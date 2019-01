Die Nominierungen für die Oscars 2019 stehen fest! In der Kategorie "Bester Film" dürfen folgende Filme auf einen Academy Award 2019 hoffen:

Black Panther

BlacKkKlansman

Green Book

Roma

Bohemian Rhapsody

The Favourite

A Star Is Born

Vice

Oscar Nominees 2019: Das waren die Film-Favoriten der Kritiker

Vor der offiziellen Verkündung der Oscar-Nominierten am 22. Januar 2019 gab es bereits einige Favoriten-Filme für die Kritiker.

"Green Book – Eine besondere Freundschaft", "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Roma", "Bohemian Rhapsody" sowie "Vice" wurden im Vorfeld gute Chancen für eine Nominierung bei den Academy Awards 2019 zugesprochen.

Welcher Movie nun tatsächlich den Oscar 2019 in der Kategorie "Bester Film" erhält, erfahren wir am 24. Februar 2019. Dann findet in Los Angeles im Dolby Theatre die 91. Academy-Award-Verleihung statt.

Diese Filme und Schauspieler wurden ebenfalls für die wichtigsten Oscar-Kategorien nominiert:

Das könnte dich auch interessieren:

Oscars 2019: Das ist die Liste aller Nominierungen