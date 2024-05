Seit dem 6. April 2024 läuft die 10. Staffel "The Masked Singer" jeden Samstag live auf ProSieben und Joyn. Doch am 11. Mai - an dem eigentlich das Finale stattfinden sollte - ist alles anders. Warum, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete "The Masked Singer" mit sechs brandneuen Folgen in Staffel 10.

Damit würde am 11. Mai eigentlich das große Finale über die Bühne gehen. Doch an diesem Samstag fällt die Liveshow aus .

Dafür findet das Finale am Samstag, 18. Mai 2024 , statt.

Wieso die letzte Folge von TMS verschoben wurde, liest du hier.

"The Masked Singer" - jeden Samstag?

Normalerweise gibt es seit dem 6. April 2024 jeden Samstag um 20:15 Uhr eine neue Livesendung auf ProSieben und Joyn. So ergeben sich bis zum Finale folgende Sendezeiten:

Show 1: 6. April 2024, 20:15 Uhr

Show 2: 13. April 2024, 20:15 Uhr

Show 3: 20. April 2024, 20:15 Uhr

Show 4: 27. April, 20:15 Uhr

Show 5 (Halbfinale): 4. Mai, 20:15 Uhr

Pause wegen des ESC

Obwohl das Finale der 10. Staffel damit eigentlich am 11. Mai 2024 stattfinden müsste, wird es an diesem Samstag keine Ausgabe von "The Masked Singer" geben. Der Grund dafür ist simpel: An diesem Abend findet eine weitere große Show statt - der Eurovision Song Contest (ESC).

Damit du dich also nicht zwischen den zwei Sendungen entscheiden musst, pausiert Deutschlands größtes TV-Rätsel für eine Woche, sodass das spannende Finale erst eine Woche später am 18. Mai 2024 stattfindet. Außerdem will sich unsere liebe Couchpotato den ESC auf keinen Fall entgehen lassen - genauso wenig, wie die Finalisten Krokodil, Floh und Flip Flop. Sie alle freuen sich schon riesig darauf.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.