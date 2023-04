Vor dem Start der bisher geheimsten Staffel von "The Masked Singer" sind die meisten Informationen noch streng unter Verschluss. Neben den ersten vier Masken wurde nun allerdings ein weiteres Geheimnis gelüftet. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in Folge 1.

Noch müssen wir uns ein klein wenig gedulden, bevor wir zum allerersten Mal die Stimme des Brokkoli hören können. Vor dem Start der 7. Staffel heute Abend im TV ist vollkommen offen, ob es sich bei dem Star unter der grünen Maske um einen Mann oder eine Frau handelt.

Update vom 17. April 2023: Vorsicht, Spoiler! So emotional läuft der Abschied von Kelly McCreary bei "Grey's Anatomy".

Vorab-Info zu einem Song der ersten Show

Ein Spoiler zur ersten Folge könnte womöglich ein entscheidendes Indiz sein: Der Brokkoli wird in der Auftaktshow den Song "So What" von Pink (auch bekannt als "P!nk") singen.

Da es sich um ein Lied einer weltberühmten Sängerin handelt, lässt vermuten, dass auch der Brokkoli weiblich sein könnte. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass uns der Brokkoli mit dieser Musikauswahl einfach nur in die Irre führen und seine frühzeitige Enthüllung verhindern will.

Wie der Pink-Titel in der Interpretation der Maske klingen wird und welche anderen Indizien zum Brokkoli heute bekannt werden, siehst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream auf prosieben.de und auf Joyn.