Die Party ist vorbei! Nach Folge 3 muss die feierwütige Lady Ananas "The Masked Singer" verlassen. Doch vorher ist sie dem Publikum ihre wahre Identität schuldig - dieser Promi steckte unter der Maske.

Das Wichtigste in Kürze Zehn Masken gingen in der Herbststaffel von "The Masked Singer" an den Start. Doch Woche für Woche fällt eine davon - so auch in Folge 3.

Es traf letzten Endes Lady Ananas. Wer steckte hinter der beeindruckenden Maske?

Nach Folge 3: Für Lady Ananas ist die Party vorbei

Trotz der tropischen Vibes, die Lady Ananas auf die "The Masked Singer"-Bühne gebracht hat, reichte es am Ende leider nicht für die eindrucksvolle Maske: In Folge 3 ist Schluss für sie.

Lady Ananas hatte zu viel Vitamin Geh

Das bedeutet aber auch: Die Identität der saftigen Ananas wird ebenfalls gelüftet. Die Rate-Teams sind sich kurz vor der Enthüllung uneinig.

Palina Rojinski und Rea Garvey legen sich schlussendlich auf Susanne Daubner fest. Weil sie sich nicht sicher sind, setzen The Boss Hoss derweil auf Jorge González.

Hatte denn eines der Teams tatsächlich recht? Nein!

Unter der Maske steckte niemand Geringeres als Schauspielerin und Grimme-Preis-Trägerin Maren Kroymann.

Maren Kroymann im Interview

Und ihre Enthüllung dürfte nicht nur die Rate-Teams überrascht haben: Von der Teilnahme bei "The Masked Singer" wussten tatsächlich nur drei Leute in Maren Kroymanns Umfeld, wie sie in der Aftershow preisgibt. Den Spirit der Show habe sie jedenfalls schnell aufgesogen.

Ich freue mich so, dass ich bei diesem eigenen Universum dabei sein durfte! Maren Kroymann

Überrascht war Maren von der Komplexität der Masken. "Eigentlich braucht man eine Gebrauchsanweisung dafür", meint sie über das Design. Um in ihre Maske zu kommen, brauchte die Schauspielerin selbst nach einiger Übung immer noch rund zehn Minuten.

Dass bis zum Schluss niemand ihren Namen auf dem Zettel hatte, findet die Grimme-Preis-Trägerin indes gar nicht schlimm. Danebenzuliegen, gehöre nun mal zu einer Rätselshow dazu.

