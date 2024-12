Sie ist die Queen jeder Party und hat den Samba-Rhythmus im Blut - äh, Saft! Lady Ananas weiß, wie sie mit einer flotten Tanz-Einlage Freude in alle Ecken der Welt trägt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 30. November 2024 +++

Lady Ananas ist raus und versprüht Grimme-Preis-Vibes!

Sad Times für Lady Ananas: Ihre "The Masked Singer"-Zeit ist leider schon zu Ende. Ob sie einfach zu viel Vitamin Geh hatte?

Die anschließende Enthüllung war jedenfalls eine riesige Überraschung für alle, denn diesen Promi hatte wirklicher keiner auf dem Zettel! Dabei ist die Dame zweifache Grimme-Preis-Trägerin ...

Anzeige

Anzeige

+++ Original-Meldung +++

Anzeige

Anzeige

Das ist Lady Ananas

Lady Ananas ist eine echte Dancing-Queen und lebt für den Samba-Rhythmus. Er liegt ihr im Blut, äh, Ananassaft! Ihre fröhlichen Tanzschritte bringen Farbe und Freude in jede Ecke ihrer Welt.

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Lady Ananas setzt bei ihrer zweiten Performance auf einen echten Party-Hit: Mit "Please Don’t Stop the Music" von Pop-Ikone Rihanna heizt die Lady Publikum und Rate-Teams ordentlich ein. Doch konnten sie auch den Promi unter der Maske heraushören?

Rea Garvey glaubt, unter der Maske könnte "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner stecken. Seine Rate-Partnerin Palina Rojinski allerdings hält Schauspielerin Barbara Wussow für plausibler.

Ihre Rate-Konkurrenten von The BossHoss stimmen bei keinem dieser Vorschläge zu - haben aber selbst auch keine zündende Idee. Aus Mangel an Optionen geht Alec Völkel mit Gundula Gause. Auch Katharina Thalbach wird in den Ring geworfen.

Folge 1: Für Lady Ananas wird es direkt zu Beginn ernst: Sie eröffnet die Show und heizt Publikum und Rateteams mit "Lambada" von Kaoma ordentlich ein. Die Teams rätseln direkt drauf los und werfen verschiedene Namen in den Ring.

Palina Rojinski denkt aufgrund des Hinweises auf Südamerika im Indizien-Clip direkt an einen brasilianischen Einfluss: Das Indiz des Kreuzes lässt sie an Rio de Janeiro denken. Zudem tippt sie auf eine professionelle Sängerin - ihr Ratepartner Rea Garvey widerspricht dem allerdings. Nach kurzer Überlegung fällt Palina noch Jessica Wahls von den No Angels ein.

Und das andere Team? Kamrad dachte an Fernanda Brandao, seine Teamkollegin Yvonne Catterfeld stimmt dem zu, kann sich aber auch Collien Ulmen-Fernandes unter der Ananas-Maske vorstellen.

Anzeige

Die Tipps der Zuschauer:innen