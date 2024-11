Er feiert Bling-Bling! Das Nashorn bringt den Swag auf die "The Masked Singer"-Bühne

He got the swag! Viel Stylischer als das Nashorn kann man da draußen eigentlich kaum rumlaufen. Ordentlich Bling-Bling, ein fresher Gangster-Hut und natürlich das goldene Horn! Wow!

Anzeige

Das ist das Nashorn

Gegen das Nashorn schauen selbst die Türsteher des Berghains alt aus! Mit seinem 2,50 Metern kommt keiner so schnell an ihm vorbei. Haufenweise Bling-Bling und ein goldenes Horn zieren das Nashorn und machen es zu dem Style-Garanten im und vor dem Golden-Rhino-Club. Doch unter einer harten Hülle verbirgt sich bekanntlich ein weicher Kern. Welches Seite das Rhino bei "The Masked Singer" auspackt? Lass dich überraschen!

Anzeige

Anzeige

Das denkt das Rateteam

Folge 1: Das Nashorn setzt auf gute Laune und stimmt sich mit "Get This Party Started" von Pink ein - die Rateteams reißt er damit zumindest schon mal von den Stühlen. Doch wer könnte sich hinter dem feierlustigen Nashorn verbergen?

Yvonne Catterfeld konzentriert sich zunächst aufs Äußerliche: Aufgrund des goldenen Horns könnte sich unter der Maske ja jemand verbergen, der eine etwas größere Nase hat. Ihr Teamkollege Kamrad hat indes Karaoke-Vibes vom Auftritt bekommen - und vermutet zwar keinen Profi-Sänger, aber durchaus jemanden, der sich auf Bühnen auskennt - ein Schauspieler vielleicht?

Durch den Hinweis auf den Vogel im Indizien-Clip denkt er da an Jürgen Vogel. Seine Rate-Konkurrentin Palina Rojinski widerspricht dem - sie kennt Jürgen Vogel schließlich persönlich. Sie tippt auf Ex-Handballer Stefan Kretzschmar.

Anzeige