"The Masked Singer" 2024: Lady Ananas hat die Dance-Moves im Koffer!

Das ist Lady Ananas

Lady Ananas ist eine echte Dancing-Queen und lebt für den Samba-Rhythmus. Er liegt ihr im Blut, äh, Ananassaft! Ihre fröhlichen Tanzschritte bringen Farbe und Freude in jede Ecke ihrer Welt.

Das denkt das Rateteam

Folge 1: Für Lady Ananas wird es direkt zu Beginn ernst: Sie eröffnete die Show und heizt Publikum und Rateteams mit "Lambada" von Kaoma ordentlich ein. Die Teams rätseln direkt drauf laus und werfen verschiedene Namen in den Ring:

Palina Rojinski denkt aufgrund des Hinweises auf Südamerika im Indizien-Clip direkt an einen brasilianischen Einfluss: Das Indiz des Kreuzes lässt sie an Rio de Janeiro denken. Zudem tippt sie eine professionelle Sängerin – ihr Ratepartner Rea Garvey widerspricht dem allerdings. Nach kurzer Überlegung fällt Paulina noch Jessica Wahls von den No Angels ein.

Und das andere Team? Kamrad dachte an Fernanda Brandao, seine Teamkollegin Yvonne Catterfeld stimmt dem zu, kann sich aber auch Collien Ulmen-Fernandes unter der Ananas-Maske vorstellen.

