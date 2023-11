Wie Frankreich künftig Delfine und Wale retten möchte

Anzeige

Gute Nachricht für den Meeresschutz! Denn Frankreich möchte die Delfine und Wale an der Atlantikküste schützen. Allein in der Fischerei-Hochsaison (Dezember bis März) verirren sich jedes Jahr bis zu 10.000 Tiere in den Netzen und sterben. Besonders häufig passiert das im Golf von Biskaya an der Westküste Frankreichs. In den nächsten drei Jahren gilt zwischen dem 22. Januar und dem 20. Februar für alle Boote ab acht Metern Länge ein generelles Fisch-Fang-Verbot! Davon seien etwa 600 französische Boote betroffen. Außerdem soll es künftig weitere Maßnahmen zur Abschreckung der Tiere durch beispielsweise laute Geräusche geben.

Anzeige

Münster: Ehrenamtliche Rechtsberatung

Verschachtelte Sätze, grammatikalische Neukonstruktionen, Fachbegriffe: Das berühmte Beamtendeutsch ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Dazu kommen Unmengen an Gesetzen und die berühmte deutsche Bürokratie. Schon als Muttersprachler:in ist es oft nicht leicht da den Durchblick zu behalten - für Nicht-Muttersprachler:innen aber besonders herausfordernd.

Studierende aus Münster wollen das jetzt ändern. Bei der Law Clinic Münster beraten angehende Jurist:innen Geflüchtete, die nicht mehr wissen, an welche staatlichen Stellen sie sich wenden können oder denen das Geld für einen Anwalt fehlt. Die Jura-Studierenden bieten ihre Hilfe ehrenamtlich an. Allein im letzten Jahr konnten sie mehr als 80 Fälle bearbeiten.

Jura-Studierende der Uni Münster bieten kostenlose Rechtberatung für Geflüchtete an. © BullRun - stock.adobe.com

Anzeige

Pünktlich zum Wochenende: Tipps für erholsamen Schlaf

Am Wochenende mal keinen Wecker stellen und einfach ausschlafen: Darauf freuen sich viele am meisten. Aber was, wenn man nicht schlafen kann? Wie eine neue Studie der Barmer zeigt, ist die Zahl der Menschen mit Schlafstörungen weiter gestiegen: Knapp 7 Prozent der Bevölkerung sollen betroffen sein. Aber keine Panik: Wir haben drei gute Tipps für dich.

Blaulicht reduzieren : Die Display von Smartphone, Tablet und Co. imitiert das Sonnenlicht und signalisiert deinem Körper: Wach bleiben! Gönne dir also lieber eine Display-freie Zeit vor dem Einschlafen.

Runter kommen : Deine Gedanken sind zu laut? Versuche nicht grübelnd ins Bett zu gehen. Um dich zu entspannen, kannst du ruhige Musik oder einen nicht zu spannenden Podcast hören.

Tapetenwechsel: Kannst du einfach nicht schlafen, dann stehe wieder auf und begebe dich an einen anderen Ort. Dein Gehirn soll mit dem Bett Schlaf und Ruhe assoziieren und nicht langes Herumwälzen.

Im Optimalfall sollten Erwachsene sieben bis acht Stunden schlafen. Jugendliche und Kinder brauchen mehr Schlaf, Menschen über 60 wiederum weniger. Welche Lebensmittel dir beim Einschlafen helfen können, erfährst du hier.