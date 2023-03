Anzeige

In der 5. Staffel müssen sich die Promis ganz neuen Herausforderungen stellen: Die Show von einer Wildcard stehlen. Joko ist mit allen Wassern gewaschen und schafft es zum zweiten Mal, die Show zurückzuerobern. Im Finale siegt er gegen Svenrik. Hier findest du mehr Infos.

Joko gewinnt Zitterpartie in Folge 4

Joko steht in Folge 4 vor einer großen Herausforderung. Es ist das zweite Mal, dass er sich im Finale gegen eine Wildcard behauptet. Im Duell gegen Svenrik wächst er über sich selbst hinaus. Mit viel Geschick und Nervenflattern besiegt er seinen Kontrahenten. Der Moderator wird wieder Herr über seine eigene Show.

Die frühe Führung und prominente Unterstützung

Bereits in dem ersten Spiel "Die noch normaleren Fünf" geht Joko schnell in Führung. Telefonjoker Philipp Lahm bekräftigt ihn bei einer Antwort und Joko erobert einen wichtigen Punkt. Die Stimmung unter den Promis heizt sich auf, denn sie alle möchten gewinnen. Doch haben sie nicht mit Joko gerechnet, denn auch in den weiteren Spielen holt er reichlich Punkte. In einem Musikquiz baut er seine Führung aus. Svenrik ist beeindruckt.

Während die anderen Promis am Quizzen sind, beginnt Sido seine Kochkünste zu präsentieren. Parallel zu den Spielen kocht er Rouladen. Währenddessen ergattert Joko weitere wichtige Punkte und auch Jasna verringert ihren Abstand zu den restlichen Promi-Kandidat:innen. Nur Bill ist am Verzweifeln: "Ich bin so was von raus, Leute."

Wer wird in Folge 4 von "Wer stiehlt mir die Show?" wohl gewinnen? © ProSieben/Weiya Yeung

Sido hat Angst vor dem Dschungelcamp

Mit Abstand die wenigsten Punkte hat in Gewinnstufe 1 Sido. Er fürchtet den Einzug in das Dschungelcamp. Wie gut, dass die Promis auf das Essen des Rappers warten. Somit muss er die Show nicht sofort verlassen.

Muss ich in das Dschungelcamp? Hauptsache nicht in den Dschungel. Sido

Jokos erste Münze bringt ein Flitzer

Der Ehrgeiz von Joko zahlt sich aus. In dem Spiel "Stille Buzzer sind nicht aktiv" baut er seine Führung weiter aus und gewinnt die erste Münze. Es wartet eine Überraschung von Svenrik auf ihn, denn plötzlich springt ein nackter Mann aus dem Publikum. Der Flitzer überreicht Joko die Münze. Der Showmaster ist schockiert und fasziniert zugleich. Kurz darauf wird der Flitzer von Sicherheitskräften abgeführt.

Unaufhaltsam: Joko ist nicht zu stoppen

Kaum hat er die erste Münze erhalten, kommt Joko richtig in Fahrt. Ganz gleich, ob bei einem verrückten Musikspiel oder bei Schätzfragen. Joko beweist sein Können und das auch auf musikalischer Ebene. Da bricht selbst das Publikum in Jubel aus.

Sido serviert seine Rouladen

Zwischendurch findet noch das Rouladenessen mit dem neuen Koch Sido statt. Trotz der gelungenen Rouladen muss der Berliner Rapper kurz danach die Show verlassen. Er tritt doch noch den Weg in das Dschungelcamp an.

In Gewinnstufe 2 zeigt Joko einmal mehr den Promis, dass er der wahre Showmaster ist. In dem Spiel "Einschätzen ist besser als kein Schätzen" zeigt er, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Während Jasna und Bill bei einer Filmfrage in Verzweiflung ausbrechen, bleibt er fokussiert. Für seine Kontrahent:innen hat er nur wenig Worte übrig.

"Ihr macht mich fertig, ey." Joko Winterscheidt

Jokos Bemühungen zahlen sich aus, denn neben weiteren Punkten erhält er die zweite Münze. Für Jasna Fritzi Bauer reicht es leider nicht. Auf sie wartet nach Gewinnstufe 2 das Dschungelcamp.

Joko und Bill heizen die Stimmung an

Bei dem Prompterspiel stehen sich Joko und Bill gegenüber. Bill hat nur einen Punkt weniger als Joko und möchte unbedingt in das Finale. In der Rolle des Warm-uppers heizen beide nicht nur dem Publikum ein, sondern müssen auch einen Lückentext ausfüllen. Hier hat Jokos große Stunde geschlagen, denn er besiegt Kontrahent Bill. Prompt wird er belohnt – Er bekommt die letzte Münze. Das Finale wird wie immer von Katrin Bauerfeind moderiert.

Joko gewinnt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Jokos Nerven liegen im Kampf um den Sieg blank. Zwar baut er zu Beginn schnell seine Führung aus, doch kann er Svenriks Absichten nur schwer erkennen: Bluff oder nicht? Es entsteht ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Joko führt mit 4:3. Bei der alles entscheidenden Frage holt sich der Showmaster den letzten Punkt. Ihm entfahren Freudenschreie und voller Euphorie fällt er Svenrik in die Arme. Da stören ihn auch die zerzausten Haare nicht. An das Publikum zu Hause richtet Joko eine klare Botschaft:

Nächste Woche moderiere ich das hier. Machen Sie sich auf was gefasst! Joko Winterscheidt

Jokos Version von "Wer stiehlt mir die Show?" siehst du nächsten Sonntag, den 19. März 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Hier gibt es alle Gewinner:innen der Staffel in der Übersicht.