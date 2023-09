Das Wichtigste in Kürze Klotzen statt kleckern. Bezüglich der "The Voice"-Coaches nimmt Rapper Dardan kein Blatt vor den Mund. Damit ist er nicht der Einzige. Auch King Kool Savas verteilt Ansagen Richtung Giovanni, Shirin, Ronan und der Kaulitz-Brüder.

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Shots fired! Kool Savas und Dardan haben klare Meinungen zu den "The Voice of Germany"-Coaches. In Nettigkeiten verlieren sich die beiden Rapper dabei nicht.

It's getting serious!

Erstmalig starten zwei "The Voice"-Shows zeitgleich. Doch sie laufen nicht unabhängig voneinander. Der oder die Gewinnerin von "The Voice Rap by CUPRA" zieht direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein. Damit nicht genug. Natürlich wandern auch die Coaches ab und werden zu Konkurrenten der bestehenden "The Voice of Germany"-Besetzung.

Die Arena ist eröffnet

Klar, dass hier Welten aufeinandertreffen. David gegen Goliath? Straße vs. Establishment? Genau kann man die Situation nicht beschreiben. Was aber klar ist: Die "The Voice Rap"-Coaches sind hungriger als Eminem zu "Slim Shady LP"-Zeiten und spitten aggressiver als Döll auf "Nie oder jetzt".

Im Clip: Ezo fackelt die Bühne ab - und performt direkt für drei Rapper!

Gambit-Game für Dardan?

Dardan vergleicht das "The Voice"-Game gerne mit Schach. "Wir spielen Zug um Zug - bis es heißt: schachmatt", tönt der Stuttgarter in bester Magnus-Carlsen-Manier. Doch ohne Strategie geht es nicht. Das weiß auch der 25-Jährige, der sich anschließend selbst ermahnt: "Jeder meiner Züge muss gut durchdacht sein!" Am Ende ist sich Dardan sicher:

Ihr seid Bauern auf meinem Schachfeld. Dardan

Der Läufer wird geschlagen

Die "Mädness" hat auch King Kool Savas erreicht. Die Rap-Legende geht gefühlt noch analytischer an die Sache heran - beschäftigt sich mit dem derzeitigen Erfolg der "The Voice"-Coaches. "Giovanni ist der Läufer, bei ihm läuft es wie Sau. Eigene Show, Coach bei 'The Voice' … aber dieser Lauf wird beendet!"

Ciao, Bello! Kool Savas

Und mit Bello-Storys kennt sich der "King of Rap" bekanntermaßen aus.

Die Dame macht den Unterschied

Respekt gibt es vom "King" dagegen für Shirin David. "Es gibt natürlich Situationen … die kann man nicht vorhersehen", seufzt der gebürtige Aachener. Kämpferischer gibt sich währenddessen Dardan gegenüber der Hamburgerin: "Alles, was sie kann, kann ich mindestens genauso gut."

Wir sind hergekommen, um zu übernehmen. Dardan

Am Ende bleibt nur ein König auf dem Feld

Bei all der Schachmetaphorik wäre es ja fast schade, wenn nicht auch KKS sein Namens-Ass ausspielen würde: "Am Ende gewinnt der King, und ich bin der King!" Wenn da nicht Dardan noch ein Wörtchen mitzureden hätte: "Auch der King of Rap kann geschlagen werden." Vielleicht macht er es ja wie Capital Bra?

