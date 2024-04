Die 2. Liveshow der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer" bietet neue Auftritte, Indizien und zwei Demaskierungen. Was in der Sendung passiert und welche Promis ihr Geheimnis lüften müssen, liest du hier.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Jeden Samstag gibt es eine neue Folge von TMS, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

In der ersten Sendung musste die Couchpotato die Show verlassen. Darunter kam der Entertainer Hugo Egon Balder zum Vorschein.

In Show 2 folgt Tapsi, der Babylöwe. Darunter: die Schauspielerin Uschi Glas .

Mehr zur 2. Folge bekommst du hier.

Diese Masken müssen in Show 2 zittern

Die erste Entscheidung steht nach den ersten vier Auftritten an: Elgonia, das Krokodil, Tapsi, der Babylöwe, und der Floh müssen sich dem ersten Voting stellen. Danach steht fest: Elgonia und das Krokodil sind sicher in der nächsten Runde. Tapsi und der Floh müssen hingegen bis auf Weiteres zittern.

Nachdem das Mysterium aufgetreten ist und enthüllt wurde, ist die zweite Gruppe dran. Die verbliebenen Masken der Zuckerwatte, des Robodogs und des Flip Flops geben ihr Bestes, um das Publikum von sich zu überzeugen.

Sie müssen sich einer eigenen Abstimmung stellen. Danach darf sich der Flip Flop freuen: Er wird vom Publikum direkt in Show drei gewählt. Das bedeutet aber auch, dass sich die Zuckerwatte und der Robodog noch einmal einem Voting stellen müssen.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Das letzte Voting - wer wird enthüllt?

Am Ende einer kunterbunten, vielseitigen Show stehen vier Masken auf der Bühne und müssen um ihr Ticket in Show 3 bangen: Tapsi, der Babylöwe, der Floh, die Zuckerwatte und der Robodog.

Nach der letzten Entscheidung des Abends ist klar: Tapsi, der Babylöwe, ist raus und muss im Anschluss seine Maske absetzen.

Ein letztes Mal gibt das Rateteam ihre Tipps ab: Palina ist für Uschi Glas, auch Rick setzt weiter auf die Schauspielerin und Linda schließt sich ihren Kolleg:innen an.

In der Joyn App sind die Top-Tipps Uschi Glas, Ruth Moschner und Martina Hill.

Tapsis letzter Auftritt bei "The Masked Singer"

Anzeige

Großer Spaß bei Uschi Glas

Dann wird es noch einmal spannend: Wer wird jetzt gleich enthüllt?

Als sich der Kopf hebt, bestätigen sich alle Vermutungen: Es ist tatsächlich Uschi Glas. Selbst als sie enthüllt ist, tänzelt sie in dem Kostüm weiter und man sieht, sie hat sehr viel Spaß an ihrer Rolle.

Verkleiden ist das Schönste, was es gibt. Uschi Glas

Das Rateteam und Matthias Opdenhövel sind ganz ehrfürchtig angesichts der TV-Größe, doch der "stinkt" es nur, dass sie so früh auf sie gekommen sind. Sie hätte sehr gern noch weiter in der Rolle performt.

Uschi Glas ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und hatte ihren großen Durchbruch in dem Film "Zur Sache Schätzchen" von 1968. Seitdem war sie in etlichen Filmen zu sehen, so zum Beispiel "Fack Ju Göthe".

Schon im Vorfeld habe sich die 80-Jährige überlegt, gern mal bei "The Masked Singer" mitzumachen. Da war es dann keine große Frage mehr, als die Anfrage tatsächlich kam. Und jetzt steht sie hier als eine der ältesten Teilnehmer:innen der Show,

Welche Maske wird wohl als Nächste enthüllt? Das erfährst du nächsten Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.