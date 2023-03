Anzeige

Für die Promi-Kandidat:innen ist die 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" alles andere als leicht: Während sich eine Wildcard nach der nächsten die Show schnappt, gehen sie leer aus. Moderator Joko legt es auch in Folge 5 darauf an, dass das so bleibt. Doch im Finale beweist ihm Sido das Gegenteil und sichert sich seine erste eigene Show. Mehr Infos kannst du hier nachlesen.

Sidos Hartnäckigkeit zahlt sich aus in Folge 5

Lässig und selbstbewusst sticht Sido seine Kontrahent:innen aus und darf im Finale gegen Moderator Joko antreten. Mit seinem Wissen, seinem Geschick und einer Prise Humor gewinnt der Musiker gegen Joko. Als erster Promi in Staffel 5 schafft er es, Joko die Show zu stehlen.

Schneller Punktegewinn trifft auf viel Wissen

Bereits bei Showbeginn wird für die Kandidat:innen klar: Auch in Folge 5 wird knallhart um die Punkte gekämpft. Nach dem Opening von Joko bringt Bill das auf den Punkt, was vielleicht manch eine/r denken mag: "Es ist auch die schwerste Staffel von allen Staffeln, die es jemals gab."

Dieser Meinung ist auch Jasna. Doch ein Kandidat lässt sich von dieser Feststellung nicht einschüchtern: Rapper Sido. Er ist drauf und dran, Showmaster Joko endlich die Show abzujagen. Seinen Willen zum Sieg gibt Sido auch gleich kund:

Ich will unbedingt! Sido

Bereits in dem ersten Spiel "Die leichten Fünf" glänzt Sido mit seinen Rechenkünsten. Auch bei den weiteren Fragen sammelt er Punkte. Kontrahent Bill Kaulitz ist ihm dennoch dicht auf den Fersen. So gibt es nach dem ersten Spiel Gleichstand für Bill und Sido.

Sidos Musiktalent verhilft ihm zur Führung

Im Musikquiz "Dabei schrei’n ist alles" offenbaren die Promis nicht nur ihre Schreikünste, sondern auch ihr Musikwissen. Während sie gemeinsam in ein Mikrofon brüllen, spielt Jokos Band parallel einen Song, den es zu erraten gilt.

Sido ist höchst motiviert und sichert sich ganz zum Entsetzen Jasnas den ersten Punkt. Dieses Spiel scheint wie gemacht für den Rapper, denn er geht in Führung.

Erste Münze für Sido und das Aus für Jasna Fritzi Bauer

Dass sich Sido mit seinem hohen Punktestand nicht in Sicherheit wiegen darf, wird spätestens bei den nächsten Spielen deutlich. Denn Bill und Wildcard Judith sind ihm dicht auf den Fersen. Dennoch bleibt Sido in Führung. Das kann er selbst kaum glauben und fotografiert prompt den Punktestand.

Nach dem Spiel "Dumm ist der, der Dummes kriegt" überreicht ihm Joko seine erste Münze. Bei Sido ist die Freude über seine erste Münze groß, obwohl er sich auch schon den Weltrekord für den höchsten Donutstapel gesichert hat.

Abgeschlagen mit nur sieben Punkten muss Jasna Fritzi Bauer kapitulieren. Sie vergibt ihre Chance, die Show moderieren zu können. Hierfür findet Sido eindeutige Worte:

Ab in den Dschungel jetzt! Sido

Nicht nur Musiker, sondern auch Schätzmeister: Sidos Höhenflug geht weiter

In Gewinnstufe 2 wird erneut deutlich, wie stark Sidos Siegeswille ist. In dem Ratespiel "Das geht mir zu weit" müssen die Promis, mit einem Maßband ausgerüstet, eine vorgegebene Maximalzahl schätzen und diese im Studio laufen. Die Herausforderung dabei: Die Kandidat:innen sollen neben dem Schätzen auch eine Frage richtig beantworten.

