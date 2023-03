Das Wichtigste in Kürze Bei "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen Bill Kaulitz, Sido, Jasna Fritzi Bauer und Wildcard Judith Jokos Sendung zu übernehmen.

Bill Kaulitz erzählt während einer Quizrunde eine verrückte Geschichte: Er hat mal den kompletten Heidepark gemietet. Die ganze Story gibt es hier.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es nicht nur verrückte Quizspiele, sondern auch bizarre Geschichten. Bill Kaulitz erzählt in Folge 5, dass er mal mit seinem Bruder Tom zu deren Geburtstag einen kompletten Freizeitpark gemietet hat.

Bill Kaulitz hat kompletten Freizeitpark gemietet

In Folge 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" können die Promis wie immer mit viel Wissen punkten. Sie liefern aber auch jede Menge verrückter Geschichten. Bill Kaulitz berichtet während einer Quizrunde, wie er vor vielen Jahren zu seinem Geburtstag einen kompletten Freizeitpark gemietet hat und sorgt bei Joko für Fassungslosigkeit.

Beim Spiel "Mein Name ist Song, Filmsong" müssen die Kandidat:innen Sido, Bill Kaulitz und Wildcard Judith jeweils zwei Filme erraten. Die Band spielt die Melodie einer bekannten Filmmusik, singt als Text aber ein Zitat aus einem anderen Film darüber. Wer beide Filme nennen kann, bekommt einen Punkt.

Geburtstagsfeier von Tom und Bill Kaulitz

Zu einer Auflösung erzählt Joko dabei eine Anekdote aus dem Heidepark. Da meldet sich auch Bill Kaulitz zu Wort: "Ich hab den Heidepark mal gemietet zu meinem Geburtstag." Joko kann es kaum glauben und will mehr wissen. Bill erzählt, dass er und sein Bruder Tom den Park vor vielen Jahren zu ihrem Geburtstag gemietet haben: "Wir durften mit unseren Autos da entlangfahren und dann sind die mit dem Brezelstand immer hinterher."

Zu dieser Zeit war ihre Band Tokio Hotel bereits enorm erfolgreich und die Kaulitz-Zwillinge wurden überall von kreischenden Teenagern belagert. Ein normaler Besuch in einem Freizeitpark war damals unmöglich. Also entschlossen sich Bill und Tom für die extravagente Lösung.

Ich konnte damals nicht so einfach in Freizeitpark und darum musste ich den ganzen Park mieten Bill Kaulitz

Selbstironisch schickt Bill hinter: "Das Leben ist nicht leicht."

Joko kann es nicht glauben

Alle sind verblüfft von der Geschichte. Aber niemand scheint so überrascht und gleichzeitig neugierig wie Joko: "Ich kenn das nur von Angelina Jolie oder so."

Eine Frage kann Joko sich dann auch nicht verkneifen: Wie viel kostet es wohl einen kompletten Freizeitpark zu mieten? Auch wenn Bill den genauen Preis nicht mehr weiß, kann er Joko eine klare Einordnung geben:

Die Gage hier wird das nicht covern, das kann ich dir sagen. Bill Kaulitz über den Mietpreis des Heideparks

Auch wenn die Geschichte beim Publikum und bei Joko für jede Menge Gelächter sorgt, einen Punkt kriegt Bill Kaulitz dafür nicht.

Folge 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft am 26. März 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Hier erfährst du, wer Gewinner in Folge 5 ist und damit moderiert. Wenn du neugierig bist, wer in Folge 6 gewinnt, kannst du die Episode bereits jetzt auf Joyn Plus anschauen.