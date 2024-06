Mit Alisha Lehmann für die Schweiz! Mit Joey Kelly für Irland! Mit Sebastian Pufpaff für Deutschland! Die "TV total Autoball EM 2024" steigt am Samstag live auf ProSieben.

Das Wichtigste in Kürze Die große "TV total Autoball EM 2024" läuft am Samstag, 20:15 Uhr , exklusiv auf ProSieben und auf Joyn .

Du willst mit dabei sein? Tickets gibt es unter: www.myshow.de

Oder du schaust den Live-Stream! Alle Infos gibt's unten.

Wer holt am 8. Juni den Pokal?

Wird Italien wieder Europameister? Holen die Niederlande sich den Titel? Oder kommt endlich wieder zusammen, was zusammengehört und der Pokal bleibt in Deutschland? ProSieben zeigt die "TV total Autoball EM 2024" am Samstag live aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf.

Am 8. Juni stehen die Zeichen auf Spannung und Wettkampf, denn mindestens sieben Nationen haben ihre besten Talente ins Rennen geschickt, um den Europameistertitel zu erringen.

Alisha Lehmann, Menderes, Joey Kelly und viele mehr

Deutschland setzt große Hoffnungen auf Sebastian Pufpaff. Die Schweiz vertraut auf die Fähigkeiten der Fußballspielerin Alisha Lehmann, während Schottland mit dem Sänger Nathan Evans antritt. Die Türkei setzt auf das vielseitige Talent Menderes, und Griechenland schickt die Moderatorin Panagiota Petridou ins Rennen, um den Titel zu sichern.

Auch die Niederlande haben eine starke Karte im Spiel: Der ehemalige Caught-in-the-Act-Sänger Bastian Raagas soll als Geheimwaffe den Sieg nach Hause bringen. Titelverteidiger Italien setzt dieses Mal auf den Sänger Cosimo Citiolo, der das Runde ins Eckige bringen soll.

Besonders spannend wird es, wenn Irlands Urgestein Joey Kelly auf den Gastgeber Deutschland trifft. Wer wird am Ende des Tages den Pokal in den Händen halten und sich Europameister nennen dürfen? Das große Finale am 8. Juni wird es zeigen.

Durch den Wettkampf führen Steven Gätjen und Laura Hofmann, die in der Arena den Überblick behalten. Die spannenden Momente und entscheidenden Spielzüge werden von Elmar Paulke kommentiert.