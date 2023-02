"Wer stiehlt mir die Show?": Deshalb schickt Joko die Ausgeschiedenen ins Dschungelcamp

Anzeige

Joko Winterscheidt hört nicht auf, die Zuschauer:innen zu überraschen. Für die 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" hat der Showmaster sich etwas Besonderes einfallen lassen. Was hat Joko wohl diesmal in petto?

Joko ist zurück - mit gemeiner Überraschung

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" hatte Joko schon immer eine fiese Demütigung für die Kandidat:innen parat, die aus der Show ausscheiden. Wer in diesem Quiz nicht genug Punkte erspielt, muss den Walk of Shame antreten. Dabei kann es auch mal passieren, dass die Ausgeschiedenen in einem Müllcontainer landen oder mithilfe eines riesigen Katapults vom Studiogelände fliegen.

Doch in Staffel 5 hat sich Joko etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wie Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer und Sido in Folge 1 erfahren müssen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Dschungelcamp als Strafe

Als sie das Studio nach ihrer Niederlage verlassen, bekommen sie ein neues Outfit inklusive Cowboyhut und Fackel verpasst. Und plötzlich finden sie sich im Dschungelcamp zwischen Kader Loth, Julian F. M. Stoeckel und Prince Damien wieder.

Bill Kaulitz wird direkt angeschnauzt, weil er das Geschirr nicht abgewaschen hat. Auch Jasna Fritzi Bauer zieht den Unmut im Dschungel auf sich. Denn anstatt Jokos Show stiehlt sie hier nur Mario Baslers Zigaretten. Währenddessen kommt Sido mit Kader Loth ins Gespräch und enthüllt eine überraschende Geschichte.

(Fast) niemand bleibt vor dem Walk of Shame verschont

Die Einzige, die dem Dschungelcamp in Folge 1 entgeht, ist Wildcard-Kandidatin Helena. Sie schafft es nicht nur ins Finale, sondern besiegt dort sogar Joko und wird damit zur Moderatorin der nächsten Show. Hier gibt es erste Details, was Helena geplant hat. Folge 2 von "Wer stiehlt mir die Show läuft am 26. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

