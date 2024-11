Er feiert Bling-Bling! Das Nashorn ist der Boss auf der "The Masked Singer"-Bühne

He got the swag! Viel Stylischer als das Nashorn kann man da draußen eigentlich kaum rumlaufen. Ordentlich Bling-Bling, ein fresher Gangster-Hut und natürlich das goldene Horn! Wow!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 23. November 2024 +++

Das Nashorn ist raus!

Schade, schade, schade. Nach nur einer Folge ist die "The Masked Singer"-Zeit des Nashorns auch auch schon wieder vorbei. Wie es zu der bitteren Entscheidung kam und wer sich unter der Maske verbarg, erfährst du hier!

Anzeige

Anzeige

+++ Original-News +++

Anzeige

Anzeige

Das ist das Nashorn

Gegen das Nashorn schauen selbst die Türsteher des Berghains alt aus! Mit seinem 2,50 Metern kommt keiner so schnell an ihm vorbei. Haufenweise Bling-Bling und ein goldenes Horn zieren das Nashorn und machen es zu dem Style-Garanten im und vor dem Golden-Rhino-Club. Doch unter einer harten Hülle verbirgt sich bekanntlich ein weicher Kern. Welches Seite das Rhino bei "The Masked Singer" auspackt? Lass dich überraschen!

Das denkt das Rateteam

Folge 1: Das Nashorn setzt auf gute Laune und stimmt sich mit "Get This Party Started" von Pink ein - die Rateteams reißt er damit zumindest schon mal von den Stühlen. Doch wer könnte sich hinter dem feierlustigen Nashorn verbergen?

Yvonne Catterfeld konzentriert sich zunächst aufs Äußerliche: Aufgrund des goldenen Horns könnte sich unter der Maske ja jemand verbergen, der eine etwas größere Nase hat. Ihr Teamkollege Kamrad hat indes Karaoke-Vibes vom Auftritt bekommen - und vermutet zwar keinen Profi-Sänger, aber durchaus jemanden, der sich auf Bühnen auskennt - ein Schauspieler vielleicht?

Durch den Hinweis auf den Vogel im Indizien-Clip denkt er da an Jürgen Vogel. Seine Rate-Konkurrentin Palina Rojinski widerspricht dem - sie kennt Jürgen Vogel schließlich persönlich. Sie tippt auf Ex-Handballer Stefan Kretzschmar.

Anzeige

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.