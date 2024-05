"The Masked Singer" 2024 - Wer ist raus in Folge 4? Der Robodog wurde enthüllt

Leider muss am Ende jeder Folge von "The Masked Singer" 2024 eine Maske die Show verlassen. In Folge 4 wurde der Robodog enthüllt. Hinter dem pelzigen Kostüm versteckte sich eine bekannte TV-Moderatorin.

Das Feld bei "The Masked Singer" 2024 lichtet sich. In Folge 4 wurde ein weiterer Promi enthüllt .

Hinter dem Robodog versteckte sich die langjährige TV-Moderatorin Nazan Eckes.

Der Robodog ist raus

Der Robodog hat bei "The Masked Singer" 2024 in den letzten Wochen gezeigt, was in ihm steckt. Auch in Folge 4 hat er sich nichts zuschulden kommen lassen. Mit seinen beiden Performances beeindruckte er sowohl das Publikum als auch das Rateteam. Doch die Konkurrenz ist knallhart. Deshalb musste der Robodog in Folge 4 leider die Segel streichen.

Nazan Eckes als Robodog enthüllt

Trotz seiner erneut tollen Leistung in Folge 4 musste der Robodog nach seinem ersten Aufritt, bei dem er "Crush" von Jennifer Paige performte, in der Buzzer-Runde um seinen Verbleib in der Show kämpfen. Obwohl er für seine Interpretation von Ed Sheerans Welt-Hit "Shape Of You" in einer Bollywood-Version viel Applaus erhielt, zog er schlussendlich gegen Elgonia und den Floh den kürzeren.

Im Clip: Robodogs besondere Interpretation von "Shape Of You"

Das Rateteam enttarnt beliebte Moderatorin

Gemäß den Spielregeln von "The Masked Singer" musste er sich im Anschluss zu erkennen geben. Hinter der Maske steckte die TV-Moderatorin Nazan Eckes. Somit hat das gesamte Rateteam in dieser Woche seine große Expertise unter Beweis gestellt. Rick Kavanian, Palina Rojinski und auch Rategast Vivi Geppert legten sich unmittelbar vor der Enthüllung auf Nazan Eckes fest!