Bei dem Spiel kann Sido nicht nur sein Schätztalent, sondern auch seinen Einsatz zeigen. Denn er nimmt Joko beim Wort und läuft bei der Vorgabe der Meterzahl 48 an das andere Ende des Studios.

Die Gier treibt Kandidat Bill zur Höchstleistung an

Zwar liegt Sido auch in Gewinnstufe 2 in Führung, doch nur mit geringem Punkteabstand zu Bill und Wildcard Judith. Bill punktet zunächst zwar vor allem mit der Geschichte, wie er einen kompletten Freizeitpark gemietet hat, aber auch im Quiz weiß er zu überraschen.

Moderator Joko macht es besonders spannend, denn in dem Spiel "Riskier die Gier" ist auf einmal für alle Promis eine Führung möglich. Sofort wittert Bill seine Chance. Angefeuert vom Publikum, möchte er zocken, um unbedingt mehr Punkte zu gewinnen. Der Promi-Kandidat beginnt eine wilde Aufholjagd. Da staunt auch Joko nicht schlecht:

Also Bill, du bist auf jeden Fall nicht nur gierig, sondern du bist der Zockerkönig. Joko Winterscheidt

Am Ende des riskanten Ratequiz gelingt Bill das Unglaubliche: Er hat mehr Punkte als Sido und erhält eine Münze. Für Wildcard Judith reicht es leider nicht und sie muss Jasna Fritzi Bauer in den Dschungel folgen. Für Sido wird es ernst, denn auf ihn wartet in Gewinnstufe 3 das Prompterduell gegen Rivale Bill.

Bill gegen Sido: Wer darf in das große Finale?

Im Prompterduell wartet auf Bill und Sido ein felsiger Abgrund. Mit Winterjacken ausgestattet, müssen sie auf einer Studiofelswand liegen und sich an Jokos Hand festhalten. Währenddessen lesen sie einen Lückentext von einem Teleprompter, der mit den richtigen Wörtern gefüllt werden soll.

Hierbei schlägt sich Sido besser als Bill. Euphorisch reißt er im Anschluss an das Spiel seine Hände in die Höhe. Verlierer Bill zeigt sich einsichtig und umarmt Sido: "Du bist einfach schlauer als ich." Als erster Promi in Staffel 5 gelingt Sido der Finaleinzug. Joko kann es kaum glauben:

Wir haben einen Finalisten: Sido. Joko Winterscheidt

Feierlich überreicht Joko Sido die letzte Münze. Die kann dem Rapper einen entscheidenden Vorteil im Finale bringen, das wie immer von Katrin Bauerfeind moderiert wird.

Sido gewinnt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Zu Beginn des Finales stellt Joko gleich fest, dass es schwer werden könnte, gegen Sido ein Pokerface zu wahren. Die beiden kennen sich einfach zu gut. Der Moderator fühlt sich unter Druck gesetzt, während Sido gelassen bleibt. Mit geschicktem Einsatz der Münze sichert er sich zu Beginn trotz falscher Antwort den Gleichstand.

Sido im Finale gegen Joko in Folge 5. © ProSieben/Florida TV/ Julian Mathieu

Und auch bei einer Frage zu einer Filmrolle von Al Palcino wittert Sido Jokos Bluff. Er setzt eine Münze und liegt prompt mit 3:2 in Führung. Bei der alles entscheidenden Frage ist sich Sido auf einmal nicht mehr so sicher: Die drei Baumaterialien bei Fortnite sind Stein, Metall und …?

Er hat Glück, denn seine Antwort ist richtig. Seine Freude kann er auch dem Publikum nicht vorenthalten und bricht in großen Jubel aus.

Sido gewinnt gegen Joko und sichert sich die erste eigene Moderation in Folge 6. Sidos Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" ist am 26. März 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Oder schon jetzt exklusiv vorab auf Joyn Plus.

