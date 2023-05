Große Aufregung im "The Masked Singer"-Studio: Der Werwolf ist zurück - und stürmt das Finale

Das Wichtigste in Kürze Bei "The Masked Singer" 2023 steht das große Finale an.

Im Studio ist große Aufregung geboten. Der wilde Werwolf stürmt zu einem Überraschungsbesuch an.

Anzeige

Er sorgte schon in der letzten Staffel von "The Masked Singer" für Tohuwabohu. Nun ist er zurück, der Werwolf, pünktlich zum Finale 2023.

Alarm im Studio von "The Masked Singer" 2023! Wenn die roten Leuchten verrückt spielen und die Alarmsirene erklingt, wissen eingefleischte Fans, was das bedeutet. Er ist zurück!

Der Werwolf im "The Masked Singer"-Finale 2023

Da Rategast Daniel Donskoy aka der Maulwurf, auf der Bühne gebraucht wird, um mit den Masken im Finale zu performen, ist ein Platz am Ratepult frei. Diese Gelegenheit lässt sich der Werwolf nicht entgehen.

Anzeige

Anzeige

Bürger Lars Dietrich ist zurück

Da die Enthüllung des Werwolfs schon ein paar Monate zurückliegt, ist längst bekannt: Unter der wilden Maske steckte Bürger Lars Dietrich. In Staffel 7 heizte er den Fans und dem Rateteam ordentlich auf der Bühne ein, zeigte sowohl seine ungebändigte als auch seine zarte Seite. Einen Besuch in Staffel 8 lässt sich der Publikumsliebling bei so viel Fan-Liebe nicht entgehen. Eine gelungene Überraschung!