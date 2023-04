Anzeige

Bei "The Masked Singer" 2023 wird es nie langweilig. Dafür gibt es in jeder Staffel zu viele Geheimnisse zu lüften. Hier bekommst du exklusive Infos, was heute passieren wird.

Die rätselhafteste und wunderbarste Show lädt Fans heute erneut zum Raten und Staunen ein. In Folge 4 ist es nach wie vor spannend.

Exklusive Info vorab: Die Performance von Diamantula

Bevor entschieden wird, wer enthüllt wird und wer im Halbfinale zurückkehrt, gibt es wie immer spektakuläre Auftritte mit Gesang, der Gänsehaut auslöst und mit beeindruckenden Choreografien. Diamantula hat bisher mit allen ihren Performances für Begeisterung gesorgt und auch heute ist viel von ihr zu erwarten. Denn sie wird "Elastic Heart" von Sia singen.

Anzeige

Anzeige

Welche Maske wird enthüllt?

Der Pilz, der Waschbär und das Känguru mussten sich bereits zu erkennen geben. Die verbliebenen Masken dürfen sich aber nicht zu sicher fühlen, denn schon heute Nacht muss sich der nächste Star offenbaren.

Anzeige

Wer kommt ins Halbfinale?

Das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel, der Frotteefant, der Toast und Diamantula sind noch im Rennen und kämpfen nicht nur darum, der Demaskierung zu entgehen, sondern auch um ein Ticket ins Halbfinale. Wer kommt der finalen Live-Show einen Schritt näher? Das haben die Zuschauer:innen in der Hand. Du kannst in der JoynMe App am Voting teilnehmen und entscheiden, wer weiter dabei bleibt - und wer gehen muss.

Anzeige

Anzeige

Die Rategästin heute ist Beatrice Egli

Beatrice Egli sorgt für eine Prämiere. Die Schlagersängerin saß bisher noch nie am Ratepult und will das in Folge 4 ändern.

Wie sich Beatrice neben Ruth und Rea schlägt, welche Maske kurz vor dem Halbfinale ausscheidet und welcher Star zum Vorschein kommt, siehst du heute - und natürlich noch viel mehr.

"The Masked Singer" kommt immer Samstag, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.