer.