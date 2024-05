Für die 10. Staffel von "The Masked Singer" traut sich ein nagelneues Rateteam auf Spurensuche. Hier findest du die Sendezeiten der Jubiläumsstaffel.

Das Wichtigste in Kürze Heute, den 6. April 2024 startet die 10. Staffel von "The Masked Singer" mit Rick Kavanian und Palina Rojinski im Rateteam.

Hier findest du die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

Wilde Spekulationen und aufregende Bühnenshows: Bei "The Masked Singer" lassen die Promis unter den Masken nichts unversucht, um ihre Identität geheim zu halten und die Zuschauer:innen mit ihren Auftritten zu begeistern.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream oder danach jederzeit auf Joyn.

Staffelstart mit Rateteam Rojinski-Kavanian

In der 10. Staffel versuchen Moderatorin Palina Rojinski und Schauspieler Rick Kavanian ab heute, den 6. April 2024, das große TV-Rätsel zu lösen. Gemeinsam mit wechselnden Rategästen ist es ihr Ziel, die Stars unter den eindrucksvollen Masken zu enttarnen.

Palina Rojinski freut sich bereits auf den Start der 10. Staffel, moderiert von Matthias Opdenhövel: "Ich habe große Pläne für die Detektei Kavanian-Rojinski!"

In sechs Folgen kommen sie dann den Promis nach und nach auf die Schliche.

Deshalb pausiert die Show am 11. Mai

Nach der ersten Folge gilt es dann jeden Samstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn: Zeit, den maskierten Stars auf die Schliche zu kommen. Ausnahme ist nur der 11. Mai. In dieser Woche wird pausiert, um dem Eurovision Song Contest zu lauschen. Am 18. Mai folgt dann das große Finale von "The Masked Singer" 2024.

Alle Sendetermine von "The Masked Singer" 2024

Samstag, 6. April 2024, ab 20:15 Uhr

Samstag, 13. April 2024, ab 20:15 Uhr

Samstag, 20. April 2024, ab 20:15 Uhr

Samstag, 27. April 2024, ab 20:15 Uhr

Samstag, 4. Mai 2024, ab 20:15 Uhr

Samstag, 18. Mai 2024, ab 20:15 Uhr - das große Finale

Mach mit beim großen Rätselraten ab 6. April 2024, jeden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.