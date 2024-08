Was ist krasser als "TV total"? Mehr "TV total"! Was ist größer als das vertraute Studio? Die Lanxess Arena in Köln. Was ist länger als 60 Minuten Sendezeit? 120 Minuten Sendezeit. Alles zur Ausstrahlung, zum Programm und zu den Gästen.

"TV total XXL" läuft am 31. August (20:15 Uhr bis 23:05 Uhr) Joyn Hier geht's zum kostenlosen "TV total XXL"- Livestream Hier kannst du die Folge online live mitverfolgen

Das Wichtigste in Kürze Die größte "TV total"-Show, die es je gab, findet am Samstag, 31. August, 20: 15 Uhr in der Lanxess Arena Köln statt.

Als Gäste stehen bereits fest: Roland Kaiser, Electric Callboy und natürlich die Heavytones. Ach ja, auch Puffi ist mit dabei. Natürlich nicht als Gast, sondern als Moderator

Diese Gäste kommen in die Lanxess Arena nach Köln

Bausa? Kommt. Roland Kaiser? Kommt. Electric Callboy? Kommt. Die Heavytones? Kommen. Sebastian Pufpaff? Kommt selbstverständlich. Und führt den Reigen an.

Gastgeber Sebastian Pufpaff ist bereit: "Der größte Unterschied zwischen 'TV total' im Studio und 'TV total XXL' in der Lanxess Arena sind die Wege zur Toilette. Glücklicherweise bin ich in einem Alter, wo das noch klappt."

Wann kommt "TV total XXL"?

Am Donnerstag, 29. August, steigt in der Lanxess Arena in Köln die größte "TV total"-Party aller Zeiten. ProSieben zeigt "TV total XXL" am Samstag, 31. August, 20:15 Uhr.

Sebastian Pufpaff erklärt das Programm der Show

"'TV total XXL' Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom 'Wort zum Sonntag' zu Hause", sagt Moderator Sebastian Pufpaff.

Puffi kommt übrigens nicht allein. Natürlich kommen Gäste. Natürlich kommen Nippelboard und Pult. Und natürlich kommen die Heavytones.