"Dirty Words": Vier Frauen wagen ein besonders erotisches Experiment

Ein erotisches Experiment, ein sinnliches Experiment, ein provokantes Experiment. Es wird ein besonders heißer Sommer auf Joyn mit der neuen Erotik-Reihe "Dirty Words".

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "Dirty Words" siehst du ab Montag, 24. Juni 2024, mit zwei Episoden pro Woche, kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Es wird sehr heiß

Vier prominente Frauen wagen ab Montag in der Erotik-Reihe "Dirty Words" auf Joyn ein erotisches, provokantes Abenteuer: Können sie es schaffen, in kurzer Zeit eine erotische Geschichte zu schreiben?

Für dieses Experiment reisen DJane Giulia Siegel, Make-Up-Artistin Arielle Rippegather, Model Linda Nobat und Sängerin Edith Stehfest in eine Welt voller Lust und Leidenschaft und suchen nach Inspirationen für ihre Geschichten. In jeder Folge treffen sie in Workshops auf Expert:innen, mit denen sie zum Beispiel in die Welt des BDSM, des Tantra eintauchen. Sie gehen auf eine Sex-Party und sprechen mit einer Porno-Produzentin. Sie erleben Female Empowerment in seiner intimsten Form.

Am Ende dieser erotischen und auch emotionalen Entdeckungs-Reise schreiben sie ihre erotische Geschichte und tragen sie vor Publikum vor.

Das sagen die Frauen dazu

Was bewegt die vier Frauen dazu, für "Dirty Words" ihre eigene erotische Geschichte zu schreiben?