Welche Movies gehen ins Oscar-Rennen um den Titel "Bester Film"? Nun wurden die nominierten Filme verlesen.

Die Nominierungen für die Oscars 2019 stehen fest! In der Kategorie "Bester Film" dürfen folgende Filme auf einen Academy Award 2019 hoffen:

Black Panther

BlacKkKlansman

Green Book

Roma

Bohemian Rhapsody

The Favourite

A Star Is Born

Vice

Oscar Nominees 2019: Das waren die Film-Favoriten der Kritiker

Vor der offiziellen Verkündung der Oscar-Nominierten am 22. Januar 2019 gab es bereits einige Favoriten-Filme für die Kritiker.

"Green Book – Eine besondere Freundschaft", "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Roma", "Bohemian Rhapsody" sowie "Vice" wurden im Vorfeld gute Chancen für eine Nominierung bei den Academy Awards 2019 zugesprochen.

Welcher Movie nun tatsächlich den Oscar 2019 in der Kategorie "Bester Film" erhält, erfahren wir am 24. Februar 2019. Dann findet in Los Angeles im Dolby Theatre die 91. Academy-Award-Verleihung statt.

Gewinner der Writers Guild Awards

Ob das wohl ein Omen für die Oscars sein könnte? Bei den Writers Guild Awards, die am 19. Februar 2017 in Los Angeles und New York stattfand, wurde "Can You Ever Forgive Me?" mit einem Award für "Bestes adaptiertes Drehbuch" ausgezeichnet. In dem oscarnominierten Biopic spielt Ulknudel vom Dienst Melissa McCarthy eine Autorin, die dringend Geld braucht und deswegen Briefe von Prominenten fälscht. Den Preis für "Bestes Originaldrehbuch" ging an "Eighth Grade".

"Can you ever forgive me" ist in den Kategorien "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Bester Nebendarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert.



Gewinner der British Academy Film Awards

Bei den BAFTA-Awards räumte in der Kategorie "Bester Film" dagegen Alfonso Cuaróns "Roma" ab. Er gewann außerdem in drei anderen Kategorien: beste Regie, bester nicht-englischsprachiger Film sowie beste Kinematografie.Der Schwarzweiß- Film, der tief in die Kindheit seines mexikanischen Regisseurs eintaucht, gilt als einer der Top-Favoriten für die Academy Awards 2019.

Diese Filme und Schauspieler wurden ebenfalls für wichtige Oscar-Kategorien nominiert:

