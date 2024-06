Der Ball ist rund, die Sendung hat 120 Minuten: Im zweistündigen "EM total" am Mittwoch, 12. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn stimmt Sebastian Pufpaff die Nation in bester Laune auf die Europameisterschaft ein. Was kann da noch schiefgehen?

Die Mission ist klar. Das Ziel vor Augen. 83 Millionen Fußball-Bundestrainer und -trainerinnen wissen, wie es geht: Der Fußball-Europameister-Pokal muss im eigenen Land bleiben. Es gibt nur eine Person, die das noch mehr will als die DFB-Nationalelf selbst. Ganz klar: Sebastian Pufpaff.

Hannes Hiller, Senderchef ProSieben: "'Home of Spaß' wird 'Home of Fans'. Wer könnte zwei Tage vor Anpfiff besser und treffsicherer auf die UEFA-Fußball-Europameisterschaft einstimmen als Sebastian Pufpaff?"

Es ist ein Highlight, das für großes Entertainment sorgt – allerdings nicht zur Nachahmung auf dem Spielfeld empfohlen.

Darüber hinaus begrüßt Pufpaff die Europameisterschaft im eigenen Land mit "EM total". Bei dieser nahezu offiziellen Vorfeier darf ein Europameisterschaftsorakel natürlich nicht fehlen. In dieser Rolle wird der elffache Nationalspieler Patrick Owomoyela zu sehen sein, der mit seinen Vorhersagen die Fans begeistert.

"EM total" stimmt die Fans zwei Stunden lang auf die Europameisterschaft ein, die zwei Tage später beginnt. Danach verabschiedet sich "TV total" in die Sommerpause.

"EM total" läuft am Mittwoch, 12. Juni 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.